https://ukraina.ru/20250724/iskuplenie-krovyu-kak-ugolovniki-stali-poslednim-rezervom-ukrainskoy-armii-1065868680.html

Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии

Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии - 24.07.2025 Украина.ру

Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии

Программа привлечения заключённых к военной службе вместо отбывания наказания приводит к деградации дисциплины в украинских вооружённых формированиях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-24T12:47

2025-07-24T12:47

2025-07-24T12:50

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"В обмен на автомат — освобождение. В обмен на службу — шанс", — так описывает Павлив схему, по которой украинские власти массово направляют осуждённых на фронт. По данным автора, в отдельных подразделениях доля бывших заключённых достигает 40-50% личного состава.Автор приводит данные: "Треть бойцов таких подразделений ранее осуждались за особо тяжкие преступления". На практике это выливается в пьянство, мародёрство и конфликты в казармах. При этом украинское командование часто закрывает глаза на нарушения, опасаясь потерять и без того проблемный личный состав."Этих бойцов часто бросают на самые опасные участки без должной подготовки, используя как пушечное мясо", — отмечает Павлив со ссылкой на сообщения из украинских телеграм-каналов. По его информации, уровень потерь в таких подразделениях в 2-3 раза превышает средний по ВСУ.Особую тревогу, по мнению автора, вызывает вопрос: "Что будет, когда война закончится? Кто и как будет контролировать этих прошедших через кровь и вседозволенность людей?" Автор подчеркивает, что многие из этих солдат не имеют ни гражданской специальности, ни жилья, ни семьи, куда могли бы вернуться."Это не армия. Это бешеные псы с лицензией на убийство", — заключает Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250723/voennyy-ekspert-nikolay-sorokin-esli-vs-rf-perekroyut-logistiku-vsu-v-chugueve-to-reshat-problemu-1065824278.html

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