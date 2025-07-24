Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии - 24.07.2025 Украина.ру
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Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии
Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии - 24.07.2025 Украина.ру
Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии
Программа привлечения заключённых к военной службе вместо отбывания наказания приводит к деградации дисциплины в украинских вооружённых формированиях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-24T12:47
2025-07-24T12:50
новости
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"В обмен на автомат — освобождение. В обмен на службу — шанс", — так описывает Павлив схему, по которой украинские власти массово направляют осуждённых на фронт. По данным автора, в отдельных подразделениях доля бывших заключённых достигает 40-50% личного состава.Автор приводит данные: "Треть бойцов таких подразделений ранее осуждались за особо тяжкие преступления". На практике это выливается в пьянство, мародёрство и конфликты в казармах. При этом украинское командование часто закрывает глаза на нарушения, опасаясь потерять и без того проблемный личный состав."Этих бойцов часто бросают на самые опасные участки без должной подготовки, используя как пушечное мясо", — отмечает Павлив со ссылкой на сообщения из украинских телеграм-каналов. По его информации, уровень потерь в таких подразделениях в 2-3 раза превышает средний по ВСУ.Особую тревогу, по мнению автора, вызывает вопрос: "Что будет, когда война закончится? Кто и как будет контролировать этих прошедших через кровь и вседозволенность людей?" Автор подчеркивает, что многие из этих солдат не имеют ни гражданской специальности, ни жилья, ни семьи, куда могли бы вернуться."Это не армия. Это бешеные псы с лицензией на убийство", — заключает Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250723/voennyy-ekspert-nikolay-sorokin-esli-vs-rf-perekroyut-logistiku-vsu-v-chugueve-to-reshat-problemu-1065824278.html
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новости, михаил павлив, украина.ру, всу, мобилизация, разгром всу, крах всу, украинская армия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, конфликт, спецоперация, война, война на украине
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Искупление кровью: как уголовники стали последним резервом украинской армии

12:47 24.07.2025 (обновлено: 12:50 24.07.2025)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Программа привлечения заключённых к военной службе вместо отбывания наказания приводит к деградации дисциплины в украинских вооружённых формированиях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"В обмен на автомат — освобождение. В обмен на службу — шанс", — так описывает Павлив схему, по которой украинские власти массово направляют осуждённых на фронт. По данным автора, в отдельных подразделениях доля бывших заключённых достигает 40-50% личного состава.
Автор приводит данные: "Треть бойцов таких подразделений ранее осуждались за особо тяжкие преступления". На практике это выливается в пьянство, мародёрство и конфликты в казармах.
При этом украинское командование часто закрывает глаза на нарушения, опасаясь потерять и без того проблемный личный состав.
"Этих бойцов часто бросают на самые опасные участки без должной подготовки, используя как пушечное мясо", — отмечает Павлив со ссылкой на сообщения из украинских телеграм-каналов. По его информации, уровень потерь в таких подразделениях в 2-3 раза превышает средний по ВСУ.
Особую тревогу, по мнению автора, вызывает вопрос: "Что будет, когда война закончится? Кто и как будет контролировать этих прошедших через кровь и вседозволенность людей?" Автор подчеркивает, что многие из этих солдат не имеют ни гражданской специальности, ни жилья, ни семьи, куда могли бы вернуться.
"Это не армия. Это бешеные псы с лицензией на убийство", — заключает Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украинская армия на грани. Дезертиры, трупы инструкторов и бывшие убийцы с автоматами" на сайте Украина.ру.
Про масштаб потерь в украинской армии — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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