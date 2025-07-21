"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин - 21.07.2025 Украина.ру
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"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин
"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин - 21.07.2025 Украина.ру
"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин
Купянск остается ключевой точкой приложения сил российских войск в Харьковской области, где разворачиваются ожесточенные бои за контроль над важным транспортным узлом. О стратегическом значении города и тактике сторон рассказывает в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-07-21T04:30
2025-07-21T04:30
новости
харьковская область
россия
чугуев
геннадий алехин
евгений норин
вооруженные силы украины
украина.ру
купянское направление
купянск
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"Взятие Купянска, на мой взгляд, одна из главных задач на данный промежуток времени, — подчеркивает эксперт. — Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке".Алехин отмечает активные приготовления ВСУ к обороне: "Там у ВСУ уже сейчас большие проблемы. Город одновременно укрепляют, создают на улицах огневые точки, строят укрепления. В то же время часть украинских подразделений выводится на запад, чтобы попробовать создать рубеж обороны вне города".Особое внимание эксперт уделяет логистическому значению Купянска: "Удар российских войск в направлении Великого Бурлука позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области, что снизит потенциальные возможности долговременной обороны Купянска"."Противник понимает угрозу потери города и предпринимает отчаянные меры, — добавляет Алехин. — Однако наши войска действуют методично, создавая условия для будущего штурма". По его словам, российские подразделения параллельно уничтожают тыловую инфраструктуру ВСУ, включая бывшие аэродромы в Чугуеве, Куриловке и Левковке.Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
https://ukraina.ru/20250720/vladimir-videmann-pryamo-na-nashikh-glazakh-razvorachivaetsya-neveroyatnyy-kasting-za-rol-tsarya-gory--1065591766.html
харьковская область
россия
чугуев
купянское направление
купянск
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Новости
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новости, харьковская область, россия, чугуев, геннадий алехин, евгений норин, вооруженные силы украины, украина.ру, купянское направление, купянск, харьков, вс рф, наступление вс рф, наступление, наступление россии, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, война на украине, военный эксперт, эксперты
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"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин

04:30 21.07.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Купянск остается ключевой точкой приложения сил российских войск в Харьковской области, где разворачиваются ожесточенные бои за контроль над важным транспортным узлом. О стратегическом значении города и тактике сторон рассказывает в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Взятие Купянска, на мой взгляд, одна из главных задач на данный промежуток времени, — подчеркивает эксперт. — Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке".
Алехин отмечает активные приготовления ВСУ к обороне: "Там у ВСУ уже сейчас большие проблемы. Город одновременно укрепляют, создают на улицах огневые точки, строят укрепления. В то же время часть украинских подразделений выводится на запад, чтобы попробовать создать рубеж обороны вне города".
Особое внимание эксперт уделяет логистическому значению Купянска: "Удар российских войск в направлении Великого Бурлука позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области, что снизит потенциальные возможности долговременной обороны Купянска".
"Противник понимает угрозу потери города и предпринимает отчаянные меры, — добавляет Алехин. — Однако наши войска действуют методично, создавая условия для будущего штурма". По его словам, российские подразделения параллельно уничтожают тыловую инфраструктуру ВСУ, включая бывшие аэродромы в Чугуеве, Куриловке и Левковке.
"Сейчас важно не спешить, а создать все условия для успешного взятия города с минимальными потерями, — резюмирует собеседник издания. — Купянск станет важной вехой в освобождении Харьковской области".
Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
Владимир Видеманн интервью - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" Один из главных вопросов, который мало обсуждается впрямую, но подспудно присутствует в политическом анализе - роль личности в современной политике, которая определяет и экономику и, в конечном счете, исторический процесс и иные функции общества
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