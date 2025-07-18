Россия, бомбите границу! Что украинский дедушка не рассказывает внукам? Стукачество как национальная идея
И другие цитаты недели - в нашем обзоре.
Что происходит в общественном поле Украины? Что говорят политики, что обсуждает народ в соцсетях? Какие, как это принято говорить, резонансные появились заявления, публикации, мнения?
Мэр Львова и наши общие солдаты
Мэр Львова Садовый сделал резонансное заявление: сообщил, что во Львове выкопали останки советских солдат, и они готовы к "обмену".
Шокирующее заявление Садового:
"Готовы обменять их всех на наших защитников".
Это типичная для националистической Украины идея: а давайте торговать тем святым, что у нас есть. Или уничтожать. Как уничтожают памятники погибшим в Отечественной войне.
Но давайте вдумаемся.
Советские солдаты, освободившие Львов от фашизма - это что, враги для мэра Львова?
Советские солдаты, освободившие Львов от фашизма - это что, враги для мэра Львова?
Получается, что так. Он же не собирается их с почестями передавать или хоронить. Это "обменный материал".
Для вас это святое? Тогда Украина готова с вами поторговать вашими святыми останками павших.
Среди этих солдат, наверняка, немало украинцев, есть и воины других национальностей великого Советского Союза.
© Фото : Львовский городской совет
© Фото : Львовский городской совет
Мэр Львова совершенно очевидно находится на стороне фашистов. Это, к сожалению, ни для кого не секрет. И никто его не хочет одёрнуть. А даже, наверное, поддержат на государственном уровне.
Мешают им останки советских солдат. Ненависть и страх движут потомками коллаборантов.
Справедливости ради, надо сказать, что всё-таки до предела пока не дошли. Их не выбросят. Останки советских воинов собираются просто перезахоронить в другом месте. Не на таком "почётном".
И это тоже понятно. Кладбища на Украине расширяются какими-то невиданными масштабами. Понятно, понятно. Мэру нужны новые места для захоронений.
Одесса: "К сожалению, вы успели"
Совершенно невероятную историю рассказала девушка из Одессы, которая сдаёт квартиры отдыхающим.
Отдыхающие с западной Украины, покинув квартиру, оставили включёнными на полную мощность четыре газовых конфорки на плите. И если бы не бдительность других отдыхающих, которые вызвали газовую службу, весь подъезд мог взлететь на воздух.
А когда люди попытались связаться с семьёй "западэнцев", то получили короткое сообщение на телефон: "на жаль, вы встыглы" (к сожалению, вы успели). После чего телефон сразу оказался вне зоны доступа, отключили.
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавия возобновила поставки газа в Приднестровье
Что это? Отчего такая дикая ненависть? К таким же, как и они, людям. Это то, что будут еще изучать наверняка психологи и антропологи в будущем.
Люди эти отдыхали семьёй, с детьми, говорит девушка. Никаких конфликтов, ссор, ничего не было. Они просто решили подорвать подъезд с другими такими же точно гражданами Украины. За что? Потому что говорят по-русски и не очень любят Украину в ее националистическом, "западэнском варианте"?
Конечно, далеко не все такие вырожденцы, и на западной Украине тоже. Нельзя всех мазать одной краской.
Но существует что-то вроде расширяющегося общественного психоза.
Причём чем дольше идет война, чем всё более очевидным становится крах Украины, тем более озлобленными становятся националистические психотики.
Мы же помним, как в больнице на западной Украине молились Господу пациенты и персонал, чтобы к ним не привезли людей из Китая, на карантин, в начале "эпидемии коронавируса".
Но надо, конечно, вспомнить, что и под Полтавой, когда привезли в санаторий украинских туристов из Китая, в автобусы полетели камни. Разбили окно, чуть не ранили ребёнка. Становились живой цепью: не к нам!
Общественный психоз - вещь заразная и ужасная. И чем дальше, тем больше он поражает националистическую часть Украины.
Вот с Венгрией опять вспыхнул новый скандал.
