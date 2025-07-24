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ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над югом России

ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над югом России - 24.07.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над югом России

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 39 украинских беспилотников над регионами юга России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-24T07:50

2025-07-24T07:50

2025-07-24T07:50

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Из них 21 дрон был сбит над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского и семь над Краснодарским краем.Глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в своем телеграм-канале информировал о попадании по нефтебазе.Ранее политик сообщал о работе ПВО в Сириусе и призывал жителей соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черное море, краснодарский край