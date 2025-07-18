https://ukraina.ru/20250718/rossiya-bombite-granitsu-chto-ukrainskiy-dedushka-ne-rasskazyvaet-vnukam-stukachestvo-kak-natsionalnaya-1065482911.html

Россия, бомбите границу! Что украинский дедушка не рассказывает внукам? Стукачество как национальная идея

Россия, бомбите границу! Что украинский дедушка не рассказывает внукам? Стукачество как национальная идея - 18.07.2025 Украина.ру

Россия, бомбите границу! Что украинский дедушка не рассказывает внукам? Стукачество как национальная идея

И другие цитаты недели - в нашем обзоре.

2025-07-18T12:18

2025-07-18T12:18

2025-07-18T12:18

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Что происходит в общественном поле Украины? Что говорят политики, что обсуждает народ в соцсетях? Какие, как это принято говорить, резонансные появились заявления, публикации, мнения?Мэр Львова и наши общие солдатыМэр Львова Садовый сделал резонансное заявление: сообщил, что во Львове выкопали останки советских солдат, и они готовы к "обмену".Шокирующее заявление Садового:"Готовы обменять их всех на наших защитников".Это типичная для националистической Украины идея: а давайте торговать тем святым, что у нас есть. Или уничтожать. Как уничтожают памятники погибшим в Отечественной войне.Но давайте вдумаемся.Советские солдаты, освободившие Львов от фашизма - это что, враги для мэра Львова?Получается, что так. Он же не собирается их с почестями передавать или хоронить. Это "обменный материал".Для вас это святое? Тогда Украина готова с вами поторговать вашими святыми останками павших.Среди этих солдат, наверняка, немало украинцев, есть и воины других национальностей великого Советского Союза.Мэр Львова совершенно очевидно находится на стороне фашистов. Это, к сожалению, ни для кого не секрет. И никто его не хочет одёрнуть. А даже, наверное, поддержат на государственном уровне.Мешают им останки советских солдат. Ненависть и страх движут потомками коллаборантов.Справедливости ради, надо сказать, что всё-таки до предела пока не дошли. Их не выбросят. Останки советских воинов собираются просто перезахоронить в другом месте. Не на таком "почётном".И это тоже понятно. Кладбища на Украине расширяются какими-то невиданными масштабами. Понятно, понятно. Мэру нужны новые места для захоронений.Одесса: "К сожалению, вы успели"Совершенно невероятную историю рассказала девушка из Одессы, которая сдаёт квартиры отдыхающим.Отдыхающие с западной Украины, покинув квартиру, оставили включёнными на полную мощность четыре газовых конфорки на плите. И если бы не бдительность других отдыхающих, которые вызвали газовую службу, весь подъезд мог взлететь на воздух.А когда люди попытались связаться с семьёй "западэнцев", то получили короткое сообщение на телефон: "на жаль, вы встыглы" (к сожалению, вы успели). После чего телефон сразу оказался вне зоны доступа, отключили.Что это? Отчего такая дикая ненависть? К таким же, как и они, людям. Это то, что будут еще изучать наверняка психологи и антропологи в будущем.Люди эти отдыхали семьёй, с детьми, говорит девушка. Никаких конфликтов, ссор, ничего не было. Они просто решили подорвать подъезд с другими такими же точно гражданами Украины. За что? Потому что говорят по-русски и не очень любят Украину в ее националистическом, "западэнском варианте"?Конечно, далеко не все такие вырожденцы, и на западной Украине тоже. Нельзя всех мазать одной краской.Но существует что-то вроде расширяющегося общественного психоза.Причём чем дольше идет война, чем всё более очевидным становится крах Украины, тем более озлобленными становятся националистические психотики.Мы же помним, как в больнице на западной Украине молились Господу пациенты и персонал, чтобы к ним не привезли людей из Китая, на карантин, в начале "эпидемии коронавируса".