О "противниках войны". Как устроена западная пропаганда, связанная с политическими репрессиями

На Западе вышло исследование, посвященное политически-мотивированным преследованиям в РФ. В нем утверждается, что значительное число людей, привлеченных к ответственности за терроризм, на самом деле пострадали за "антивоенную" позицию. Сравним приведенные данные с нашими данными по Украине и посмотрим, что нет так с такой постановкой вопроса.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065762282_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5a1db3912b35cab30291a4829c3c928.jpg

Противники и сторонникиВ The Times вышла статья с громким заголовком: "Число судебных преследований за терроризм утроилось, поскольку Россия заставляет замолчать противников войны".Из заголовка уже следует, что граждане, задержанные российскими правоохранительными органами по обвинению в террористической деятельности, на самом деле — политические заключенные, противники войны.До того, как мы поговорим об этих самых судебных преследованиях, нужно остановиться на термине "противники войны", потому что он очень абстрактный, а значит манипулятивный. В принципе, все нормальные в медицинском смысле люди являются противниками войны как таковой. "Любят" войну, пожалуй, только психопаты. И все же войны иногда случаются и в них приходится участвовать даже принципиальным противникам войны как явления. Причем речь не только о принудительной мобилизации (вроде украинской "бусификации"), но и вынужденной обстоятельствами защиты своего дома и своей семьи. А есть еще военные операции с целью принуждения к миру тех или иных государств или организаций. Израиль обвиняют в атаке на Иран, поскольку никто так и не смог доказать, что Иран был в шаге от создания ядерного оружия и собирался применить его по Израилю, но вряд ли кто-то будет упрекать Израиль в интервенции в Сирию с целью защиты друзской общины от истребления джихадистами.Были ли "сторонниками" или "противниками" войны американцы в день высадки в Нормандии? А повстанцы Фиделя Кастро, нападавшие на военные базы Батисты на Кубе? А СССР, когда вводил войска в Афганистан, для помощи дружественному правительству против проамериканских джихадистов? А современная Россия, когда по просьбе законного правительства вводила войска в Сирию? Ладно, вопрос для The Times на засыпку: власти Украины были "сторонниками" или "противниками" войны, когда ввели войска на проголосовавший за отделение Донбасс? Ведь если бы не ввели, никакой войны бы не было.Итак, "противники войны" — это пустая номинация, смысловое наполнение которой зависит от политических убеждений того, кто пользуется термином. Чингисхан, например, был противником войны, мечтавшем о завоевании всего мира, чтобы войн больше никогда не было. В таком ли смысле употребляют термин авторы The Times? Вряд ли. Из общего контекста очевидно, что "противники войны" для них — это противники российской спецоперации на Украине. Но и в таком приближении, если выходить за рамки совсем простой пропаганды, ничего не понятно. Есть такие "противники СВО", которые считают Украину невинной жертвой агрессии и хотят, чтобы она победила. А есть такие "противники СВО", которые прекрасно знают, что Запад превратил Украину в опасную милитаризированную праворадикальную диктатуру с единственной целью — вовлечь Россию в большую войну, в которую во время т.н. АТО на Донбассе Россия старательно не вовлекалась. Эти люди считают, что, начав вместо "гибридного" противостояния непосредственные военные действия, РФ поддалась на провокацию, а выгоду от продолжающихся несколько лет военных действий получает только Запад. В понимании The Times эта группа людей — "противники" войны или "сторонники"?Оставим данный вопрос читателю для размышления, поскольку он имеет место не только на Западе. Одно следует сказать точно: когда человека ставят перед выбором "за" или "против" (без возможности сделать уточнение и объяснить свою позицию шире одного слова), он оказывается в пространстве пропаганды, т.е. в априори враждебном себе пространстве.Антивоенная деятельность или проукраинская?Теперь касательно судебных преследований "противников войны". The Times приводит данные из доклада издания The Insider*. Это, как нетрудно догадаться, иноагент и нежелательная на территории РФ организация. Если вкратце, то содержание доклада таково:· С 2021 года число судебных преследований за терроризм в России утроилось, и этот всплеск связан с войной на Украине. В 2021 году российские военные суды вынесли приговоры по 321 делу, связанному с обвинениями в терроризме, в 2022 году — по 454, в 2023 году — по 623, в 2024 году — по 916 делам, за первые пять месяцев этого года — 469 приговоров.· Около половины судебных преследований подпадают под статью 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", хотя ее доля сокращается.· Более серьёзное обвинение в совершении теракта часто предъявляется лицам, "поджигавшим военкоматы в знак протеста против призыва в армию".