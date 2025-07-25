Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область - 25.07.2025 Украина.ру
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Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область
Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область - 25.07.2025 Украина.ру
Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область
Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин
2025-07-25T03:54
2025-07-25T04:01
украина.ру
новости
россия
курская область
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
военные преступления
мирные жители
потери
сво
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"В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области – редакция) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", – сказал он.В марте Вооружённые силы России перешли в масштабное наступление в Курской области. После тяжёлых боёв были освобождены город Суджа и еще целый ряд населённых пунктов, среди которых – Гуево и Олешня. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники – найдены и наказаны.Больше новостей дня представлено в обзоре Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, курская область, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, военные преступления, мирные жители, потери, сво, минобороны рф, ск рф, суджа
Украина.ру, Новости, Россия, Курская область, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, мирные жители, потери, СВО, Минобороны РФ, СК РФ, Суджа

Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область

03:54 25.07.2025 (обновлено: 04:01 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин
"В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области – редакция) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", – сказал он.
В марте Вооружённые силы России перешли в масштабное наступление в Курской области. После тяжёлых боёв были освобождены город Суджа и еще целый ряд населённых пунктов, среди которых – Гуево и Олешня. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники – найдены и наказаны.
Больше новостей дня представлено в обзоре Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля.
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