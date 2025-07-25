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Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область

Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область - 25.07.2025 Украина.ру

Бастрыкин назвал число мирных жителей, погибших при вторжении ВСУ в Курскую область

Более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин

2025-07-25T03:54

2025-07-25T03:54

2025-07-25T04:01

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потери

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"В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области – редакция) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", – сказал он.В марте Вооружённые силы России перешли в масштабное наступление в Курской области. После тяжёлых боёв были освобождены город Суджа и еще целый ряд населённых пунктов, среди которых – Гуево и Олешня. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники – найдены и наказаны.Больше новостей дня представлено в обзоре Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, курская область, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, военные преступления, мирные жители, потери, сво, минобороны рф, ск рф, суджа