Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском - 31.07.2025 Украина.ру
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Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском
Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском - 31.07.2025 Украина.ру
Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском
Применение современных беспилотников и артиллерии стало ключевым фактором успеха российских войск на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-31T05:40
2025-07-31T05:40
новости
россия
купянск
харьков
геннадий алехин
герань
вооружения
бпла
дроны
беспилотники
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"Плотно "оседлали" ближнее небо ударные беспилотники самолетного типа: "Герань", "Черника" и "Молния". Они быстро вычисляют передвижение вражеской техники по кварталам города, наносят точечные удары, что подтверждается различными средствами объективного контроля", - заявил эксперт.Алехин также отметил работу других видов вооружений: "Стоит отметить нашу активную огневую поддержку на земле и в воздухе. Работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые минометы", - добавил военный обозреватель."На этом направлении высокую выучку и боевую слаженность демонстрируют воины 6-й общевойсковой армии, в частности, подразделения 121-го мотострелкового полка и 68-й мотострелковой дивизии", - резюмировал Алехин, говоря о боеспособности российских подразделений.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
https://ukraina.ru/20250730/modernizirovannye-ak-i-droboviki-gladkostvolki-1066137964.html
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новости, россия, купянск, харьков, геннадий алехин, герань, вооружения, бпла, дроны, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, купянское направление, харьковская область, харьков новости, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Харьков, Геннадий Алехин, Герань, вооружения, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Купянское направление, Харьковская область, Харьков новости, Спецоперация

Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском

05:40 31.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Применение современных беспилотников и артиллерии стало ключевым фактором успеха российских войск на Купянском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Плотно "оседлали" ближнее небо ударные беспилотники самолетного типа: "Герань", "Черника" и "Молния". Они быстро вычисляют передвижение вражеской техники по кварталам города, наносят точечные удары, что подтверждается различными средствами объективного контроля", - заявил эксперт.
Алехин также отметил работу других видов вооружений: "Стоит отметить нашу активную огневую поддержку на земле и в воздухе. Работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые минометы", - добавил военный обозреватель.
"На этом направлении высокую выучку и боевую слаженность демонстрируют воины 6-й общевойсковой армии, в частности, подразделения 121-го мотострелкового полка и 68-й мотострелковой дивизии", - резюмировал Алехин, говоря о боеспособности российских подразделений.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
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