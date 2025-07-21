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Ловкость рук и немного мошенничества. Откуда ЕС возьмёт 19 млрд долларов для финансирования Украины

Ловкость рук и немного мошенничества. Откуда ЕС возьмёт 19 млрд долларов для финансирования Украины - 21.07.2025 Украина.ру

Ловкость рук и немного мошенничества. Откуда ЕС возьмёт 19 млрд долларов для финансирования Украины

42 млрд долларов. Во столько глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа оценивает плановый дефицит госбюджета Украины на следующий год. На первый взгляд цифра как цифра — примерно на уровне прошлых лет, когда бюджетная "дыра" колебалась в коридоре 34–42 млрд долларов.

2025-07-21T04:45

2025-07-21T04:45

2025-07-21T04:45

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Однако есть важная деталь, которая осложняет для киевской власти бюджетное планирование: непонятно откуда взять 19 млрд долларов недостающего внешнего финансирования.Бремя ЕвропыПосле февраля 2022 года государственные расходы как России, так и Украины выросли примерно в 2 раза, с той разницей, что Россия проводит СВО на свои средства, а для Украины финансовым и промышленным тылом стали страны коллективного Запада.Расходы России на оборону и безопасность с того времени выросли практически в три раза, достигнув 6% от ВВП, тогда как Украина на войну с Россией ещё в 2024 году тратила свыше 20% от своего ВВП. Без внешнего финансирования и поставок вооружений боевые действия уже закончились бы проигрышем киевской власти, которая тратит на войну все собираемые внутри страны в виде налогов и сборов деньги — Киев не мог бы вытянуть такое бремя.Само внешнее финансирование поступало из трёх постоянных источников — ЕС, США и МВФ, — а также разово от других стран, которые принимали решение о выделении денег Украине исходя из своих возможностей и в силу оказываемого из США давления.После провала контрнаступления 2023 года поток внешнего финансирования стал сокращаться: ЕС урезал помесячные выплаты с 1,5 до 1 млрд евро, а республиканцы на 9 месяцев заблокировали выделение денег в ходе своего противостояния с демократами и впоследствии выделили средства до конца 2024 года из расчёта примерно в 1 млрд долларов в месяц. Страхуясь на случай избрания Трампа президентом США, страны G7 выделили Украине деньги в счёт доходов от инвестирования российских ЗВР из расчёта 1 млрд евро в месяц на 4 года — до 2028 года. Ещё порядка 300 млн в месяц Украина с марта 2023 года получает от МВФ в рамках четырёхлетней кредитной программы общим объёмом 15,6 млрд долларов.Таким образом, вплоть до конца 2024 года бремя финансирования Украины на паритетных началах тянули ЕС и США, выделяя ей около 1 млрд долларов в месяц каждый, Россия, с чьих замороженных ЗВР выделялись по 1 млрд долларов, а также МВФ со своими 0,3 млрд долларов в месяц. На всех получалось аккурат 3,3 млрд долларов, чего вполне хватало для покрытия дефицита украинского бюджета. Оный в 2023 и 2024 году киевская власть под давлением извне сокращала, "ужимая" свои расходы на пару-тройку миллиардов долларов. И даже так киевской власти после 2022 года ежегодно приходилось вносить изменения в бюджет, каждый раз изыскивая дополнительные 400–500 млрд гривен для покрытия внезапных расходов на армию.Но в 2025 году США как источник покрытия бюджетного дефицита выбыли, а другие страны, обеспечивающие Украине разовые, но в силу систематического давления из Вашингтона, регулярные поступления, делиться с киевской властью перестали. Возник кассовый разрыв в 1 млрд долларов плюс разовые, но достаточно регулярные поступления, отсутствие которых пока не удаётся покрыть. Вот как раз о них говорит Роксолана Пидласа, отмечая грядущий дефицит в 19 млрд долларов внешнего финансирования.