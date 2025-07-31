"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией - 31.07.2025 Украина.ру
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"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией
"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией - 31.07.2025 Украина.ру
"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией
Соединенные Штаты ведут против России экономическую, а не военную войну, рассчитывая на внутреннюю дестабилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-31T05:20
2025-07-31T05:20
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"Война ставит целью не захват территории России, даже не разгром российской армии, а нанесение экономического урона", — поясняет эксперт. По его словам, после экономического удара последуют социальные последствия, которые сделают Россию "более податливой для американского давления".Ищенко подчеркивает, что США осознают невозможность военного решения: "Угрожать нам войной бессмысленно, так как мы можем их стереть с лица земли. Точно так же, как и они нас". Поэтому Вашингтон делает ставку на "конвенциональные провокации" у границ России.Это противостояние будет продолжаться до тех пор, пока США не откажутся от претензий на мировое господство, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.О том, каких шагов со стороны Трампа следует ждать в ближайшее время — в интервью "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
https://ukraina.ru/20250730/kitay-snova-pereigral-ssha-zhdem-isterik-iz-belogo-doma-1066156668.html
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новости, россия, сша, вашингтон, ростислав ищенко, дональд трамп, экономика, война, угроза, главные новости, провокация, эксперты
Новости, Россия, США, Вашингтон, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, экономика, война, угроза, Главные новости, провокация, эксперты

"Можем стереть их с лица земли": Ищенко рассказал, почему США избегают прямой конфронтации с Россией

05:20 31.07.2025
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Соединенные Штаты ведут против России экономическую, а не военную войну, рассчитывая на внутреннюю дестабилизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Война ставит целью не захват территории России, даже не разгром российской армии, а нанесение экономического урона", — поясняет эксперт. По его словам, после экономического удара последуют социальные последствия, которые сделают Россию "более податливой для американского давления".
Ищенко подчеркивает, что США осознают невозможность военного решения: "Угрожать нам войной бессмысленно, так как мы можем их стереть с лица земли. Точно так же, как и они нас". Поэтому Вашингтон делает ставку на "конвенциональные провокации" у границ России.
Это противостояние будет продолжаться до тех пор, пока США не откажутся от претензий на мировое господство, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно" на сайте Украина.ру.
О том, каких шагов со стороны Трампа следует ждать в ближайшее время — в интервью "Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота".
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Вчера, 17:04
Китай снова переиграл США. Ждем истерик из Белого домаКитай занял жёсткую и принципиальную позицию в ответ на угрозы США ввести пошлины за покупку российской нефти и газа. КНР официально заявил, что будет продолжать импорт российской нефти, несмотря на угрозу 100% пошлин от Дональда Трампа.
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