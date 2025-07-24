https://ukraina.ru/20250724/kornev-o-novoy-taktike-vsu-pochemu-ukrainskie-drony-teper-byut-posle-zatishya-1065834950.html

Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья

Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья - 24.07.2025 Украина.ру

Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья

Украинские войска изменили тактику применения дронов, перейдя к ударам после продолжительного затишья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-07-24T05:40

2025-07-24T05:40

2025-07-24T05:40

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Корнев предложил несколько способов противодействия новой тактике. "За счет более качественной разведки. Чудес особых нет", - заявил он. "У нас есть превосходство в воздухе. У противника не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть весь фронт".Военный обозреватель подчеркнул важность комплексного подхода. "ВСУ не могут эффективно бороться с нашими управляемыми авиабомбами, потому что нельзя остановить быка с помощью рогатки", - образно пояснил аналитик."Вопрос лишь в своевременном вскрытии огневых точек ВСУ и оперативном нанесении ударов. Еще у нас есть артиллерия и ракетные войска. За счет этого мы можем уничтожать противника на тактической глубине", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова".

https://ukraina.ru/20250723/1065810117.html

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