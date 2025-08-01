https://ukraina.ru/20250801/chto-stalo-chrnoy-metkoy-dlya-zelenskogo-na-ukraine-i-chem-vs-eto-mozhet-zavershitsya--gasparyan-1066269226.html

Что стало "чёрной меткой" для Зеленского на Украине и чем всё это может завершиться — Гаспарян

Что стало "чёрной меткой" для Зеленского на Украине и чем всё это может завершиться — Гаспарян - 01.08.2025 Украина.ру

Что стало "чёрной меткой" для Зеленского на Украине и чем всё это может завершиться — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал, как будет развиваться новый "Майдан" на Украине и чего хочет добиться Зеленский.

2025-08-01T08:34

2025-08-01T08:34

2025-08-01T08:34

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украина

россия

владимир зеленский

армен гаспарян

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видео, украина, россия, владимир зеленский, армен гаспарян, видео