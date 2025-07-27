https://ukraina.ru/20250727/myagkiy-diktator-antoniu-salazar-ego-novoe-gosudarstvo--1065940330.html

"Мягкий диктатор": Антониу Салазар его "новое государство"

"Мягкий диктатор": Антониу Салазар его "новое государство" - 27.07.2025 Украина.ру

"Мягкий диктатор": Антониу Салазар его "новое государство"

55 лет назад, 27 июля 1970 года, умер португальский диктатор Антониу ди Оливейра Салазар. К тому времени он почти два года ничем не управлял, но соратники создали для него иллюзию, что Салазар остаётся лидером Португалии

2025-07-27T08:00

2025-07-27T08:00

2025-07-27T08:00

история

история

португалия

германия

великобритания

xx век

диктатура

лидер

диктаторы

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065939754_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_08aa37233616612657376cc8cd305c44.jpg

Антониу Салазар, в отличие от большинства диктаторов ХХ века, не был ни военным, ни представителем спецслужб, ни революционером, ни лидером массового движения. После прихода к власти в Португалии у него не появился титул вождя, ему не ставили памятники, в его честь не переименовывали улицы и города. Однако именно его в XXI веке жители страны признали "Великим португальцем".Антониу ди Оливейра Салазар родился 28 апреля 1889 года семье мелких землевладельцев и набожных католиков. Изначально он учился в духовной семинарии и готовился стать священником. Но после свержения короля в 1910 году, когда республиканское правительство ограничило права и привилегии католической церкви, юноша передумал и поступил на юридический факультет старейшего португальского университета в городе Коимбра. Салазар окончил вуз с отличием в 1914 году, а потом стал в нём преподавателем, возглавил кафедру политической экономии и финансов и защитил докторскую степень.В 1921 году Салазар был избран депутатом парламента Португалии. Но после первого заседания разочаровался в его работе и больше там не появлялся, сохранив на всю оставшуюся жизнь отвращение к парламентской демократии. Неудивительно, ведь Первая Португальская республика пребывала в состоянии постоянной политической нестабильности. С её провозглашения в 1910-м и до военного переворота 1926 года в Португалии сменилось 8 президентов (из которых только одному удалось остаться у власти на полный срок), 44 премьер-министра и 3 диктатора, в стране произошло 17 попыток государственного переворота, 158 всеобщих забастовок и 24 восстания.В 1926 году после очередного переворота власть в стране захватили военные. К тому времени Португалия превратилась в одну из беднейших и слаборазвитых стран Европы. Импорт значительно превышал экспорт, накопился огромный внешний долг. Национальная валюта эскудо обесценилась настолько, что её даже печатали за границей.Военные первым делом попытались исправить ситуацию в финансовой сфере. Их лидер, генерал Мануэл Гомеш да Кошта, пригласил Антониу Салазара на должность министра финансов. Однако Салазар через несколько дней ушёл в отставку из-за того, что ему не были предоставлены широкие полномочия по контролю над государственными расходами, и вернулся на преподавательскую работу.В 1928 году новый президент страны генерал Ошкар Кармона вновь назначил Антониу Салазара министром финансов, согласившись с его требованиями дать неограниченные полномочия и полный контроль над активами государства. Салазар резко сократил бюджетные расходы и быстро добился финансовой стабилизации. Португалия стала постепенно выходить из экономического кризиса, выплачивать внешний долг и сокращать инфляцию.После этого элиты стали воспринимать Салазара как спасителя нации. В 1932 году он стал премьер-министром, а в следующем году провёл референдум, на котором была принята новая Конституция Португалии. Теперь премьер получал почти неограниченную власть, а президент и парламент выполняли декоративные функции – в последнем заседала лишь одна партия, "Национальный союз".В основе новой Конституции лежала концепция "Нового государства" Салазара. Главными ценностями провозглашались Бог, родина, семья. Основная идеология – корпоративизм, согласно которой все португальцы объединялись в корпорации в зависимости от рода деятельности: рабочие и служащие – в национальные синдикаты, предприниматели – в гильдии, интеллигенция – в ордена, крестьяне – в "народные дома".