"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Купянск остается ключевой точкой приложения сил российских войск в Харьковской области, где разворачиваются ожесточенные бои за контроль над важным транспортным узлом. О стратегическом значении города и тактике сторон рассказывает в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Взятие Купянска, на мой взгляд, одна из главных задач на данный промежуток времени, — подчеркивает эксперт. — Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке".
Алехин отмечает активные приготовления ВСУ к обороне: "Там у ВСУ уже сейчас большие проблемы. Город одновременно укрепляют, создают на улицах огневые точки, строят укрепления. В то же время часть украинских подразделений выводится на запад, чтобы попробовать создать рубеж обороны вне города".
Особое внимание эксперт уделяет логистическому значению Купянска: "Удар российских войск в направлении Великого Бурлука позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области, что снизит потенциальные возможности долговременной обороны Купянска".
"Противник понимает угрозу потери города и предпринимает отчаянные меры, — добавляет Алехин. — Однако наши войска действуют методично, создавая условия для будущего штурма". По его словам, российские подразделения параллельно уничтожают тыловую инфраструктуру ВСУ, включая бывшие аэродромы в Чугуеве, Куриловке и Левковке.
"Сейчас важно не спешить, а создать все условия для успешного взятия города с минимальными потерями, — резюмирует собеседник издания. — Купянск станет важной вехой в освобождении Харьковской области".
Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".
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