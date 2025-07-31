https://ukraina.ru/20250731/tekhnika-vsu-gorit-v-schitannye-minuty-alekhin-raskryl-kak-gerani-i-cherniki-molotyat-vsu-pod-kupyanskom-1066153854.html

Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском

Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском - 31.07.2025 Украина.ру

Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском

Применение современных беспилотников и артиллерии стало ключевым фактором успеха российских войск на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-31T05:40

2025-07-31T05:40

2025-07-31T05:40

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"Плотно "оседлали" ближнее небо ударные беспилотники самолетного типа: "Герань", "Черника" и "Молния". Они быстро вычисляют передвижение вражеской техники по кварталам города, наносят точечные удары, что подтверждается различными средствами объективного контроля", - заявил эксперт.Алехин также отметил работу других видов вооружений: "Стоит отметить нашу активную огневую поддержку на земле и в воздухе. Работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые минометы", - добавил военный обозреватель."На этом направлении высокую выучку и боевую слаженность демонстрируют воины 6-й общевойсковой армии, в частности, подразделения 121-го мотострелкового полка и 68-й мотострелковой дивизии", - резюмировал Алехин, говоря о боеспособности российских подразделений.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".

https://ukraina.ru/20250730/modernizirovannye-ak-i-droboviki-gladkostvolki-1066137964.html

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