Нужен ли России разлад между США и Европой и какую тактику лучше использовать против врагов — Ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам России выгоден разлад между США и ЕС и почему нам не страшны европейские санкции.