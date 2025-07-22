https://ukraina.ru/20250722/sireny-ubezhischa-i-grazhdanskaya-oborona-chemu-uchit-rossiyu-yugoslavskiy-opyt-voyny-s-nato-1065683037.html

Сирены, убежища и гражданская оборона. Чему учит Россию югославский опыт войны с НАТО

Сирены, убежища и гражданская оборона. Чему учит Россию югославский опыт войны с НАТО - 22.07.2025 Украина.ру

Сирены, убежища и гражданская оборона. Чему учит Россию югославский опыт войны с НАТО

До своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп обещал миру разрешение украинского конфликта, но в настоящее время он демонстрирует лишь готовность к серьезной эскалации

2025-07-22T04:36

2025-07-22T04:36

2025-07-22T04:51

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В новом пакете помощи, которую Трамп готов предоставить Украине на деньги Евросоюза, могут оказаться дальнобойные ракеты, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, пишут иностранные и российские СМИ. В распоряжении ВСУ уже находятся ракеты ATACMS, которыми они, с разрешения западных кураторов, готовы ударить вглубь России.Также Киев пытается раздобыть крылатые ракеты JASSM с дальностью до 900 километров, утверждают авторитетные западные издания со ссылкой на собственные источники. Некоторые издания утверждают, что США могут поставить Киеву ракеты Tomahawk, дальность которых достигает 2500 километров и которые страны НАТО использовали в том числе в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году.Конечно, точный список вооружений, которые западные страны намерены поставить Украине в рамках нового пакета военной помощи, нигде не опубликован, и можно только догадываться, что в нем в итоге окажется. Манипуляции вокруг количества и наименований дальнобойных ракет, которые окажутся в распоряжении киевского режима по истечении 50-дневнего ультиматума Дональда Трампа, можно рассматривать и как часть давления, которое США и их западные союзники оказывают на российское руководство в рамках тактики "принуждения к миру".Опыт Югославии свидетельствует о том, что западная логика войны весьма неповоротливая, и от сценария, который уже получил отмашку на реализацию, фактически никогда не отказываются. После окончания агрессии НАТО в местных СМИ неоднократно писали о том, что сценарий бомбардировок сербских земель Запад подготовил намного раньше, чем они произошли.Само начало операции откладывалось неоднократно. За это время армия Югославии готовила имеющееся ресурсы к предстоящему неравному сражению, а территориальная оборона предпринимала усилия для защиты населения.Во время бомбардировок Югославии я жила и работала в Белграде. В этих событиях я принимала участие как простой житель столицы, и мне сложно судить о качестве подготовки территориальной обороны. Однако мне запомнилось, что в день начала бомбардировок вся система оповещения населения была налажена, все подвалы в многоквартирных домах уже были очищены от вещей и превращены в бомбоубежища.Дом, в котором я жила, был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Когда он проектировался, "холодная война" все еще не была закончена, поэтому подвал дома был спроектирован и построен так, чтобы в случае необходимости мог стать бомбоубежищем. В момент заселения никому из жильцов не приходило в голову, что однажды наш подвал будет использован по предназначению. Тем не менее, это действительно случилось 24 марта 1999 года.К этому моменту все жильцы оттуда уже вынесли личные вещи, а деревянные перегородки, которые разделали площадь, закрепленную за каждой квартирой, были демонтированы. Каждое семейство получило свой угол подвала, в зависимости от того, сколько в нем человек, есть ли маленькие дети или нет. Важно напомнить, что непосредственно этим процессом управлял старший по дому, но координировался он муниципальными отделениями территориальной обороны. Способность к самоорганизации на уровне жителей дома все-таки не была на таком высоком уровне, чтобы все произошло спонтанно и без организации извне.Систему оповещения населения у нас была та, которую мы унаследовали от СФРЮ Иосипа Броза Тито. Сигнал сирены, которая при надвигающейся воздушной опасности включалась по всему городу и выла так, что ее невозможно было не услышать, я научилась распознавать еще на уроках гражданской обороны в старших классах начальной школы. Шестьдесят секунд непрерывного воющего сигнала означает приближающуюся опасность. Шестьдесят секунд ровного сигнала – отбой опасности. Никаких слов, никаких напутствий. Все и так знали, что окна надо открыть, электрические аппараты выключить. А свет уже по желанию – мы все уже знали, что новые средства ночного видения делают нас одинаково годными мишенями и в темноте.