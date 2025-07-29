Покровский узел: Живов рассказал о сложностях взятия ключевого транспортного центра ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, ВС РФ продвигаются вперед, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением. Об оперативной обстановке в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
Живов отметил определенные успехи российских войск: "Год назад под Покровском у нас был эффектный глубокый прорыв. Была даже надежда, что город будет взят с колес. Этого не случилось по многим причинам, но наше командование не оставляет надежд дожать этот важный транспортный узел, связывающий Донбасс с Запорожьем и Днепропетровском".
Эксперт подчеркнул изменение характера боевых действий: "В современной войне неважно, сколько у тебя людей. Важно, как у тебя устроено боевое управление и техника для прорыва в условиях беспилотников. Грубо говоря, если у тебя 150 тысяч человек, а у врага 500 тысяч дронов, то не факт, что твои три армии смогут прорвать его оборону".
Особое внимание Живов уделил качественным изменениям в армии: "Посмотрите, насколько качественно у нас выросло применение "Гераней". И вот так должно произойти с каждыми современными видами вооружений. Вот тогда мы победим".
"Надо преодолевать то, что сейчас называют 'позиционным тупиком из-за прозрачного фронта'", - подвел итог собеседник издания, отметив необходимость технологического превосходства над противником.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления.
Вчера, 20:47"Спаситель" УкраиныВо время войны нет ничего важнее собственного демографического и экономического потенциала. Вступая в войну без соответствующего собственного ресурса остаётся надеяться только на весьма авантюрную даму удачу и на союзников. Поэтому наличие надёжных и верных союзников является вторым по важности условием успеха на поле боя.
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