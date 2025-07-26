https://ukraina.ru/20250726/evrokomissiya-ispolzuet-uslovnoe-finansirovanie-dlya-shantazha-nesoglasnykh-s-ney-stran--siyyarto-1065972943.html
Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто
Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто - 26.07.2025 Украина.ру
Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто
Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто
2025-07-26T04:59
2025-07-26T04:59
2025-07-26T04:59
украина.ру
новости
венгрия
петер сийярто
брюссель
еврокомиссия
европейская комиссия
нато
санкции
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_0:66:3103:1811_1920x0_80_0_0_bbcac6728c9cd6d85f11508e1a83f6eb.jpg
"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", — сказал Сийярто.По словам министра, Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах."Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", — отметил Сийярто.Ранее Венгрия официально подтвердила, что не поставляла и не собирается поставлять оружие киевскому режиму, а также не участвует в координации и финансировании помощи Украине в рамках НАТО. И в этом позиция страны остаётся неизменной."Пока наше правительство находится у власти, наша цель, чтобы Венгрия оставалась вне этого конфликта и не была в него вовлечена", — подчеркнул глава МИД Венгрии.Напомним, Россия инициирует экстренное заседание СБ ООН по срыву переговоров в Стамбуле. Объявивший об этом заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил особую благодарность Венгрии — единственной стране ЕС, которая открыто критикует антироссийскую политику Брюсселя и отказывается участвовать в провокациях против Москвы.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250717/orban-smog-vystroit-osobuyu-model-ischenko-rasskazal-pochemu-vengriya-stala-isklyucheniem-v-politike-es-1065356982.html
венгрия
брюссель
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047258867_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_d50e608f8b7a31083cbb9404d208f3a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, венгрия, петер сийярто, брюссель, еврокомиссия, европейская комиссия, нато, санкции, украина
Украина.ру, Новости, Венгрия, Петер Сийярто, Брюссель, Еврокомиссия, Европейская комиссия, НАТО, санкции, Украина
Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто
Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто
"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", — сказал Сийярто.
По словам министра, Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.
"Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", — отметил Сийярто.
Ранее Венгрия официально подтвердила, что не поставляла и не собирается поставлять оружие киевскому режиму, а также не участвует в координации и финансировании помощи Украине в рамках НАТО. И в этом позиция страны остаётся неизменной.
"Пока наше правительство находится у власти, наша цель, чтобы Венгрия оставалась вне этого конфликта и не была в него вовлечена", — подчеркнул глава МИД Венгрии.
Напомним, Россия инициирует экстренное заседание СБ ООН по срыву переговоров в Стамбуле
. Объявивший об этом заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил особую благодарность Венгрии — единственной стране ЕС, которая открыто критикует антироссийскую политику Брюсселя и отказывается участвовать в провокациях против Москвы.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.