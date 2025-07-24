https://ukraina.ru/20250724/belye-myshi-dlya-strany-laboratorii-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-1065820211.html

"Белые мыши" НАТО не кусают. Украинские эксперты и политики о том, во что Зеленский превратил страну

"Белые мыши" НАТО не кусают. Украинские эксперты и политики о том, во что Зеленский превратил страну - 24.07.2025 Украина.ру

"Белые мыши" НАТО не кусают. Украинские эксперты и политики о том, во что Зеленский превратил страну

На Украине очередной "майдан": в крупных городах проходят акции протеста, вызванные событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Там сначала СБУ провела обыски и нашла "шпионов", а затем Зеленский подписал закон об ограничении деятельности этих структур.

2025-07-24T04:10

2025-07-24T04:10

2025-07-24T04:20

эксклюзив

украина

киев

запад

владимир зеленский

трамп и зеленский

набу

верховная рада

сбу

олег царев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065844783_0:1:1261:710_1920x0_80_0_0_cf7ea83c3c5ec1511b9e082e4fb1d4bd.jpg

На Западе этими событиями явно обеспокоены. Как пишет The Economist, "открытый удар по реформам эпохи Майдана наводит на подозрения о злом умысле". Источники издания указывают, что поводом к принятию законопроекта могли быть расследования НАБУ в отношении окружения офиса Зеленского.Надо помнить, что "антикоррупционные" структуры на Украине были созданы глобалистами для контроля "аборигенной" власти и для гарантированного проведения нужных Западу реформ.Сейчас украинская власть решила попробовать этот контроль ослабить. И вот мы видим довольно-таки массовые протесты, видим плакаты с нецензурными лозунгами, слышим отрепетированные речёвки — всё идёт по опробованным уже методикам. По сообщениям СМИ и ряда украинских телеграм-каналов, на митинге в Киеве был замечен и мэр столицы Виталий Кличко.Что происходит? Бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв напомнил, что именно сотрудники многочисленных НКО, они же "соросята", стали в своё время "каркасом Майдана"."Затем они призывали к началу АТО, выступали против выполнения Минских соглашений и в целом были за продолжение конфликта с Донбассом — вплоть до недавнего времени, пока не будут "освобождены все территории Украины", - отметил экс-нардеп.В общем, вполне "заслуженные" товарищи. Но теперь Зеленский начал отбирать у них контроль над антикоррупционной сферой, а это, по словам Царёва, всё равно, что "вырвать ядовитый зуб у змеи — после этого с ней можно делать что угодно"."И "соросята" это понимают. Поэтому сейчас в Киеве и других крупных городах они выходят на улицы и устраивают протесты. Они понимают, что следующим шагом после разгрома антикоррупционных органов Украины последует поэтапное устранение самих "соросят". Учитывая, сколько они натворили, проблем с поиском — за что — не будет", - написал Царёв в своём блоге.По его мнению, Дональд Трамп помогать соросятам не станет, поэтому протесты разгонят."И я вижу в этом некую вселенскую справедливость. Те, кто стоял у истоков Майдана, сами пострадают от его последствий. Коломойский уже в тюрьме. Придёт очередь и за "соросятами", - подчеркнул Царёв.Возможно, разгонять никого и не потребуется. "На Банковой уверены, что протесты сойдут на нет за несколько недель, а дальше можно будет резать НАБУ и САП под себя", - информирует популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Добавим, что уличными протестами дело не ограничивается. Близкие к НАБУ украинские СМИ начинают теперь копать под СБУшников — так, "Громадське" ("Общественное") уже опубликовало впечатляющее расследование о недвижимости одного высокопоставленного сотрудника СБУ. Как говорится, болеем за обе команды.Боевые действия тем временем продолжаются, потери растут. Впрочем, вполне возможно, что и сами эти потери - часть плана глобалистов.В ВСУ средний возраст бойцов — 47 лет, это говорит о том, что на полях сражений сейчас погибают те, кто ещё помнит, как хорошо и мирно все мы жили в едином государстве, отмечает покинувшая страну известная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко. Она в своем видеоблоге подробно рассказала о зловещей роли созданных Западом НКО, сети "независимых" СМИ, социологических центров, институтов и пр. - в общем, о том, какая системная и длительная работа была проделана для того, чтобы привести страну к войне.Народ, в большинстве своём, никакой войны не хотел. Панченко напомнила, что украинцы выбрали Зеленского президентом лишь по той причине, что тот клятвенно обещал мир. Но обещания своего не выполнил, да и не собирался. Он - ставленник тех сил, которым мир был не нужен.Для этих сил отлавливаемые сотрудниками ТЦК и отправляемые на смерть украинцы — просто расходный материал. Сама же Украина, как мы уже не раз писали, превращена в полигон для испытания вооружений. И киевский режим с таким положением вещей полностью согласен.Более того, как отметил в своём телеграм-канале находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, сейчас Киев "косвенно обращается за поддержкой к оружейным корпорациям с просьбой поддержать продолжение войны в обмен на предоставление возможности тестировать оружие на поле боя".Политик продолжил: "Если в гражданские машины для тестирования безопасности засовывают манекен, то Зеленский предлагает совать в танки живых украинских солдат, и проверять их выживаемость на иностранной технике в реальных боях.Надо только и всего, что не обращать внимание на силовую мобилизацию - ведь теперь это поставка белых мышей в лабораторию".Что дальше? Украинские СМИ со ссылкой на источник в делегации Киева пишут, что главной задачей на переговорах в Турции является достижение договорённости о встрече Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Получится ли? Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что для организации такой встречи нужна большая предварительная работа (в частности, по согласованию проектов меморандумов).Но есть сомнения в том, что Киев действительно готов к такой работе. Так, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук* полагает, что нынешние украинские власти будут всеми способами затягивать войну. Он в интервью журналисту Александру Шелесту** заявил, что пока ситуация выглядит так: "Зеленский будет оставаться (при власти — Ред.), а война будет продолжаться". И потери Украины (не только киевского режима, но и всего народа) будут только расти.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о переговорах в Стамбуле - в статье Михаила Павлива "Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине"

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, набу, верховная рада, сбу, олег царев