Но надо, конечно, вспомнить, что и под Полтавой, когда привезли в санаторий украинских туристов из Китая, в автобусы полетели камни. Разбили окно, чуть не ранили ребёнка. Становились живой цепью: не к нам!Общественный психоз - вещь заразная и ужасная. И чем дальше, тем больше он поражает националистическую часть Украины.Вот с Венгрией опять вспыхнул новый скандал.Причина его - та же дикая озлобленность, эпидемия бесчеловечного обращения с людьми. В этот раз со стороны ТЦК. Но их сами же украинцы считают "нэлюдями". То есть чудовищами. Это "не люди" уже.Венгрия: " На Украине - охота на людей"На Украине убили венгерского гражданина. К его несчастью, он был также гражданином Украины.Поэтому его забили до смерти в украинском военкомате железными прутьями. Пытались "мобилизуваты"."Сегодня в Брюсселе венгерское правительство приступило к немедленному включению украинских лидеров в санкционный список ЕС", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Украина назвала венгерские заявления о смерти венгра манипулятивными. Ничего себе. В чем же манипуляция?В том, что история правдивая, нет сомнений.Интернет переполнен видео, как обращаются с мобилизованными даже в первые минуты захвата жертвы: избивают, "роняют" головой на землю. Недавно один из тех, кто не хотел мобилизоваться, получил прямо на улице пулю в шею. В тяжелом состоянии в больнице.Есть свидетельства, что "мобилизованных" держат в заброшенных гаражах, там же они ходят в туалет, туда же им закидывают еду. Потом их, как скот, перевозят в учебку, и там начинаются новые издевательства.За какую-то провинность или даже без неё начальство стреляет пневматикой в лицо, в ноги. Бьют. Половина оттуда умудряется сбежать. Но не все, конечно.Этих свидетельств будет множество после падения режима Зеленского. Сейчас еще люди боятся говорить всю правду.А Венгрия гибель своего гражданина и соотечественника не собирается прощать.Посмотрим, что Украина ответит на санкции от ЕС. А если ЕС санкции откажется вводить, это тоже будет прецедент."На Украине идет охота на людей," - сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто:"Мужчин совершенно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют служить. И людей избивают. До смерти избивают. Жестоко, потому что они не хотят идти на войну. "Отказ от поставокКроме того, Венгрия отказывается финансировать покупки оружия для Украины.И Чехия отказывается.И Франция отказывается."Париж делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности. И не хочет увеличивать зависимость Европы от американского ВПК", - написала газета "Политико".И Италия не будет, пишет газета "Стампа".Германия говорит, что у них уже нет "Пэтриотов" для Украине. Отправят один или два. Когда-нибудь потом.Смысла в "Пэтриотах" большого для Украины нет. Но Трамп будет упорно гнуть свою линию: обезжирить Европу, особенно её локомотив - Германию. Получить деньги для своего ВПК. Прикарманить по дороге всё, что получится.Польша и ВолыньНа Украине широко цитируют фразу, которую Анджей Дуда сказал на местном телевидении. О том, что Зеленский не знал про "Волынскую резню":"Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: Анжи, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах поляков на Волыни. В школе нас этому не учили".Но при этом опускают вторую часть. А дальше Дуда сказал, почему он верит, что Зеленский не знал:"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил её ребёнка об стену сарая?"То есть Дуда якобы верит Зеленскому.Но он совершенно жестко охарактеризовал, что было, что происходило. Какие жуткие зверства творили "украйинци". И ради чего? Ради "национальной идеи".Они думали, что надо сделать эту землю чисто украинской, для будущей "украинской" республики в составе рейха. Проще всего - поубивать соседей.