Евробюрократия намерена и дальше нести бремя финансовой поддержки Украины, лоббируя внесение в бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы 100 млрд евро расходов на Украину или 1,3 млрд евро помесячного содержания. Против этой инициативы открыто выступает премьер Венгрии Виктор Орбан, а также страны юга Европы, где считают, что эти деньги больше пригодились бы фермерам, а не киевской власти. Но это стратегическая —то есть долгосрочная — рамка финансовых отношений Украины и ЕС.Манипуляции и мошенничествоНам же куда интереснее вопросы краткосрочного финансового планирования, то есть те самые 19 млрд долларов. В ЕС уже придумали несколько схем, которые позволили бы выделить эти деньги Украине.Часть из них изложило издание Financial Times.Первая схема — выделение финансовой помощи в виде внебюджетных грантов, которые одновременно засчитывались внутри каждой из стран ЕС как оборонные расходы в рамках взятых на себя обязательств стран-членов НАТО повысить военные расходы с 2% до 3,5% от ВВП. По сути, такой подход уже и на законодательном уровне зафиксирует статус Украины как европейского прокси или ассоциированного члена Европейского сообщества, чья задача — воевать с Россией в обмен на европейские деньги. В данном случае наверняка против будут производители вооружений, которым хотелось бы освоить деньги самостоятельно, а не выделять их Украине, но не факт, что их лоббистских усилий хватит для продавливания своих интересов.Вторая схема — ускорить выплаты Украине в рамках действующей программы G7 ERA — тех самых 50 млрд, выделенных Украине в счёт доходов от российских ЗВР.Третий вариант — более активное и рисковое инвестирование прибыли от российских ЗВР, чтобы заработать больше денег на фоне снижения ключевой ставки Европейским центробанком, что снижает доходность от консервативных способов инвестирования. Но в этом случае риски будет нести Бельгия и её репозитарий Euroclear, который контролирует 190 млрд евро замороженных активов.В ответ Россия подаст иск в международный суд ООН против Бельгии и вне зависимости от того, как долго будет длиться процесс и каким будет решение суда, инвесторы из других стран начнут предпринимать меры, сокращая резервы в евро. Заодно может просесть суверенный рейтинг Бельгии, что не нужно уже самому бельгийскому правительству. Кроме того, Россия ответит зеркально и начнёт вкладывать деньги европейского бизнеса, которые хранятся на специальных счетах в России. В общем, рискованное инвестирование может ещё сильнее подорвать доверие к депозитарию Euroclear и евро как резервной валюте в целом.На практике евробюрократия попытается протащить все три схемы, но вероятность выделения финансирования по третьему варианту зависит от упорства Бельгии в предотвращении возникновения нежелательных для себя проблем. Поэтому наиболее вероятно финансирование по первому и второму вариантам: мухлёж с расходами на оборону и ускоренное прожигание 50 млрд евро, выделенных от инвестирования доходов с российских ЗВР.Свириденко в помощьОдновременно от Киева потребуют сократить финансовый запрос и прибегнуть к мерам экономии, сократив издержки внутри страны, "порезав" социальные расходы, задрав тарифы на газ, электроэнергию и прочие услуги ЖКХ, а также ужесточить налоговое бремя. На все эти меры киевская власть согласится без особого сопротивления, прикрывшись необходимостью выполнения требований МВФ. О необходимости активизации сотрудничества с последним как раз размышляла Пидласа, коря организацию в том, что она слишком требовательная к Украине. Дескать, в 2025 году МВФ одобрил программу сотрудничества с Аргентиной, выделив ей 20 млрд долларов, из которых 12 млрд дали просто так, без политических и экономических требований, тогда как Украине для получения 6,19 млрд долларов пришлось 8 раз согласовывать сокращение расходов и реформы с МВФ.Но с учётом личности нового главы правительства, без проблем подписавшей "минеральную сделку" с США, можно не сомневаться, что страдать от мук совести в украинском правительстве не будут. Страдать придётся гражданам Украины, но от них после 2014 года мало что зависит.О том, как на Украине разворовывают деньги Запада и берут взятки - в статье "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, сша, дональд трамп, виктор орбан, ес, мвф, верховная рада, эксклюзив