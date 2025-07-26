https://ukraina.ru/20250726/evrokomissiya-ispolzuet-uslovnoe-finansirovanie-dlya-shantazha-nesoglasnykh-s-ney-stran--siyyarto-1065972943.html

Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто

Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто - 26.07.2025 Украина.ру

Еврокомиссия использует "условное финансирование" для шантажа несогласных с ней стран — Сийярто

Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто

2025-07-26T04:59

2025-07-26T04:59

2025-07-26T04:59

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венгрия

петер сийярто

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нато

санкции

украина

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"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", — сказал Сийярто.По словам министра, Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах."Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", — отметил Сийярто.Ранее Венгрия официально подтвердила, что не поставляла и не собирается поставлять оружие киевскому режиму, а также не участвует в координации и финансировании помощи Украине в рамках НАТО. И в этом позиция страны остаётся неизменной."Пока наше правительство находится у власти, наша цель, чтобы Венгрия оставалась вне этого конфликта и не была в него вовлечена", — подчеркнул глава МИД Венгрии.Напомним, Россия инициирует экстренное заседание СБ ООН по срыву переговоров в Стамбуле. Объявивший об этом заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил особую благодарность Венгрии — единственной стране ЕС, которая открыто критикует антироссийскую политику Брюсселя и отказывается участвовать в провокациях против Москвы.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250717/orban-smog-vystroit-osobuyu-model-ischenko-rasskazal-pochemu-vengriya-stala-isklyucheniem-v-politike-es-1065356982.html

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украина.ру, новости, венгрия, петер сийярто, брюссель, еврокомиссия, европейская комиссия, нато, санкции, украина