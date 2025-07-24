Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья - 24.07.2025 Украина.ру
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Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья
Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья - 24.07.2025 Украина.ру
Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья
Украинские войска изменили тактику применения дронов, перейдя к ударам после продолжительного затишья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-07-24T05:40
2025-07-24T05:40
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Корнев предложил несколько способов противодействия новой тактике. "За счет более качественной разведки. Чудес особых нет", - заявил он. "У нас есть превосходство в воздухе. У противника не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть весь фронт".Военный обозреватель подчеркнул важность комплексного подхода. "ВСУ не могут эффективно бороться с нашими управляемыми авиабомбами, потому что нельзя остановить быка с помощью рогатки", - образно пояснил аналитик."Вопрос лишь в своевременном вскрытии огневых точек ВСУ и оперативном нанесении ударов. Еще у нас есть артиллерия и ракетные войска. За счет этого мы можем уничтожать противника на тактической глубине", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова".
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Корнев о новой тактике ВСУ: почему украинские дроны теперь бьют после затишья

05:40 24.07.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Украинские войска изменили тактику применения дронов, перейдя к ударам после продолжительного затишья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
"Военкоры с мест сообщают, что противник изменил тактику применения дронов. Теперь он наносит ими удары не постоянно, а после огневого затишья продолжительностью от двух до шести суток", - отметил эксперт.
Корнев предложил несколько способов противодействия новой тактике. "За счет более качественной разведки. Чудес особых нет", - заявил он. "У нас есть превосходство в воздухе. У противника не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть весь фронт".
Военный обозреватель подчеркнул важность комплексного подхода. "ВСУ не могут эффективно бороться с нашими управляемыми авиабомбами, потому что нельзя остановить быка с помощью рогатки", - образно пояснил аналитик.
"Вопрос лишь в своевременном вскрытии огневых точек ВСУ и оперативном нанесении ударов. Еще у нас есть артиллерия и ракетные войска. За счет этого мы можем уничтожать противника на тактической глубине", - заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему Харькова".
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