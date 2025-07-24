Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм - 24.07.2025 Украина.ру
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Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм
Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм - 24.07.2025 Украина.ру
Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм
Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как будет действовать главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Донбассе и под Сумами
2025-07-24T13:58
2025-07-24T13:58
видео
украина
донбасс
александр сырский
вооруженные силы украины
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А также почему украинская мобилизация — это путь в никуда.
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видео, украина, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины, видео
Видео, Украина, Донбасс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм

13:58 24.07.2025
 
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Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как будет действовать главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Донбассе и под Сумами
А также почему украинская мобилизация — это путь в никуда.
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