Причина его - та же дикая озлобленность, эпидемия бесчеловечного обращения с людьми. В этот раз со стороны ТЦК. Но их сами же украинцы считают "нэлюдями". То есть чудовищами. Это "не люди" уже.
Венгрия: " На Украине - охота на людей"
На Украине убили венгерского гражданина. К его несчастью, он был также гражданином Украины.
Поэтому его забили до смерти в украинском военкомате железными прутьями. Пытались "мобилизуваты".
"Сегодня в Брюсселе венгерское правительство приступило к немедленному включению украинских лидеров в санкционный список ЕС", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Украина назвала венгерские заявления о смерти венгра манипулятивными. Ничего себе. В чем же манипуляция?
В том, что история правдивая, нет сомнений.
Интернет переполнен видео, как обращаются с мобилизованными даже в первые минуты захвата жертвы: избивают, "роняют" головой на землю. Недавно один из тех, кто не хотел мобилизоваться, получил прямо на улице пулю в шею. В тяжелом состоянии в больнице.
Есть свидетельства, что "мобилизованных" держат в заброшенных гаражах, там же они ходят в туалет, туда же им закидывают еду. Потом их, как скот, перевозят в учебку, и там начинаются новые издевательства.
За какую-то провинность или даже без неё начальство стреляет пневматикой в лицо, в ноги. Бьют. Половина оттуда умудряется сбежать. Но не все, конечно.
Этих свидетельств будет множество после падения режима Зеленского. Сейчас еще люди боятся говорить всю правду.
А Венгрия гибель своего гражданина и соотечественника не собирается прощать.
Посмотрим, что Украина ответит на санкции от ЕС. А если ЕС санкции откажется вводить, это тоже будет прецедент.
© Sputnik
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
"На Украине идет охота на людей," - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто:
"Мужчин совершенно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют служить. И людей избивают. До смерти избивают. Жестоко, потому что они не хотят идти на войну. "
Отказ от поставок
Кроме того, Венгрия отказывается финансировать покупки оружия для Украины.
И Чехия отказывается.
И Франция отказывается.
"Париж делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности. И не хочет увеличивать зависимость Европы от американского ВПК", - написала газета "Политико".
И Италия не будет, пишет газета "Стампа".
Германия говорит, что у них уже нет "Пэтриотов" для Украине. Отправят один или два. Когда-нибудь потом.
Смысла в "Пэтриотах" большого для Украины нет. Но Трамп будет упорно гнуть свою линию: обезжирить Европу, особенно её локомотив - Германию. Получить деньги для своего ВПК. Прикарманить по дороге всё, что получится.
Польша и Волынь
На Украине широко цитируют фразу, которую Анджей Дуда сказал на местном телевидении. О том, что Зеленский не знал про "Волынскую резню":
"Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: Анжи, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах поляков на Волыни. В школе нас этому не учили".
Но при этом опускают вторую часть. А дальше Дуда сказал, почему он верит, что Зеленский не знал:
"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил её ребёнка об стену сарая?"
То есть Дуда якобы верит Зеленскому.
Но он совершенно жестко охарактеризовал, что было, что происходило. Какие жуткие зверства творили "украйинци". И ради чего? Ради "национальной идеи".
Они думали, что надо сделать эту землю чисто украинской, для будущей "украинской" республики в составе рейха. Проще всего - поубивать соседей.
Замените слово "рейх" на слово "ЕС", и вы получите национальную украинскую политику сегодня.
Вот такая логика национальной "идентичности". И поляки это прекрасно знают.
А как живут украинцы на Западе? Как обычно, процветает стукачество в качестве другой, дополнительной "национальной идеи".
Как "заложить"? И хватай всё, что плохо лежит!
Рассказывает человек по фамилии Осмоловский. Он оказывает
помощь украинцам с интеграцией в Германии:
помощь украинцам с интеграцией в Германии:
"Обращается ко мне женщина, живущая на Украине. Её знакомая работает и получает помощь в Германии. Ездит на Украину, получает деньги от мужа и ещё получает помощь и алименты в Германии. Так вот эта женщина спрашивает: "Куда мне написать, чтобы её заложить?"
