https://ukraina.ru/20250728/berlin-ili-moskva-semya-pereekhav-v-rossiyu-iz-frg-sravnila-dve-stolitsy-po-urovnyu-zhizni-i-komforta---1066053989.html

Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта

Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта - 28.07.2025 Украина.ру

Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта

Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию. Украина.ру, 28.07.2025

2025-07-28T12:07

2025-07-28T12:07

2025-07-28T12:07

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Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию. В студии Украина.ру они рассказали о том, почему приняли решение о переезде, как им жилось в Германии, какие профессии востребованы в ФРГ, как изменилась Россия за последнее время и чем она лучше Европы. Также наши собеседники поделились своими идеями о том, что можно было бы изменить в процессе адаптации иностранцев, которые переезжают жить в Россию. 00:34 – Жизнь в Германии и социализация россиянки и поляка в ФРГ; 06:57 – Почему решили переехать в Россию? 09:52 – О менталитете жителей Германии; 15:17 – Как изменилось отношение немцев к мигрантам и как в Германии относятся к тем, кто переехал из России; 18:32 – Необычные особенности России; 24:58 – Что из Европы стоило было бы импортировать в Россию? 29:13 – Возможности карьерного роста в России и в Европе; 32:07 – Какие профессии востребованы в Германии? 33:57 – Традиционные ценности в России и в Европе. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

https://ukraina.ru/20250728/padenie-zelenskogo-s-pedestala-i-provalnaya-strategiya-ermaka-glavnoe-na-utro-28-iyulya-1066051413.html

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видео, россия, германия, европа