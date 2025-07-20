Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко - 20.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250720/reshitsya-li-tramp-na-torgovuyu-voynu-s-rossiey-i-kitaem-i-kak-etomu-protivostoyat--ischenko-1065580487.html
Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко
Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко - 20.07.2025 Украина.ру
Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко
Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в... Украина.ру, 20.07.2025
2025-07-20T10:20
2025-07-20T10:21
видео
китай
россия
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
украина
сво
нефть
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065580362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20eb201e0f5fa0ebd3f61d44f0e79fe0.jpg
Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в украинском конфликте. Китай уже заявил, что победителей в тарифных войнах нет, а принуждение и давление проблему не исправят. Решится ли Трамп порвать торговые отношения с Китаем и как на это отреагируют сами США? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
китай
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065580362_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5cecb841a74ec5428a38805820945e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, китай, россия, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, украина, сво, нефть, антироссийские санкции, эксперты, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, новости сво россия, международные отношения, международная политика, видео
Видео, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина, СВО, нефть, антироссийские санкции, эксперты, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, международные отношения, Международная политика

Решится ли Трамп на торговую войну с Россией и Китаем и как этому противостоять — Ищенко

10:20 20.07.2025 (обновлено: 10:21 20.07.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в украинском конфликте. Китай уже заявил, что победителей в тарифных войнах нет, а принуждение и давление проблему не исправят.
Решится ли Трамп порвать торговые отношения с Китаем и как на это отреагируют сами США? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКитайРоссияСШАДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраинаСВОнефтьантироссийские санкцииэкспертыпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозыновости СВО сейчасновости СВО Россиямеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:04"Искандеры" и "Герани" ударили по целям в Сумской области
14:59"Красный" уровень опасности по БПЛА объявлен в Московской, Тульской и Калужской областях
14:56Недовольные украинцы составили рейтинг стран, где их «ненавидят» больше всего
14:53Новый языковой омбудсмен Украины требует выбросить русский язык из Конституции
14:53В Смоленской области сбиты и подавлены 13 украинских БПЛА, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Анохин
14:48ВС РФ продвигаются под Купянском
14:46Звезда по имени Славяносербия. Как сербы стали частью Новороссии
14:43Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково"
14:04Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?
13:57"Там больше 100 человек убили" — жители Селидово о преступлениях украинских боевиков
13:38Иностранные военные уже гуляют по Одессе
13:30Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву - Собянин
13:25"Красный" уровень опасности по БПЛА объявлен в Смоленской области, сообщают мониторинговые каналы
13:22ВС РФ продолжают наступление в Сумской области
13:18Временные ограничения опять введены в аэропорту "Шереметьево" - Росавиация
13:11Российские войска подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины
13:00Встреча Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июля
12:50Уничтожение БПЛА ВСУ. Главное из нового брифинга Минобороны РФ
12:49Спецоперация на минувшей неделе: противник пятится, но сопротивляется. За счет чего?
12:44Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Лента новостейМолния