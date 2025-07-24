ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над югом России
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 39 украинских беспилотников над регионами юга России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Из них 21 дрон был сбит над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского и семь над Краснодарским краем.
Глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в своем телеграм-канале информировал о попадании по нефтебазе.
"Произошло попадание по нефтебазе", - написал он.
Ранее политик сообщал о работе ПВО в Сириусе и призывал жителей соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам.
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