https://ukraina.ru/20250728/berlin-ili-moskva-semya-pereekhav-v-rossiyu-iz-frg-sravnila-dve-stolitsy-po-urovnyu-zhizni-i-komforta---1066053989.html
Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта
Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта - 28.07.2025 Украина.ру
Берлин или Москва? Семья, переехав в Россию из ФРГ, сравнила две столицы по уровню жизни и комфорта
Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию. Украина.ру, 28.07.2025
2025-07-28T12:07
2025-07-28T12:07
2025-07-28T12:07
видео
россия
германия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066053869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ed279b1ce30aac8a5d4068888e6645ae.jpg
Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию. В студии Украина.ру они рассказали о том, почему приняли решение о переезде, как им жилось в Германии, какие профессии востребованы в ФРГ, как изменилась Россия за последнее время и чем она лучше Европы. Также наши собеседники поделились своими идеями о том, что можно было бы изменить в процессе адаптации иностранцев, которые переезжают жить в Россию. 00:34 – Жизнь в Германии и социализация россиянки и поляка в ФРГ; 06:57 – Почему решили переехать в Россию? 09:52 – О менталитете жителей Германии; 15:17 – Как изменилось отношение немцев к мигрантам и как в Германии относятся к тем, кто переехал из России; 18:32 – Необычные особенности России; 24:58 – Что из Европы стоило было бы импортировать в Россию? 29:13 – Возможности карьерного роста в России и в Европе; 32:07 – Какие профессии востребованы в Германии? 33:57 – Традиционные ценности в России и в Европе. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
https://ukraina.ru/20250728/padenie-zelenskogo-s-pedestala-i-provalnaya-strategiya-ermaka-glavnoe-na-utro-28-iyulya-1066051413.html
россия
германия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066053869_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc57dfcc0430a41fbf02b966a5f16b6e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, германия, европа
Художники Павел Сохацки из польского Кракова и Ирина Конюхова из российской Удомли переехали из Европы, где они жили много лет, в Россию.
В студии Украина.ру они рассказали о том, почему приняли решение о переезде, как им жилось в Германии, какие профессии востребованы в ФРГ, как изменилась Россия за последнее время и чем она лучше Европы.
Также наши собеседники поделились своими идеями о том, что можно было бы изменить в процессе адаптации иностранцев, которые переезжают жить в Россию.
00:34 – Жизнь в Германии и социализация россиянки и поляка в ФРГ;
06:57 – Почему решили переехать в Россию?
09:52 – О менталитете жителей Германии;
15:17 – Как изменилось отношение немцев к мигрантам и как в Германии относятся к тем, кто переехал из России;
18:32 – Необычные особенности России;
24:58 – Что из Европы стоило было бы импортировать в Россию?
29:13 – Возможности карьерного роста в России и в Европе;
32:07 – Какие профессии востребованы в Германии?
33:57 – Традиционные ценности в России и в Европе.
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.