"Франция отдала все, что могла": Ксавье Моро о бесполезности поставок оружия для Киева - 02.08.2025 Украина.ру
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"Франция отдала все, что могла": Ксавье Моро о бесполезности поставок оружия для Киева
"Франция отдала все, что могла": Ксавье Моро о бесполезности поставок оружия для Киева - 02.08.2025 Украина.ру
"Франция отдала все, что могла": Ксавье Моро о бесполезности поставок оружия для Киева
Франция исчерпала возможности военной помощи Украине и теперь передает технику, неспособную повлиять на ход боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-02T07:20
2025-08-02T07:20
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"Пока есть только проект, кто им будет заниматься неизвестно. Глава Минобороны Франции [Себастьен] Лекорню заявлял, что будет сотрудничество французского автопроизводителя с украинскими компаниями", - так эксперт прокомментировал производство дронов на Украине.Моро раскритиковал эти планы: "Но это большой риск, так как такие предприятия попадут под удар российской армии. К тому же, зачем это нужно делать на Украине? Собирать дроны из китайских комплектующих можно и во Франции"."У нас электроэнергия дешевле, чем на Украине, еще и более стабильная. Начинать большие промышленные проекты на Украине нет смысла", - добавил эксперт."Франция должна показать, что она что-то делает. Теперь Франция может только требовать, чтобы украинские солдаты сражались до последнего и умирали", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
https://ukraina.ru/20250801/vladimir-evseev-nastuplenie-rossii-na-kupyansk-i-velikiy-burluk--novyy-etap-svo-1066257531.html
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"Франция отдала все, что могла": Ксавье Моро о бесполезности поставок оружия для Киева

07:20 02.08.2025
 
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© Public domain
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Франция исчерпала возможности военной помощи Украине и теперь передает технику, неспособную повлиять на ход боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Пока есть только проект, кто им будет заниматься неизвестно. Глава Минобороны Франции [Себастьен] Лекорню заявлял, что будет сотрудничество французского автопроизводителя с украинскими компаниями", - так эксперт прокомментировал производство дронов на Украине.
"Франция отдала уже все, что могла, у нас нет денег, нет оружия. На Украину передали даже старые самолеты Mirage2000 и колесные танки АМХ-10, которые более опасны для экипажа, чем для противника", — подчеркнул Моро.
Моро раскритиковал эти планы: "Но это большой риск, так как такие предприятия попадут под удар российской армии. К тому же, зачем это нужно делать на Украине? Собирать дроны из китайских комплектующих можно и во Франции".
"У нас электроэнергия дешевле, чем на Украине, еще и более стабильная. Начинать большие промышленные проекты на Украине нет смысла", - добавил эксперт.
"Франция должна показать, что она что-то делает. Теперь Франция может только требовать, чтобы украинские солдаты сражались до последнего и умирали", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
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