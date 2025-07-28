Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта - 28.07.2025 Украина.ру
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Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта
Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта - 28.07.2025 Украина.ру
Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта
Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию. Украина.ру, 28.07.2025
2025-07-28T12:07
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видео
россия
германия
европа
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Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию. В студии Украина.ру они рассказали о том, почему приняли решение о переезде, как им жилось в Германии, какие профессии востребованы в ФРГ, как изменилась Россия за последнее время и чем она лучше Европы. Также наши собеседники поделились своими идеями о том, что можно было бы изменить в процессе адаптации иностранцев, которые переезжают жить в Россию. 00:34 – Жизнь в Германии и социализация россиянки и поляка в ФРГ; 06:57 – Почему решили переехать в Россию? 09:52 – О менталитете жителей Германии; 15:17 – Как изменилось отношение немцев к мигрантам и как в Германии относятся к тем, кто переехал из России; 18:32 – Необычные особенности России; 24:58 – Что из Европы стоило было бы импортировать в Россию? 29:13 – Возможности карьерного роста в России и в Европе; 32:07 – Какие профессии востребованы в Германии? 33:57 – Традиционные ценности в России и в Европе. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
https://ukraina.ru/20250728/padenie-zelenskogo-s-pedestala-i-provalnaya-strategiya-ermaka-glavnoe-na-utro-28-iyulya-1066051413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, германия, европа
Видео, Россия, Германия, Европа

Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта

12:07 28.07.2025
 
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Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию.
В студии Украина.ру они рассказали о том, почему приняли решение о переезде, как им жилось в Германии, какие профессии востребованы в ФРГ, как изменилась Россия за последнее время и чем она лучше Европы.
Также наши собеседники поделились своими идеями о том, что можно было бы изменить в процессе адаптации иностранцев, которые переезжают жить в Россию.
00:34 – Жизнь в Германии и социализация россиянки и поляка в ФРГ;
06:57 – Почему решили переехать в Россию?
09:52 – О менталитете жителей Германии;
15:17 – Как изменилось отношение немцев к мигрантам и как в Германии относятся к тем, кто переехал из России;
18:32 – Необычные особенности России;
24:58 – Что из Европы стоило было бы импортировать в Россию?
29:13 – Возможности карьерного роста в России и в Европе;
32:07 – Какие профессии востребованы в Германии?
33:57 – Традиционные ценности в России и в Европе.
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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