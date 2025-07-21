https://ukraina.ru/20250721/protivnik-ponimaet-ugrozu-poteri-kupyanska-i-predprinimaet-otchayannye-mery--alekhin-1065604976.html

"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин

"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин - 21.07.2025 Украина.ру

"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин

Купянск остается ключевой точкой приложения сил российских войск в Харьковской области, где разворачиваются ожесточенные бои за контроль над важным транспортным узлом. О стратегическом значении города и тактике сторон рассказывает в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-07-21T04:30

2025-07-21T04:30

2025-07-21T04:30

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харьковская область

россия

чугуев

геннадий алехин

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вооруженные силы украины

украина.ру

купянское направление

купянск

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"Взятие Купянска, на мой взгляд, одна из главных задач на данный промежуток времени, — подчеркивает эксперт. — Город стоит на двух берегах реки, является важнейшим транспортным узлом, и его освобождение повлияет не только на ситуацию с продвижением ВС РФ в Харьковской области, но и создаст условия для развития успеха на Славянско-Краматорском участке".Алехин отмечает активные приготовления ВСУ к обороне: "Там у ВСУ уже сейчас большие проблемы. Город одновременно укрепляют, создают на улицах огневые точки, строят укрепления. В то же время часть украинских подразделений выводится на запад, чтобы попробовать создать рубеж обороны вне города".Особое внимание эксперт уделяет логистическому значению Купянска: "Удар российских войск в направлении Великого Бурлука позволит перерезать один из важнейших путей военной логистики ВСУ в Харьковской области, что снизит потенциальные возможности долговременной обороны Купянска"."Противник понимает угрозу потери города и предпринимает отчаянные меры, — добавляет Алехин. — Однако наши войска действуют методично, создавая условия для будущего штурма". По его словам, российские подразделения параллельно уничтожают тыловую инфраструктуру ВСУ, включая бывшие аэродромы в Чугуеве, Куриловке и Левковке.Полный текст статьи Геннадия Алехина Кирилла Курбатова "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО —в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы".

https://ukraina.ru/20250720/vladimir-videmann-pryamo-na-nashikh-glazakh-razvorachivaetsya-neveroyatnyy-kasting-za-rol-tsarya-gory--1065591766.html

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