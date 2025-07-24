https://ukraina.ru/20250724/pochemu-mobilizatsiya-uzhe-ne-spaset-ukrainu-kakie-plany-u-glavkoma-vsu-i-gde-vse-eto-budet--ramm-1065873413.html

Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм

Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм - 24.07.2025 Украина.ру

Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм

Военный эксперт Алексей Рамм в эфире Украина.ру объяснил, как будет действовать главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Донбассе и под Сумами

2025-07-24T13:58

2025-07-24T13:58

2025-07-24T13:58

видео

украина

донбасс

александр сырский

вооруженные силы украины

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А также почему украинская мобилизация — это путь в никуда.

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