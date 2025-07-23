Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи - 23.07.2025 Украина.ру
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Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи
Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи - 23.07.2025 Украина.ру
Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи
Российским войскам необходимо наращивать возможности по использованию беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-23T04:20
2025-07-23T04:20
новости
россия
китай
борис рожин
украина.ру
вооруженные силы украины
нато
рэб
бпла
дроны
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Рожин отметил необходимость развития различных систем: "Нужно больше систем на оптоволокне, чтобы игнорировать РЭБ противника. "Гераней" у нас и так много"."Для борьбы с дронами нужно больше средств РЭБ, мобильных средств ПВО и дронов-перехватчиков для сбития систем наблюдения и больших беспилотников", — добавил военный аналитик.Постоянное совершенствование беспилотных систем остается ключевым направлением развития армии, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250718/zony-smerti-i-voyna-s-dronami-voenkor-raskryl-nedostatki-v-borbe-s-ukrainskimi-bpla--1065442365.html
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новости, россия, китай, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, рэб, бпла, дроны, главные новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, военный эксперт, аналитика, аналитики
Новости, Россия, Китай, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, РЭБ, БПЛА, дроны, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, военный эксперт, Аналитика, аналитики

Россия наращивает производство БПЛА: эксперт назвал ключевые задачи

04:20 23.07.2025
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : topwar.ru
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Российским войскам необходимо наращивать возможности по использованию беспилотников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"Больше производить самим и больше завозить из Китая. Даже квадрокоптеров должно быть больше. В каждой роте должен быть оператор с возможностями разведки и ударов", — заявил эксперт.
Рожин отметил необходимость развития различных систем: "Нужно больше систем на оптоволокне, чтобы игнорировать РЭБ противника. "Гераней" у нас и так много".
"Для борьбы с дронами нужно больше средств РЭБ, мобильных средств ПВО и дронов-перехватчиков для сбития систем наблюдения и больших беспилотников", — добавил военный аналитик.
Постоянное совершенствование беспилотных систем остается ключевым направлением развития армии, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 04:30
"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА Для эффективного противодействия тактике "зон смерти", где доминируют операторы дронов ВСУ, российской армии необходимо наращивать возможности артиллерии и РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
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