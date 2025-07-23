https://ukraina.ru/20250723/rossiya-naraschivaet-proizvodstvo-bpla-ekspert-nazval-klyuchevye-zadachi-1065746451.html

Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи

Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи - 23.07.2025 Украина.ру

Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи

Российским войскам необходимо наращивать возможности по использованию беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-07-23T04:20

2025-07-23T04:20

2025-07-23T04:20

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Рожин отметил необходимость развития различных систем: "Нужно больше систем на оптоволокне, чтобы игнорировать РЭБ противника. "Гераней" у нас и так много"."Для борьбы с дронами нужно больше средств РЭБ, мобильных средств ПВО и дронов-перехватчиков для сбития систем наблюдения и больших беспилотников", — добавил военный аналитик.Постоянное совершенствование беспилотных систем остается ключевым направлением развития армии, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250718/zony-smerti-i-voyna-s-dronami-voenkor-raskryl-nedostatki-v-borbe-s-ukrainskimi-bpla--1065442365.html

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