· С 2023 года российские спецслужбы также начали квалифицировать менее тяжкое преступление — "оказание иной помощи" — как терроризм, если предполагаемое деяние было совершено в интересах Украины. Такие дела составляют около десятой части всех дел о терроризме.· Около трети обвиняемых были осуждены по политически мотивированным делам. The Insider* квалифицирует политическое дело как преследование за "антивоенную, проукраинскую деятельность".· "Мемориал"* с 2022 года выявил 1190 человек, обвиненных в терроризме в России, чьи дела имеют признаки политической мотивации. Не учитывались дела, в которых были веские основания подозревать фактическое преступное поведение, использование оружия или взрывчатых веществ, а также насилие в отношении людей.Итак, из доклада видно, что "противники войны", которых "заставляют замолчать" — это не только те, кто публично высказывался в поддержку Украины, но и поджигатели военкоматов (в случае, если они не использовали взрывчатку и при этом не пострадали люди). Хочу сделать обязательную ремарку, что не собираюсь сейчас ни осуждать, ни оправдывать этих людей. Для проведения экспертного анализа нужно иметь в руках материалы всех дел. Вопрос с другом: почему эти люди (которых даже возможно действительно преследуют по политическим мотивам) — "противники войны"?Упомянутый в докладе социолог Кагарлицкий* пострадал отнюдь не за "антивоенную, проукраинскую деятельность", а за то, что публично глумился над гражданскими жертвами украинского теракта на Крымском мосту. Общественность, конечно, возмутилась чрезмерно большому сроку за пост в интернете, но сам факт совершения правонарушения в данном случае вряд ли кто-то может оспорить. Ладно, дело Кагарлицкого* хотя бы имеет отношения к Украине. Но причем здесь упомянутые в докладе режиссер Беркович** и сценаристка Петрийчук**? Их дело, хоть и действительно выглядит политически-мотивированным, не имеет никакого отношения к "антивоенной, проукраинской деятельности". Оно касается спектакля с якобы прославлением исламистских террористов Ближнего Востока. Почему этих женщин, о проблемах которых вообще-то стоило бы говорить, включили в перечень пострадавших за "проукраинскую деятельность"? Это все равно, как если бы российская правозащитная организация включила в перечень пострадавших от русофобии на Украине кого-то, кто, например, заступался за тех цыган, которые торгуют наркотиками. Шутки шутками, но кто тогда еще в списках? В свое время в составленном "Мемориалом"* перечне пострадавших от т.н. сталинских репрессий нашли осужденных в СССР бандеровцев и других нацистов. Такая не избирательность в подходах к своей работе, граничащая с пропагандой, стала одним из оснований для прекращения деятельности "Мемориала"* в РФ, что западными и иноагентскими правозащитниками тоже было названо преследованием "противников войны". Но при чем здесь война?180 тысяч дел против "противников войны". Но не в РоссииТеперь поиграем в симметричную игру под названием "Украина заставляет замолчать противников войны".Как мы неоднократно писали, количество уголовных производств, которые могут быть связаны с взглядами и мнениями, на Украине росло с 2014 года, однако после начала СВО число таких дел значительно увеличилось.По данным офиса Генерального прокурора Украины, за 2022-2024 годы заведено как минимум 180 тысяч уголовных производств по статьям, связанным со взглядами и мнениями и шире с нацбезопасностью. Если следовать логике рассмотренного выше доклада, все они так или иначе связаны с выражением взглядов и мнений, а значит являются политическими.Очевидно, что в перечень "противников войны" мы запишем не только тех, кто публично выступал против украинского АТО на Донбассе, критиковал национализм и дискриминационное законодательство, называл русских и украинцев одним народом, призывал к мирным переговорам с РФ и т.д., но и, скажем, уклонистов от "бусификации" и даже поджигателей автомобилей ВСУ. Так они, следуя логике все того же упомянутого The Times, протестуют против милитаризации Украины. И даже те, кто передавал данные российским спецслужбам — тоже делали это "по соображениям совести", хотели, чтобы украинская военная техника скорее была уничтожена, а значит и война скорее прекратилась. Эти люди однозначно антивоенные активисты. Если, конечно, никто не пострадал, а согласно приговорам, в этих делах никогда нет ни ущерба, ни потерпевших. Нельзя забывать и о тех, кто переправлял за границу мужчин призывного возраста. Невзирая на мотивы, это по результату однозначно антивоенная деятельность.