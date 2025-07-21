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Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами
Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами - 21.07.2025 Украина.ру
Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами
Российские военные в ночь на понедельник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по целям на Украине. Взрывы раздавались в Полтавской области, Кировограде, Ивано-Франковске, Тернопольской и Львовской областях, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2025-07-21T07:29
2025-07-21T07:29
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"Серия интенсивных ударов авиационными ракетами (в том числе, "Кинжал", а также БПЛА "Герань") была нанесена по Киеву и Киевской области. <...> “Герани" наносят удары по целям врага в Николаевской области.<...> Новые взрывы раздаются в Винницкой области", - перечислили в постах.Местные власти информировали о задымлении и пожарах в нескольких районах Киева. В столице горят складские помещения, добавили они.Не менее 12 ударов было нанесено по целям в Харькове. Местные паблики пишут, что в городе был пожар на предприятии.Кроме прочего, мощные взрывы раздаются в Ивано-Франковске. Местные власти жалуются, что город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО: удар был комбинированным — применялись ракеты и "Герани". После серии взрывов повреждена инфраструктура, заявил мэр города."Герани" продолжают кружить над западной частью Украины.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Ивано-Франковск, Марат Баширов, СБУ
Российские военные ударили по Украине беспилотниками и ракетами
07:29 21.07.2025 (обновлено: 07:35 21.07.2025)
Российские военные в ночь на понедельник нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по целям на Украине. Взрывы раздавались в Полтавской области, Кировограде, Ивано-Франковске, Тернопольской и Львовской областях, передает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
"Серия интенсивных ударов авиационными ракетами (в том числе, "Кинжал", а также БПЛА "Герань") была нанесена по Киеву и Киевской области. <...> “Герани" наносят удары по целям врага в Николаевской области.<...> Новые взрывы раздаются в Винницкой области", - перечислили в постах.
Местные власти информировали о задымлении и пожарах в нескольких районах Киева. В столице горят складские помещения, добавили они.
"Мощнейшая атака наших БПЛА (сотни) и ракет по территории Украины, в том числе, на Киев. Пока Келлог (спецпредставитель Трампа) находился в столице Украины, Киев спал спокойно. Поэтому и шутили киевляне: Келлог - лучшее ПВО. Понятное дело, что режим пишет, что всё сбили и якобы удары наносятся по гражданским, но сегодня кто-то из блогеров вел стрим про атаку на Киев (в итоге к нему приехала СБУ). Было видно, как последовательно взрываются БПЛА на некоем объекте и они не сбиты, пишет политолог Марат Баширов", - указал канал.
Не менее 12 ударов было нанесено по целям в Харькове. Местные паблики пишут, что в городе был пожар на предприятии.
Кроме прочего, мощные взрывы раздаются в Ивано-Франковске. Местные власти жалуются, что город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО: удар был комбинированным — применялись ракеты и "Герани". После серии взрывов повреждена инфраструктура, заявил мэр города.
"Герани" продолжают кружить над западной частью Украины.
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