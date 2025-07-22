Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ
15:58 22.07.2025 (обновлено: 16:44 22.07.2025)
Прорыв через насыщенные беспилотниками участки фронта потребует концентрации сил на узком направлении при мощном электронном подавлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Массированный удар всех возможных частей под прикрытием сильнейшей группировки РЭБ на узком участке", — так Сорокин описал способ преодоления "киллзон". Он пояснил, что на ограниченном пространстве противник не сможет задействовать все свои дроны.
Эксперт отметил технологическое паритет: "Если мы на узком участке применим РЭБ и забьем небо собственными беспилотниками (по этому показателю мы не уступаем Западу), включая системы на оптоволокне, прорыв возможен".
Важным элементом стратегии он назвал дезинформацию: "Имитация наступления будет создана нами сразу на нескольких участках. Противник не сразу сможет понять, где главный удар".
"Физику обмануть невозможно. Надо вводить в бой новые силы — несколько корпусов или армейскую группировку", — резюмировал Сорокин.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
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