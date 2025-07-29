https://ukraina.ru/20250729/pokrovskiy-uzel-zhivov-rasskazal-o-slozhnostyakh-vzyatiya-klyuchevogo-transportnogo-tsentra-vsu-1066121178.html

Покровский узел: Живов рассказал о сложностях взятия ключевого транспортного центра ВСУ

Покровский узел: Живов рассказал о сложностях взятия ключевого транспортного центра ВСУ - 29.07.2025 Украина.ру

Покровский узел: Живов рассказал о сложностях взятия ключевого транспортного центра ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, ВС РФ продвигаются вперед, но сталкиваются с ожесточенным сопротивлением. Об оперативной обстановке в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-07-29T17:27

2025-07-29T17:27

2025-07-29T17:27

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Живов отметил определенные успехи российских войск: "Год назад под Покровском у нас был эффектный глубокый прорыв. Была даже надежда, что город будет взят с колес. Этого не случилось по многим причинам, но наше командование не оставляет надежд дожать этот важный транспортный узел, связывающий Донбасс с Запорожьем и Днепропетровском".Эксперт подчеркнул изменение характера боевых действий: "В современной войне неважно, сколько у тебя людей. Важно, как у тебя устроено боевое управление и техника для прорыва в условиях беспилотников. Грубо говоря, если у тебя 150 тысяч человек, а у врага 500 тысяч дронов, то не факт, что твои три армии смогут прорвать его оборону".Особое внимание Живов уделил качественным изменениям в армии: "Посмотрите, насколько качественно у нас выросло применение "Гераней". И вот так должно произойти с каждыми современными видами вооружений. Вот тогда мы победим"."Надо преодолевать то, что сейчас называют 'позиционным тупиком из-за прозрачного фронта'", - подвел итог собеседник издания, отметив необходимость технологического превосходства над противником.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления.

https://ukraina.ru/20250728/spasitel-ukrainy-1066075993.html

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