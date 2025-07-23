https://ukraina.ru/20250723/posle-chasovogo-yara--udar-na-konstantinovku-kogda-vs-rf-somknut-donetskiy-i-kharkovskiy-fronty-1065754169.html

После Часового Яра — удар на Константиновку: когда ВС РФ сомкнут Донецкий и Харьковский фронты

После Часового Яра — удар на Константиновку: когда ВС РФ сомкнут Донецкий и Харьковский фронты - 23.07.2025 Украина.ру

После Часового Яра — удар на Константиновку: когда ВС РФ сомкнут Донецкий и Харьковский фронты

Полное освобождение Часового Яра позволит российским войскам перенаправить силы на Константиновку — ключевой пункт для смыкания Донецкого и Харьковского фронтов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-07-23T06:40

2025-07-23T06:40

2025-07-23T06:40

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константиновка

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"В Часовом Яре за противником остался один единственный район. Этот город похож на гриб. И на западе "ножки" этого гриба стоит микрорайон Шевченко. Его надо зачистить", — пояснил Сорокин. По его словам, после этого российские войска смогут перегруппироваться для удара на Константиновку.По мнению эксперта, Константиновка — это "ворота" в Славянско-Краматорскую агломерацию, где сосредоточены значительные силы ВСУ. Ее освобождение позволит создать угрозу окружения для группировки ВСУ в "нью-йоркском кармане" (до 10 тыс. военных), а также начать процесс смыкания Донецкого и Харьковского фронтов.Как отметил эксперт, именно в этом районе произойдет объединение двух направлений:"Славянско-Краматорская агломерация — это место, где должен завершиться процесс соединения наших группировок. После этого откроются возможности для более масштабных операций".Сорокин подчеркнул, что тактика "тысячи порезов" себя оправдывает, но для решительного успеха потребуется концентрация сил: "Рано или поздно придется на каком-то участке вводить в бой большие силы, которые в короткие сроки решат вопросы, растянутые сейчас на месяцы".Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".

https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html

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