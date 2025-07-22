https://ukraina.ru/20250722/sorokin-massirovannyy-udar-i-reb--otvet-na-dronovye-zaslony-vsu-1065752311.html

Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ

Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ - 22.07.2025 Украина.ру

Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ

Прорыв через насыщенные беспилотниками участки фронта потребует концентрации сил на узком направлении при мощном электронном подавлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-07-22T15:58

2025-07-22T15:58

2025-07-22T16:44

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"Массированный удар всех возможных частей под прикрытием сильнейшей группировки РЭБ на узком участке", — так Сорокин описал способ преодоления "киллзон". Он пояснил, что на ограниченном пространстве противник не сможет задействовать все свои дроны.Эксперт отметил технологическое паритет: "Если мы на узком участке применим РЭБ и забьем небо собственными беспилотниками (по этому показателю мы не уступаем Западу), включая системы на оптоволокне, прорыв возможен".Важным элементом стратегии он назвал дезинформацию: "Имитация наступления будет создана нами сразу на нескольких участках. Противник не сразу сможет понять, где главный удар"."Физику обмануть невозможно. Надо вводить в бой новые силы — несколько корпусов или армейскую группировку", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О ситуации на всех направлениях СВО: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".

https://ukraina.ru/20250722/1065693136.html

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