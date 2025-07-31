Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом - 30.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250731/strategicheskiy-proryv-alekhin-o-tom-kak-nastuplenie-na-kupyansk-menyaet-vsyu-situatsiyu-pod-kharkovom-1066155620.html
Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом
Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом - 30.07.2025 Украина.ру
Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом
Наступление российских войск под Купянском может привести к серьезным стратегическим последствиям для всего Харьковского направления. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-31T06:40
2025-07-30T12:54
новости
купянск
харьков
россия
геннадий алехин
юрий кнутов
украина.ру
волчанск
наступление
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7b71bb957268e485f4f6ecc6a2c8c994.jpg
Алехин подробно описал возможные пути развития наступления: "Продвигаясь по трассе "Купянск — Шевченково-Чугуев" или на северо-запад по трассе "Двуречная — Великий Бурлук", мы фактически перережем все соединяющие Харьков и "пояс обороны" Украины на Донбассе логистические пути"."Это будет означать, что для украинской армии наступает катастрофическая угроза для тыловых районов, еще обороняющимся бригадам ВСУ в районе Великого Бурлука и на западном берегу Оскола к юго-западу от Купянска", - резюмировал собеседник Украина.ру."Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах", - подытожил военный эксперт, комментируя ситуацию на данном участке.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
https://ukraina.ru/20250730/1066133742.html
купянск
харьков
россия
волчанск
харьковская область
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ee37283c775b2950999281a1f2be4f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, харьков, россия, геннадий алехин, юрий кнутов, украина.ру, волчанск, наступление, наступление вс рф, харьковская область, купянское направление, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация
Новости, Купянск, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, Юрий Кнутов, Украина.ру, Волчанск, наступление, наступление ВС РФ, Харьковская область, Купянское направление, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация

Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом

06:40 31.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Наступление российских войск под Купянском может привести к серьезным стратегическим последствиям для всего Харьковского направления. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Войсковые операции наших войск на Харьковском направлении в районе Купянска, Волчанска, Великого Бурлука и Двуречной позволят переориентировать наступательные действия в западном направлении", - заявил эксперт.
Алехин подробно описал возможные пути развития наступления: "Продвигаясь по трассе "Купянск — Шевченково-Чугуев" или на северо-запад по трассе "Двуречная — Великий Бурлук", мы фактически перережем все соединяющие Харьков и "пояс обороны" Украины на Донбассе логистические пути".
"Это будет означать, что для украинской армии наступает катастрофическая угроза для тыловых районов, еще обороняющимся бригадам ВСУ в районе Великого Бурлука и на западном берегу Оскола к юго-западу от Купянска", - резюмировал собеседник Украина.ру.
"Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах", - подытожил военный эксперт, комментируя ситуацию на данном участке.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".
ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Вчера, 01:26
ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окруженииПодразделения ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении, в ночь на 30 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскХарьковРоссияГеннадий АлехинЮрий КнутовУкраина.руВолчанскнаступлениенаступление ВС РФХарьковская областьКупянское направлениеСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО РоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Беспилотники ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области: пострадал мирный житель
09:26Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пензенской области - видео
09:25Российские войска нанесли удар новыми дронами "Герань-3" по тылам ВСУ
09:22От поджигателя до заключенного: подростку грозит 20 лет за попытку теракта
09:12Все в огне: комбинированная атака на павлоградскую железную дорогу
09:00ВС РФ атаковали Жуляны из-за американских ЗРК Patriot
08:45Российские военные освободили Часов Яр в ДНР
08:20Главное за ночь 31 июля
07:59Последствия комбинированного удара ВС РФ по целям противника в Киеве
07:42ПВО за ночь сбила десятки беспилотников над регионами России
07:20Российские военные ударили ракетами по Киеву и области
07:00"Свернуть шею паскудному клоуну и жить нормально": Ищенко о том, могут ли украинцы свергнуть власть
06:40Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом
06:30"Миллион погиб на войне. Куда делись остальные?" Ищенко про массовое бегство украинцев
06:20Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян
06:00Сталинская мобилизация: политолог объяснил, почему опыт 1930-х снова становится актуальным
05:40Техника ВСУ горит в считанные минуты: Алехин раскрыл, как "Герани" и "Черники" молотят ВСУ под Купянском
05:25Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину
05:20"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией
05:16Руководство Никарагуа выразило поддержку России в борьбе с украинским неонацизмом
Лента новостейМолния