За три года на Украине вынесено не менее 15 тысяч приговоров "противникам войны", 3,5 тысячи из которых — с реальным сроком вплоть до пожизненного. Оправдано за 3 года только 8 человек, это 0,05% от общего числа приговоров. Но количество приговоров с лишением свободы не отражают в полной мере количество людей, прошедших места лишения свободы, так как человек мог получить "мягкий" приговор, например, с условным сроком после нескольких месяцев или лет в СИЗО в ожидании приговора. Кроме того, часть людей, которым уже выдвинуты обвинения, еще ожидает приговора суда в СИЗО. Тем не менее, количество людей, лишенных свободы в связи с обвинениями по статьям, связанным с конфликтом, за три года составляет несколько тысяч человек (возможно, порядка 10 тысяч). Некоторые из этих людей находятся в незаконных местах лишения свободы без соответствующего процессуального оформления, что неоднократно зафиксировано в отчетах ООН. А еще 1,5 тысячи случаев конфискации имущества и 338 случаев спецконфискации, т.е. изъятия имущества у третьих лиц. Это значит, что конфискация применялась почти в каждом втором приговоре, предполагающем лишение свободы.Если в России, как утверждает The Insider*, с 2021 года количество политически-мотивированных дел утроилось, то на Украине с того же периода — увеличилось в десятки раз. Например, по подозрению в совершении преступлений, угрожающих национальной безопасности (без террористов и уклонистов), за 2022-2024 годы открыто почти 30 тысяч дел. Для сравнения: в период с 2014 по 2021 год — 3300 дел, а до Майдана (в т.ч. во времена "диктатуры" Януковича) — всего 7.Ну и, конечно, массовая миграция. По данным ООН, из 6,9 млн беженцев из Украины более 1,2 млн находятся в России. Это точно "противники войны" с Россией, взгляды и мнения которых вынудили их покинуть родной дом, где они могли подвергнуться преследованиям. Поскольку сейчас въезд в РФ с украинским паспортом крайне затруднен, можно считать, что многие беженцы, осевшие в Европе, также являются противниками милитаристской политики Украины. Мужчины, которые уезжают, чтобы не воевать, и женщины, которые с той же целью вывозят детей-подростков — так точно.«Противники войны» или участники военного конфликта?Итак, мы видим, что в игру "заставляет замолчать противников войны" можно играть вдвоем и кто в итоге окажется в выигрыше — вопрос открытый. Особенно с моральной точки зрения. Политические заключенные, которым на Украине дали пожизненное или 10-15 лет массово пишут заявления на обмен в Россию, поскольку других шансов обрести свободу (процент оправдательных приговоров мы видели) у них нет. По крайней мере, пока не приняты условия российского мирного меморандума, где отдельным пунктом выделена амнистия для политических.С точки зрения пропаганды Украины и Запада с этими людьми все понятно — это не политзэки, а "агенты Кремля" и "коллаборационисты", которые хотят в страну, на стороне которой они выступили в вооруженном конфликте. Но что с другой стороны?Буквально несколько дней назад "11 российских диссидентов, находящихся в заключении" направили западным правительствам через "Рейтер" открытое письмо, в котором помимо общих рассуждений об ужасах в России, указана цифра: "Нас не менее 10 000 — российских политзаключённых и украинских гражданских заложников". Адекватной она быть не может, поскольку, если сложить количество политзэков (по данным "Мемориала"* 1190 человек) и количество гражданских заложников, несколько дней назад озвученное украинским омбудсменом (1800 человек), то никаких 10 тысяч не набирается. Но мы сейчас обсуждаем не столько цифры, сколько "язык", который то ли скрывает, то ли, наоборот, раскрывает реальность. В каком смысле "нас"? "11 российских диссидентов" ставят себя в один ряд с украинскими гражданскими, которых задержали в новых регионах за то или иное содействие ВСУ? Возможно, не все эти люди виновны, дело не в этом. Дело в том, что таким заявлением "11 российских диссидентов" зачем-то делают себя не "противниками войны", а стороной конфликта. Особенно ярко эта позиция проявляется в их призыве "немедленно провести обмен военнопленными и гражданскими лицами по формуле "всех на всех", в том числе и себя. Они не граждане Украины, чтобы просить вернуть их на родину. Каково тогда основание? Фактически они призвали обменять их (российских граждан, "противников войны") на российских военнопленных на Украине, т.е. публично заявили, что они не "противники войны", а сторонники Украины в текущей войне. Среди них и тот самый социолог Кагарлицкий*, который еще недавно заявлял, что не пойдет на обмен. Это было логично, учитывая, что ему осталось сидеть года три. А одной девушке из "11 российских диссидентов" всего дали 2 года и 8 месяцев. Зачем ей на Украину, гражданкой которой она не является?Можно ли, учитывая содержание письма "11 российских диссидентов", отзеркалить украинскую пропаганду и заявить, что это никакие не политзэки, а "агенты Киева" и "коллаборационисты"? Выше показано, что сделать это очень легко. Так что разговор о "противниках войны", если он ведется на уровне лозунгов, без объяснения конкретики, следует воспринимать исключительно как пропаганду.* организации и физлица, признанные в РФ иноагентами.** лица, внесенные в перечень экстремистов и террористов.О том, какую важность имеет пункт российского мирного меморандума об амнистии для всех политзаключенных — в материале "Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные".