Кроме сирены, о надвигающейся опасности белградцев оповещал и начальник городской службы гражданской обороны. Его сообщения передавали все каналы. В этих сообщениях уже говорилось более подробно как правильно себя вести, какие части города под угрозой, куда не надо идти, где есть попадания и возгорания. По стечению обстоятельств этого человека звали Аврам Израэл (Абрам Израиль) и поэтому мало кто верил, что это его реальное имя, а не какая-то подпольная кличка. Когда бомбардировки закончились, Аврам Израэл выступил в телевизионной передаче и мы видели его лицо. И имя было настоящее. Это имя и этот голос я уже никогда не забуду.День начала бомбардировок нам был заранее известен, так как они начались с истечением срока очередного ультиматума, который страны альянса выдвинули сербским властям. Никто из нас не мог предположить, как это будет выглядеть на самом деле, поэтому население боялось не столько натовских бомб, сколько полной изоляции и голода. Поэтому все хлынули в супермаркеты покупать муку, сахар, подсолнечное масло, крупу, стиральный порошок. Если в Белграде была паника, это была продовольственная паника.Тогда самая большая торговая сеть, имеющая магазины по всей стране, выдавала вместе с покупками желтые пластиковые пакеты со своим логотипом. В первые дни бомбардировок я встретила на улице свою коллегу, которая славилась отменным чувством юмора. "Однажды, когда нас будут выкапывать как Помпеи, найдут только желтые пакеты из супермаркета. Они ведь не разлагаются. Археологи и историки долго будут ломать голову, что за сакральный предмет у них был – желтые пакеты", - пошутила она.Но продовольственная паника быстро закончилась, так как люди удостоверились, что продуктов хватает на всех. До самого окончания военной агрессии никакого продовольственного кризиса так и не было. Но если было что-то, что разъедало обычного человека изнутри, это было ощущение вырванного времени. Как-будто ты застрял не настолько в пространстве, насколько во времени, и у тебя нет будущего, нет планов. Нет понятия о том, когда все закончится. От одного до другого сигнала воздушной тревоги вся жизнь происходит вроде бы, как всегда, но она застыла во времени и у тебя только одно бесконечное настоящее. Но это уже не входит в компетенции гражданской обороны.Сейчас я живу в России и западная пропаганда, перешагнув все границы мыслимого и немыслимого, уже внушает Зеленскому, что не так уж и страшно было бы, если бы он ударил по Москве. Помогает ли мне мой белградский опыт осознать риски подобного безумного поступка? Скорее всего – нет.Сложно представить, что Белград может повториться в Москве, я имею в виду бомбежки, и на это есть множество причин. Первая из них – несопоставимо большая военная мощь, которой обладает Россия и которая играет роль сдерживающего фактора в данном случае.Белград и другие сербские города бомбили с воздуха самолетами, разрушающими крылатыми ракетами и бомбами, которые не оставляют шанс выжить. Эти бомбардировки были точечные, но их целью порой становились мирные жители. Это цинично называлось "сопутствующий ущерб". Мне сложно представить ситуацию, при которой натовские самолеты могли бы беспрепятственно проникнуть в воздушное пространство России для того, чтобы бомбить мирные города.За 78 дней операции авиация НАТО совершила 35 219 вылетов, было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет, общий тоннаж сброшенных бомб оценивается от 22 000 до 80 000 тонн. США выпустили 218 крылатых ракет морского базирования по 66 целям и 60 крылатых ракет воздушного базирования, Британия с подводной лодки – 20. У Зеленского пока в распоряжении 18 ракет ATACMS.Югославия не смогла дать НАТО адекватный ответ, Россия сможет. При этом один из вариантов этого ответа может быть и ядерный, и западные страны не могут полностью сбрасывать со счетов этот сценарий.Но есть одна фраза, которую я выучила в своей югославской школе и которая сегодня кажется более актуальной, чем тогда. Уроки гражданской обороны начинались у нас фразой, которую приписывали Тито: "Живи, как будто сто лет будет мир, но готовься, как будто завтра начнется война". Готовиться заранее к плохому с тем, чтобы оно никогда не случилось. Хороший девиз для гражданской обороны.О степени готовности гражданской обороны в России к ядерной войне - в интервью Дмитрия Юркова: "России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов"

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, югославия, нато, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, вооруженные силы украины, ес