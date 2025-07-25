Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев - 25.07.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250725/kakie-plany-u-britanii-na-50-dney-trampa-i-kakuyu-bolevuyu-tochku-naschupala-rossiya-u-vsu--kornev-1065926677.html
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев - 25.07.2025 Украина.ру
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о возможностях Запада для поставок оружия на Украину, а также проанализировал логистику и снабжение российских бойцов на фронте и дал оценку результативности ударов ВС РФ по украинским тылам:
2025-07-25T08:08
2025-07-25T08:08
видео
россия
запад
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
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00:26 - Может ли Запад в короткие сроки обеспечить Украину и какие обещания по поставкам не были выполнены? 04:28 - Реализация огневого превосходства России и тактика применения дронов со стороны ВСУ.07:58 - Об аэроразведке.09:16 - Логистика снабжения фронта и скорость продвижения ВС России.11:09 - Координация работы между подразделениями.12:15 - Могут ли дроны заменить традиционную артиллерию? 14:18 - Стратегия обороны ВСУ и борьба с массовыми налетами беспилотников на регионы России.17:51 - Об отключении мобильного интернета.19:19 - Результативные удары по украинским тылам и кризис ВСУ на линиях боевого соприкосновения.22:32 - Дополнительные резервы для большого наступления.
россия
запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запад, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев

08:08 25.07.2025
 
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Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о возможностях Запада для поставок оружия на Украину, а также проанализировал логистику и снабжение российских бойцов на фронте и дал оценку результативности ударов ВС РФ по украинским тылам:
00:26 - Может ли Запад в короткие сроки обеспечить Украину и какие обещания по поставкам не были выполнены?
04:28 - Реализация огневого превосходства России и тактика применения дронов со стороны ВСУ.
07:58 - Об аэроразведке.
09:16 - Логистика снабжения фронта и скорость продвижения ВС России.
11:09 - Координация работы между подразделениями.
12:15 - Могут ли дроны заменить традиционную артиллерию?
14:18 - Стратегия обороны ВСУ и борьба с массовыми налетами беспилотников на регионы России.
17:51 - Об отключении мобильного интернета.
19:19 - Результативные удары по украинским тылам и кризис ВСУ на линиях боевого соприкосновения.
22:32 - Дополнительные резервы для большого наступления.
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