По Конституции правительство могло "для общей пользы" ограничивать свободу слова, собраний и прессы (правда, цензура была введена в Португалии ещё после военного переворота в 1926-м). Для избирателей был введён образовательный и финансовый ценз (больше половины португальцев к тому времени были неграмотными)."Новое государство" Салазара было отражением общевропейской тенденции к формированию авторитарных и тоталитарных режимов. Однако условный "салазаризм", в отличие от итальянского фашизма и германского национал-социализма, никогда не имел националистической или расовой окраски. Да и ревностный католик Салазар считал режимы в Италии и Германии языческими цезаристскими политическими моделями, не признающими ни правовых, ни моральных ограничений (что не мешало Салазару восхищаться Муссолини).Во время гражданской войны 1936-39 годов в соседней Испании Салазар поддержал Франко, отправив к нему несколько тысяч добровольцев, а также открыв португальские порты для немецких и итальянских кораблей с грузами для мятежников. Однако Салазар сохранил нейтралитет Португалии во время Второй мировой войны, ещё и успешно торгуя с Германией и Великобританией вольфрамом, из которого делали сердечники бронебойных снарядов."Нейтралитет" Португалии в вольфрамовом вопросе выглядел так: германская промышленность получала примерно 75% португальского экспорта вольфрама, в то время как Великобритания – только 25 % (и это несмотря на формальный союз Лондона с Лиссабоном – обе стороны признавали заключённый ещё в 1386 году Виндзорский договор).В 1943 британцы всё же принудили Салазара к исполнению союзнического долга, без протестов со стороны Португалии взяв под контроль Азорские острова, где была создана сначала британская, а потом и американская авиабаза. В июне 1944 года Португалия под давлением западных союзников прекратила экспорт вольфрама в Германию – но одновременно ввела эмбарго на его поставки Великобритании.Таким образом, Португалия в годы Второй мировой следовала принципу "и нашим, и вашим за копейку спляшем". В итоге золотой запас страны вырос примерно в семь раз – с $ 63,3 млн в 1938 году до $ 438 млн в 1946-м. Впервые в истории британско-португальских отношений Лиссабон из вечного должника Лондона превратился в его кредитора.После Второй мировой войны политика Салазара стала давать сбои. Правительство не поощряло иностранные инвестиции, опасаясь, что они подорвут устои "Нового государства", основанные на традиционных ценностях. В результате Португалия оказалась одной из беднейших и слаборазвитых стран Западной Европы. Португальцы массово уезжали на заработки за рубеж, а в самой стране росло недовольство властями.Однако режим оставался стабильным, что обеспечивал мощный репрессивный аппарат. Хотя штатная численность сотрудников главной спецслужбы, полиции надзора и защиты государства (PIDE), была относительно небольшой (около 300 агентов), эффективность её деятельности достигалась за счет огромного количества осведомителей во всех слоях португальского общества: армии, корпорациях, муниципалитетах.В стране формально не существовало смертной казни, но агенты PIDE расправлялись с неугодными без суда и следствия. Тюрьма "Таррафал" на островах Кабо-Верде превратилась в своеобразный лагерь смерти, где заключенные умирали от болезней и пыток. Тем не менее, по приблизительным подсчётам, за сорок лет диктатуры жертвами политических репрессий стало около 20 тысяч человек, но в тюрьмах умерли, по самым крайним оценкам, до 60 человек. Это намного меньше, чем при диктаторских режимах в Испании, Германии и Италии, поэтому правление Салазара иногда называют "мягкой диктатурой".Причину этой мягкости ищут не только в том, что Антониу Салазар был истовым католиком с семинарией за плечами. Его личная диктатура имела женскую составляющую, которую сложно переоценить. Речь о Марии де Жезуш, известной ка Дона Мария – экономке, домоправительнице и секретарше Салазара, которая постепенно превратилась во влиятельную политическую фигуру.Она поступила на службу к Салазару ещё в 1925 году, и с тех пор жила в его доме, а позже резиденции премьера. Дона Мария полностью отвечала за организацию быта диктатора – еду, стирку, выполняла функции его личного секретаря. С течением лет женщина стала де-факто вторым лицом в государстве, связующим звеном между премьером и остальными членами правительства, её даже называли "тенью Салазара". В частности, Дона Мария контролировала информацию, которая поступала к премьеру, решала, кого и в какое время он примет.