Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм - 21.07.2025 Украина.ру
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Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм
Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм - 21.07.2025 Украина.ру
Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм
Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте руководителя Сил беспилотных систем ВСУ с позывным "Мадьяр" и главкома ВСУ Сырского
2025-07-21T08:30
2025-07-21T08:30
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
видео
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Кроме того, он рассказал, есть ли у Украины ресурсы для контрнаступления, объяснил, чем важно Днепропетровское направление и как от него зависит ситуация на всём фронте, а также рассказал, какой результат Киев получил от насильственной мобилизации:00:39 – Конфликт между "Мадьяром" и Сырским.06:17 – Шансы на контрнаступление ВСУ.07:48 – Болезненный кризис украинского командования.13:12 – Оборона Днепропетровска.14:30 – Обстановка в центральной части Донбасса.18:08 – Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении.21:15 – Бои в Сумской области.
россия
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, видео, видео
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Видео

Какая битва станет для России решающей уже этим летом и есть ли у ВСУ силы для наступления — Рамм

08:30 21.07.2025
 
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Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте руководителя Сил беспилотных систем ВСУ с позывным "Мадьяр" и главкома ВСУ Сырского
Кроме того, он рассказал, есть ли у Украины ресурсы для контрнаступления, объяснил, чем важно Днепропетровское направление и как от него зависит ситуация на всём фронте, а также рассказал, какой результат Киев получил от насильственной мобилизации:
00:39 – Конфликт между "Мадьяром" и Сырским.
06:17 – Шансы на контрнаступление ВСУ.
07:48 – Болезненный кризис украинского командования.
13:12 – Оборона Днепропетровска.
14:30 – Обстановка в центральной части Донбасса.
18:08 – Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении.
21:15 – Бои в Сумской области.
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