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Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами

Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами - 21.07.2025 Украина.ру

Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами

Российские военные в ночь на понедельник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по целям на Украине. Взрывы раздавались в Полтавской области, Кировограде, Ивано-Франковске, Тернопольской и Львовской областях, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2025-07-21T07:29

2025-07-21T07:29

2025-07-21T07:35

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"Серия интенсивных ударов авиационными ракетами (в том числе, "Кинжал", а также БПЛА "Герань") была нанесена по Киеву и Киевской области. <...> “Герани" наносят удары по целям врага в Николаевской области.<...> Новые взрывы раздаются в Винницкой области", - перечислили в постах.Местные власти информировали о задымлении и пожарах в нескольких районах Киева. В столице горят складские помещения, добавили они.Не менее 12 ударов было нанесено по целям в Харькове. Местные паблики пишут, что в городе был пожар на предприятии.Кроме прочего, мощные взрывы раздаются в Ивано-Франковске. Местные власти жалуются, что город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО: удар был комбинированным — применялись ракеты и "Герани". После серии взрывов повреждена инфраструктура, заявил мэр города."Герани" продолжают кружить над западной частью Украины.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, кит келлог, дональд трамп, ивано-франковск, марат баширов, сбу