Кроме того, диктатор регулярно расспрашивал свою экономку о жизни "простых людей", поскольку у нее было множество знакомых в разных слоях населения страны (сама она закончила четыре класса школы, имела весьма консервативные взгляды). В целом она разделяла точку зрения Салазара на вопросы государственного управления, поэтому диктатор зачастую разговаривал с собственным "отражением".Но нередко Дона Мария демонстрировала Салазару недовольство его поведением, и могла даже отчитать его, особенно когда в доме премьера появлялись другие женщины (при этом он никогда не был женат). Отношение Марии де Жезуш к Антониу ди Салазару оценивалось не только как верность и преданность, но и как страстное влечение. Но Салазар не разделял этих чувств, их связь имела сугубо платонический характер.Настоящей же страстью Салазара под конец его жизни стало стремление сохранить португальскую колониальную империю. На рубеже 1950-60-х годов Салазар категорически отказался предоставить независимость португальским колониям, и никак не мог смириться с потерей Гоа и других португальских владений в Индостане. Для Салазара стало шоком, когда после захвата и последующей аннексии Индией Гоа в 1961 году Лондон не оказал ему никакой помощи.Бессмысленные и жестокие колониальные войны 1960-х годов в Гвинее-Бисау, Анголе и Мозамбике, на которые уходило свыше 30% бюджетных средств, подрывали устойчивость режима Салазара и подогревали оппозиционные настроения в обществе и армии. В 1960-х португальцы начали массово уезжать из страны, спасаясь не только от бедности, но и от призыва в армию, – ведь на подавление восстаний в колониях было отправлено более 200 тысяч солдат и офицеров.Салазар собирался воевать до победного конца, но в дело вмешался случай (или Бог). 3 августа 1968 года 78-летний Салазар упал с шезлонга возле бассейна и серьезно ударился головой, что спровоцировало обширный инсульт. Салазар перенёс операцию на мозге, стал ограниченно дееспособен и не мог полноценно управлять страной. 26 сентября 1968 года президент Португалии Америку Томаш отправил многолетнего премьер-министра в отставку, назначив вместо него бывшего ректора Лиссабонского университета Марселу Каэтану, имевшего репутацию системного либерала.Чтобы не расстраивать пребывающего в помраченном состоянии Салазара, ему не стали сообщать об отстранении от должности – на этом настояла Дона Мария. Бывший диктатор по-прежнему продолжал заниматься государственными делами: проводил "совещания" с министрами, подписывал приносимые ему документы и раздавал поручения. До самой смерти 27 июля 1970 года Салазару приносили спецвыпуск (печатавшийся в одном экземпляре) ведущей газеты страны Diario de Noticias, где публиковали вымышленные новости, из которых следовало, что диктатор по-прежнему правит страной.Созданный Салазаром режим "Нового государства" пережил своего творца почти на четыре года. Лишь 25 апреля 1974 года в результате "революции гвоздик" в Португалии установилась демократия, а её колонии получили независимость. Мост имени Антониу Салазара в Лиссабоне, построенный в годы его правления, был переименован в Мост 25 апреля, а о бывшем диктаторе новые власти поспешили забыть.Но в первом десятилетии XXI века имя Салазара в португальской прессе стало упоминаться всё чаще. А в марте 2007 года Антониу ди Салазар занял первое место (41% голосов) среди десяти финалистов в голосовании телешоу "Великий португалец". Диктатор опередил репрессированного им главу португальской Компартии Алвару Куньяла (19,1%), великого португальского поэта эпохи Возрождения Луиша де Камоэнса (4%), Генриха Мореплавателя (2,7%), первооткрывателя морского пути из Европы в Индию Васко да Гама (0,7%).Причём изначально его имя не было включено в список кандидатур, но появилось в нём под давлением общественности. В результате за последние две недели голосования Салазар с большим отрывом обошел остальных претендентов.

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20221031/1040338103.html

https://ukraina.ru/20250512/1046135966.html

https://ukraina.ru/20240515/1055082662.html

https://ukraina.ru/20231217/1052164969.html

португалия

германия

великобритания

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, португалия, германия, великобритания, xx век, диктатура, лидер, диктаторы, европа