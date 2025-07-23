Российские военные ночью ударили по Украине - 23.07.2025 Украина.ру
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Российские военные ночью ударили по Украине
Российские военные ночью ударили по Украине - 23.07.2025 Украина.ру
Российские военные ночью ударили по Украине
Российские военные в ночь на 23 июля нанесли удары по противнику в Днепропетровской, Сумской и Николаевской областях, а также в городе Черкассы, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-23T07:13
2025-07-23T08:08
новости
украина
николаевская область
черкассы
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"Взрывы раздаются в Кривом Роге, Днепропетровской области и Шостке Сумской области. &lt;...&gt; ВС РФ наносят массированный удар по объектам противника в Сумах, Прилуках Черниговской области и временно оккупированном Славянске ДНР", - перечислили в постах.Также россияне бьют по объектам противника в Харькове.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, николаевская область, черкассы
Новости, Украина, Николаевская область, Черкассы

Российские военные ночью ударили по Украине

07:13 23.07.2025 (обновлено: 08:08 23.07.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Украина.ру
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Российские военные в ночь на 23 июля нанесли удары по противнику в Днепропетровской, Сумской и Николаевской областях, а также в городе Черкассы, передает телеграм-канал Украина.ру
"Взрывы раздаются в Кривом Роге, Днепропетровской области и Шостке Сумской области. <...> ВС РФ наносят массированный удар по объектам противника в Сумах, Прилуках Черниговской области и временно оккупированном Славянске ДНР", - перечислили в постах.
Также россияне бьют по объектам противника в Харькове.
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