"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Соединенные Штаты ведут против России экономическую, а не военную войну, рассчитывая на внутреннюю дестабилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Война ставит целью не захват территории России, даже не разгром российской армии, а нанесение экономического урона", — поясняет эксперт. По его словам, после экономического удара последуют социальные последствия, которые сделают Россию "более податливой для американского давления".
Ищенко подчеркивает, что США осознают невозможность военного решения: "Угрожать нам войной бессмысленно, так как мы можем их стереть с лица земли. Точно так же, как и они нас". Поэтому Вашингтон делает ставку на "конвенциональные провокации" у границ России.
Это противостояние будет продолжаться до тех пор, пока США не откажутся от претензий на мировое господство, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
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