Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи
© Фото : topwar.ru
© Фото : topwar.ru
Российским войскам необходимо наращивать возможности по использованию беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Больше производить самим и больше завозить из Китая. Даже квадрокоптеров должно быть больше. В каждой роте должен быть оператор с возможностями разведки и ударов", — заявил эксперт.
Рожин отметил необходимость развития различных систем: "Нужно больше систем на оптоволокне, чтобы игнорировать РЭБ противника. "Гераней" у нас и так много".
"Для борьбы с дронами нужно больше средств РЭБ, мобильных средств ПВО и дронов-перехватчиков для сбития систем наблюдения и больших беспилотников", — добавил военный аналитик.
Постоянное совершенствование беспилотных систем остается ключевым направлением развития армии, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
18 июля, 04:30"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА Для эффективного противодействия тактике "зон смерти", где доминируют операторы дронов ВСУ, российской армии необходимо наращивать возможности артиллерии и РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
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