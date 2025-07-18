"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА - 18.07.2025 Украина.ру
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"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА
"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА - 18.07.2025 Украина.ру
"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА
Для эффективного противодействия тактике "зон смерти", где доминируют операторы дронов ВСУ, российской армии необходимо наращивать возможности артиллерии и РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-18T04:30
2025-07-18T04:30
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"На самом деле военная наука все уже придумала. Помимо средств РЭБ, существует огневой вал артиллерии", — заявил Ермаков. Он пояснил, что массированный артиллерийский огонь может уничтожать операторов БПЛА еще до их выхода на позиции.Однако эксперт признал существующие проблемы: "Просто у нас нет столько стволов и подготовленных артиллеристов, чтобы сделать свою "антизону смерти". По его словам, именно недостаток артиллерийских мощней сдерживает более эффективную борьбу с дронами.Ермаков подробно остановился на вопросах радиоэлектронной борьбы: "Его усовершенствование должно обеспечить безопасность от дронов. Хотя понятно, что РЭБ, как и любая ПВО, не дает стопроцентной гарантии". Он отметил, что системы РЭБ требуют постоянного совершенствования для противодействия новым типам БПЛА."В этом направлении нам надо работать: больше стволов, больше снарядов, больше артиллеристов", — подчеркнул военкор. Он добавил, что комплексный подход, сочетающий артиллерию, РЭБ и мобильные группы борьбы с украинскими дронами, может значительно снизить эффективность "зон смерти".Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
https://ukraina.ru/20250717/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-17-ukrainskikh-bpla-nad-tremya-oblastyami-1065437614.html
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"Зоны смерти" и война с дронами: военкор раскрыл недостатки в борьбе с украинскими БПЛА

04:30 18.07.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Для эффективного противодействия тактике "зон смерти", где доминируют операторы дронов ВСУ, российской армии необходимо наращивать возможности артиллерии и РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"На самом деле военная наука все уже придумала. Помимо средств РЭБ, существует огневой вал артиллерии", — заявил Ермаков. Он пояснил, что массированный артиллерийский огонь может уничтожать операторов БПЛА еще до их выхода на позиции.
Однако эксперт признал существующие проблемы: "Просто у нас нет столько стволов и подготовленных артиллеристов, чтобы сделать свою "антизону смерти". По его словам, именно недостаток артиллерийских мощней сдерживает более эффективную борьбу с дронами.
Ермаков подробно остановился на вопросах радиоэлектронной борьбы: "Его усовершенствование должно обеспечить безопасность от дронов. Хотя понятно, что РЭБ, как и любая ПВО, не дает стопроцентной гарантии". Он отметил, что системы РЭБ требуют постоянного совершенствования для противодействия новым типам БПЛА.
"В этом направлении нам надо работать: больше стволов, больше снарядов, больше артиллеристов", — подчеркнул военкор. Он добавил, что комплексный подход, сочетающий артиллерию, РЭБ и мобильные группы борьбы с украинскими дронами, может значительно снизить эффективность "зон смерти".
"Пока мы видим, что противник активно использует тактику дронов-камикадзе, но и наши войска учатся эффективно противостоять этой угрозе", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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