Ещё раньше по сети гуляло популярное видео: мужчина с Украины, теперь в Чехии. Жалуется: свои же братья украинцы "заложили" его семью фискальным органам Чехии. В семье две машины, и в этом случае помощь эмигрантам существенно снижается.
Но это еще более-менее невинные случаи.
Есть и гораздо хуже.
"Стучат" и воруют
Стучат в ТЦК на соседей, на врагов и конкурентов.
ТЦК ненавидят на Украине не только потому, что они отлавливают мужчин на фронт. Эти бандформирования уже стали такими же, как банды в 90-е. Помогают "отжимать бизнес", заодно отлавливают конкурентов и отправляют на фронт.
Беспредел "крышуется" на самом высоком уровне.
Ну а что могло получиться ещё, если во главе страны стоит "решала" который "крышевал" ларьки в Киеве? Это была основная деятельность Андрея Ермака в 90-е.
Ну а ВСУ воруют у своих же.
Укро СМИ написали о семье, которая вернулась на Сумщину в свой дом из эвакуации и обнаружила отсутствие морозильной камеры, бойлера, газовой плиты, двух телевизоров, мотоблока и электроинструментов.
Об этом говорит и пишет депутат Рады Анна Скороход.
Но кому сейчас есть дело до мотоблока и морозильной камеры какого-то обычного гражданина Украины?
Страна рушится. Что делает правоверный националистический укр?
Правильно. Надо хватать всё, что плохо лежит, и как можно быстрее.
Еще раз надо сказать: конечно, далеко не все такие. Но степень человеческого одичания, очень похоже, прямо пропорционально соответствует градусу поражения националистической идеей.
Крепость на западной границе
Также очень популярным стало видео, в котором мужчина просто проехал на машине вдоль западной границы.
Там возвышаются огромные мощные стены колючей проволоки. Это вам не потешная "стена Яценюка" на границе Харьковской и Сумской областей. Как она, кстати? Держится? Кабанчики прогрызли уже дыры? Бегают через стену? Раньше они её легко перепрыгивали.
© РИА Новости . Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЦентр приема и идентификации нелегальных мигрантов в греческом Филакио
На западной же границе всё очень серьёзно. Повсюду датчики и камеры слежения. Летают дроны-наблюдатели, вертолёты и самолёты. На фронте нет такого обеспечения, как на западной границе Украины, говорят люди.
Да, до сих пор есть тайные тропы (их "крышуют" сами пограничники, конечно же). И люди умудряются до сих пор сбегать. Но в целом западная граница - это уже не граница, а какая-то крепость.
Репликанты и Украина
Это похоже на футуристический фильм типа "Бегущий по лезвию". В фильме нам показывают мир будущего, где есть люди, а есть "репликанты" - искусственно созданная раса для тяжелых и опасных работ.
Репликанты иногда пытаются бежать. Их ловят. Во втором фильме - "Бегущий по лезвию 2049" - их ловит полицейский, который (ирония судьбы) - и сам репликант.
Так это же типичная Украина!
За 30 лет селекции США, Британия и другие "западные партнёры" создали специальный человеческий подвид.
Националистически заряженные репликанты должны, по их замыслу, выполнять самую тяжелую и опасную работу: воевать против сильнейшей державы мира.
С технологиями решили не заморачиваться: воспользовались методами пропаганды Третьего рейха.
Но не получилось почти ничего. Пропагандой затронута всё-таки только часть населения. И не до такой степени, чтобы мчаться семимильными шагами на фронт.
Некоторые репликанты прячутся или бегут. Их ловят - очень удобно! - другие репликанты.
В тоталитарном "государстве Украина" ты не можешь даже выйти за периметр. Будешь арестован или убит.
И вот что пишет народ Украины:
"Бомбите границу, Россия!"
Они призывают разбомбить западную границу, как уже бомбят некоторые ТЦК на Украине. Чтобы сломать ужасный репрессивный аппарат своего же государства.
Хорошее предложение. Очень хорошее.
А там, глядишь, и репликантам вернется человеческий облик.
О том, что означает для Украины капитуляция - в статье Ростислава Ищенко "О капитуляции Украины"
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