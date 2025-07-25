https://ukraina.ru/20250725/kakie-plany-u-britanii-na-50-dney-trampa-i-kakuyu-bolevuyu-tochku-naschupala-rossiya-u-vsu--kornev-1065926677.html
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев - 25.07.2025 Украина.ру
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о возможностях Запада для поставок оружия на Украину, а также проанализировал логистику и снабжение российских бойцов на фронте и дал оценку результативности ударов ВС РФ по украинским тылам:
2025-07-25T08:08
2025-07-25T08:08
2025-07-25T08:08
видео
россия
запад
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
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00:26 - Может ли Запад в короткие сроки обеспечить Украину и какие обещания по поставкам не были выполнены? 04:28 - Реализация огневого превосходства России и тактика применения дронов со стороны ВСУ.07:58 - Об аэроразведке.09:16 - Логистика снабжения фронта и скорость продвижения ВС России.11:09 - Координация работы между подразделениями.12:15 - Могут ли дроны заменить традиционную артиллерию? 14:18 - Стратегия обороны ВСУ и борьба с массовыми налетами беспилотников на регионы России.17:51 - Об отключении мобильного интернета.19:19 - Результативные удары по украинским тылам и кризис ВСУ на линиях боевого соприкосновения.22:32 - Дополнительные резервы для большого наступления.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, россия, запад, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Какие планы у Британии на 50 дней Трампа и какую болевую точку нащупала Россия у ВСУ — Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал о возможностях Запада для поставок оружия на Украину, а также проанализировал логистику и снабжение российских бойцов на фронте и дал оценку результативности ударов ВС РФ по украинским тылам:
00:26 - Может ли Запад в короткие сроки обеспечить Украину и какие обещания по поставкам не были выполнены?
04:28 - Реализация огневого превосходства России и тактика применения дронов со стороны ВСУ.
09:16 - Логистика снабжения фронта и скорость продвижения ВС России.
11:09 - Координация работы между подразделениями.
12:15 - Могут ли дроны заменить традиционную артиллерию?
14:18 - Стратегия обороны ВСУ и борьба с массовыми налетами беспилотников на регионы России.
17:51 - Об отключении мобильного интернета.
19:19 - Результативные удары по украинским тылам и кризис ВСУ на линиях боевого соприкосновения.
22:32 - Дополнительные резервы для большого наступления.