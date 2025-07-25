https://ukraina.ru/20250725/kakie-plany-u-britanii-na-50-dney-trampa-i-kakuyu-bolevuyu-tochku-naschupala-rossiya-u-vsu--kornev-1065926677.html

Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев

Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев - 25.07.2025 Украина.ру

Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев

Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о возможностях Запада для поставок оружия на Украину, а также проанализировал логистику и снабжение российских бойцов на фронте и дал оценку результативности ударов ВС РФ по украинским тылам:

2025-07-25T08:08

2025-07-25T08:08

2025-07-25T08:08

видео

россия

запад

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

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00:26 - Может ли Запад в короткие сроки обеспечить Украину и какие обещания по поставкам не были выполнены? 04:28 - Реализация огневого превосходства России и тактика применения дронов со стороны ВСУ.07:58 - Об аэроразведке.09:16 - Логистика снабжения фронта и скорость продвижения ВС России.11:09 - Координация работы между подразделениями.12:15 - Могут ли дроны заменить традиционную артиллерию? 14:18 - Стратегия обороны ВСУ и борьба с массовыми налетами беспилотников на регионы России.17:51 - Об отключении мобильного интернета.19:19 - Результативные удары по украинским тылам и кризис ВСУ на линиях боевого соприкосновения.22:32 - Дополнительные резервы для большого наступления.

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