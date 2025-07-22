Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ - 22.07.2025 Украина.ру
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Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ
Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ - 22.07.2025 Украина.ру
Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ
Прорыв через насыщенные беспилотниками участки фронта потребует концентрации сил на узком направлении при мощном электронном подавлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-07-22T15:58
2025-07-22T16:44
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"Массированный удар всех возможных частей под прикрытием сильнейшей группировки РЭБ на узком участке", — так Сорокин описал способ преодоления "киллзон". Он пояснил, что на ограниченном пространстве противник не сможет задействовать все свои дроны.Эксперт отметил технологическое паритет: "Если мы на узком участке применим РЭБ и забьем небо собственными беспилотниками (по этому показателю мы не уступаем Западу), включая системы на оптоволокне, прорыв возможен".Важным элементом стратегии он назвал дезинформацию: "Имитация наступления будет создана нами сразу на нескольких участках. Противник не сразу сможет понять, где главный удар"."Физику обмануть невозможно. Надо вводить в бой новые силы — несколько корпусов или армейскую группировку", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О ситуации на всех направлениях СВО: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".
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Новости, Россия, Запад, Харьков, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, РЭБ, беспилотники, наступление, наступление ВС РФ, дроны, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас

Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ

15:58 22.07.2025 (обновлено: 16:44 22.07.2025)
 
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Боевое дежурство ЗРК Бук-М2 ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Прорыв через насыщенные беспилотниками участки фронта потребует концентрации сил на узком направлении при мощном электронном подавлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Массированный удар всех возможных частей под прикрытием сильнейшей группировки РЭБ на узком участке", — так Сорокин описал способ преодоления "киллзон". Он пояснил, что на ограниченном пространстве противник не сможет задействовать все свои дроны.
Эксперт отметил технологическое паритет: "Если мы на узком участке применим РЭБ и забьем небо собственными беспилотниками (по этому показателю мы не уступаем Западу), включая системы на оптоволокне, прорыв возможен".
Важным элементом стратегии он назвал дезинформацию: "Имитация наступления будет создана нами сразу на нескольких участках. Противник не сразу сможет понять, где главный удар".
"Физику обмануть невозможно. Надо вводить в бой новые силы — несколько корпусов или армейскую группировку", — резюмировал Сорокин.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
О ситуации на всех направлениях СВО: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара".
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
05:33
Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступленияЗападные СМИ пишут, что у нас есть резервная группировка в 150 тысяч человек, которая может быть использована для крупной операции. Надеюсь, это так и есть. Нам бы всем хотелось, чтобы мы добились больших успехов за одну операцию, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
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