https://ukraina.ru/20250731/strategicheskiy-proryv-alekhin-o-tom-kak-nastuplenie-na-kupyansk-menyaet-vsyu-situatsiyu-pod-kharkovom-1066155620.html

Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом

Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом - 30.07.2025 Украина.ру

Стратегический прорыв: Алехин о том, как наступление на Купянск меняет всю ситуацию под Харьковом

Наступление российских войск под Купянском может привести к серьезным стратегическим последствиям для всего Харьковского направления. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-31T06:40

2025-07-31T06:40

2025-07-30T12:54

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Алехин подробно описал возможные пути развития наступления: "Продвигаясь по трассе "Купянск — Шевченково-Чугуев" или на северо-запад по трассе "Двуречная — Великий Бурлук", мы фактически перережем все соединяющие Харьков и "пояс обороны" Украины на Донбассе логистические пути"."Это будет означать, что для украинской армии наступает катастрофическая угроза для тыловых районов, еще обороняющимся бригадам ВСУ в районе Великого Бурлука и на западном берегу Оскола к юго-западу от Купянска", - резюмировал собеседник Украина.ру."Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах", - подытожил военный эксперт, комментируя ситуацию на данном участке.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб".

https://ukraina.ru/20250730/1066133742.html

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