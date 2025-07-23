https://ukraina.ru/20250723/rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-ukraine-1065791198.html

Российские военные ночью ударили по Украине

Российские военные ночью ударили по Украине - 23.07.2025 Украина.ру

Российские военные ночью ударили по Украине

Российские военные в ночь на 23 июля нанесли удары по противнику в Днепропетровской, Сумской и Николаевской областях, а также в городе Черкассы, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-23T07:13

2025-07-23T07:13

2025-07-23T08:08

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"Взрывы раздаются в Кривом Роге, Днепропетровской области и Шостке Сумской области. <...> ВС РФ наносят массированный удар по объектам противника в Сумах, Прилуках Черниговской области и временно оккупированном Славянске ДНР", - перечислили в постах.Также россияне бьют по объектам противника в Харькове.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, украина, николаевская область, черкассы