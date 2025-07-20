Армия России нанесла удары по целям ВСУ - 20.07.2025 Украина.ру
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Армия России нанесла удары по целям ВСУ
Армия России нанесла удары по целям ВСУ - 20.07.2025 Украина.ру
Армия России нанесла удары по целям ВСУ
С вечера 19 июля и по утро 20 июля армия России наносила удары по военным целям на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-20T10:17
2025-07-20T10:17
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Ближе к полуночи удар был нанесён по временно оккупированному Запорожью. По военным целям отработали БПЛА "Герань".Несколько ударов было нанесено по Запорожью. Они продолжились ночью 20 июля. Украинские телеграм-каналы также сообщали о работе РСЗО по объектам ВСУ.Удар был нанесён по Изюму (Харьковская область). Потом он повторился. Таже наносились поражения целей в Славянске.ВС РФ утром нанесли удары по целям врага в Харькове. Утром стало известно, что БПЛА типа "Молния" ударили по вражеским целям в этом городе.Ночью оккупированный ВСУ Славянск (ДНР) атаковали "Герани". Были повреждены складские помещения, заявил городничий Вадим Лях. На месте прилетов возникли пожары.Ночью удар был нанесён по району Балаклеи (Харьковская область).На одном из предприятий Запорожья начался пожар после прилёта, сообщил местный градоначальник.Утром 20 июля стало известно, что российской армией нанесены удары по целям ВСУ в городе Чугуев (Харьковская область).Тем временем ПВО России отразила массированную атаку украинских БПЛА Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, пво, днр
Новости, Россия, Запорожье, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ПВО, ДНР

Армия России нанесла удары по целям ВСУ

10:17 20.07.2025
 
Пожар на месте прилета в Одессе
Пожар на месте прилета в Одессе
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С вечера 19 июля и по утро 20 июля армия России наносила удары по военным целям на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ближе к полуночи удар был нанесён по временно оккупированному Запорожью. По военным целям отработали БПЛА "Герань".
Несколько ударов было нанесено по Запорожью. Они продолжились ночью 20 июля. Украинские телеграм-каналы также сообщали о работе РСЗО по объектам ВСУ.
Удар был нанесён по Изюму (Харьковская область). Потом он повторился. Таже наносились поражения целей в Славянске.
ВС РФ утром нанесли удары по целям врага в Харькове. Утром стало известно, что БПЛА типа "Молния" ударили по вражеским целям в этом городе.
Ночью оккупированный ВСУ Славянск (ДНР) атаковали "Герани". Были повреждены складские помещения, заявил городничий Вадим Лях. На месте прилетов возникли пожары.
Ночью удар был нанесён по району Балаклеи (Харьковская область).
На одном из предприятий Запорожья начался пожар после прилёта, сообщил местный градоначальник.
Утром 20 июля стало известно, что российской армией нанесены удары по целям ВСУ в городе Чугуев (Харьковская область).
Тем временем ПВО России отразила массированную атаку украинских БПЛА
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