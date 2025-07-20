https://ukraina.ru/20250720/reshitsya-li-tramp-na-torgovuyu-voynu-s-rossiey-i-kitaem-i-kak-etomu-protivostoyat--ischenko-1065580487.html

Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко

Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко - 20.07.2025 Украина.ру

Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко

Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в... Украина.ру, 20.07.2025

2025-07-20T10:20

2025-07-20T10:20

2025-07-20T10:21

видео

китай

россия

сша

дональд трамп

ростислав ищенко

украина

сво

нефть

антироссийские санкции

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Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в украинском конфликте. Китай уже заявил, что победителей в тарифных войнах нет, а принуждение и давление проблему не исправят. Решится ли Трамп порвать торговые отношения с Китаем и как на это отреагируют сами США? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

китай

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