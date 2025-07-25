Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко - 25.07.2025 Украина.ру
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Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко
Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко - 25.07.2025 Украина.ру
Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам России выгоден разлад между США и ЕС и почему нам не страшны европейские санкции.
2025-07-25T14:51
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видео, россия, сша, ростислав ищенко, ес, европа
Видео, Россия, США, Ростислав Ищенко, ЕС, Европа

Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко

14:51 25.07.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам России выгоден разлад между США и ЕС и почему нам не страшны европейские санкции.
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