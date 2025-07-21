https://ukraina.ru/20250721/kakaya-bitva-stanet-dlya-rossii-reshayuschey-uzhe-etim-letom-i-est-li-u-vsu-sily-dlya-nastupleniya--ramm-1065628924.html

Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм

Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм - 21.07.2025 Украина.ру

Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм

Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте руководителя Сил беспилотных систем ВСУ с позывным "Мадьяр" и главкома ВСУ Сырского

2025-07-21T08:30

2025-07-21T08:30

2025-07-21T08:30

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

видео

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Кроме того, он рассказал, есть ли у Украины ресурсы для контрнаступления, объяснил, чем важно Днепропетровское направление и как от него зависит ситуация на всём фронте, а также рассказал, какой результат Киев получил от насильственной мобилизации:00:39 – Конфликт между "Мадьяром" и Сырским.06:17 – Шансы на контрнаступление ВСУ.07:48 – Болезненный кризис украинского командования.13:12 – Оборона Днепропетровска.14:30 – Обстановка в центральной части Донбасса.18:08 – Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении.21:15 – Бои в Сумской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, видео, видео