Замените слово "рейх" на слово "ЕС", и вы получите национальную украинскую политику сегодня.Вот такая логика национальной "идентичности". И поляки это прекрасно знают.А как живут украинцы на Западе? Как обычно, процветает стукачество в качестве другой, дополнительной "национальной идеи".Как "заложить"? И хватай всё, что плохо лежит!Рассказывает человек по фамилии Осмоловский. Он оказываетпомощь украинцам с интеграцией в Германии:"Обращается ко мне женщина, живущая на Украине. Её знакомая работает и получает помощь в Германии. Ездит на Украину, получает деньги от мужа и ещё получает помощь и алименты в Германии. Так вот эта женщина спрашивает: "Куда мне написать, чтобы её заложить?"Ещё раньше по сети гуляло популярное видео: мужчина с Украины, теперь в Чехии. Жалуется: свои же братья украинцы "заложили" его семью фискальным органам Чехии. В семье две машины, и в этом случае помощь эмигрантам существенно снижается.Но это еще более-менее невинные случаи.Есть и гораздо хуже."Стучат" и воруютСтучат в ТЦК на соседей, на врагов и конкурентов.ТЦК ненавидят на Украине не только потому, что они отлавливают мужчин на фронт. Эти бандформирования уже стали такими же, как банды в 90-е. Помогают "отжимать бизнес", заодно отлавливают конкурентов и отправляют на фронт.Беспредел "крышуется" на самом высоком уровне.Ну а что могло получиться ещё, если во главе страны стоит "решала" который "крышевал" ларьки в Киеве? Это была основная деятельность Андрея Ермака в 90-е.Ну а ВСУ воруют у своих же.Укро СМИ написали о семье, которая вернулась на Сумщину в свой дом из эвакуации и обнаружила отсутствие морозильной камеры, бойлера, газовой плиты, двух телевизоров, мотоблока и электроинструментов.Об этом говорит и пишет депутат Рады Анна Скороход.Но кому сейчас есть дело до мотоблока и морозильной камеры какого-то обычного гражданина Украины?Страна рушится. Что делает правоверный националистический укр?Правильно. Надо хватать всё, что плохо лежит, и как можно быстрее.Еще раз надо сказать: конечно, далеко не все такие. Но степень человеческого одичания, очень похоже, прямо пропорционально соответствует градусу поражения националистической идеей.Крепость на западной границеТакже очень популярным стало видео, в котором мужчина просто проехал на машине вдоль западной границы.Там возвышаются огромные мощные стены колючей проволоки. Это вам не потешная "стена Яценюка" на границе Харьковской и Сумской областей. Как она, кстати? Держится? Кабанчики прогрызли уже дыры? Бегают через стену? Раньше они её легко перепрыгивали.На западной же границе всё очень серьёзно. Повсюду датчики и камеры слежения. Летают дроны-наблюдатели, вертолёты и самолёты. На фронте нет такого обеспечения, как на западной границе Украины, говорят люди.Да, до сих пор есть тайные тропы (их "крышуют" сами пограничники, конечно же). И люди умудряются до сих пор сбегать. Но в целом западная граница - это уже не граница, а какая-то крепость.Репликанты и УкраинаЭто похоже на футуристический фильм типа "Бегущий по лезвию". В фильме нам показывают мир будущего, где есть люди, а есть "репликанты" - искусственно созданная раса для тяжелых и опасных работ.Репликанты иногда пытаются бежать. Их ловят. Во втором фильме - "Бегущий по лезвию 2049" - их ловит полицейский, который (ирония судьбы) - и сам репликант.Так это же типичная Украина!За 30 лет селекции США, Британия и другие "западные партнёры" создали специальный человеческий подвид.Националистически заряженные репликанты должны, по их замыслу, выполнять самую тяжелую и опасную работу: воевать против сильнейшей державы мира.С технологиями решили не заморачиваться: воспользовались методами пропаганды Третьего рейха.Но не получилось почти ничего. Пропагандой затронута всё-таки только часть населения. И не до такой степени, чтобы мчаться семимильными шагами на фронт.Некоторые репликанты прячутся или бегут. Их ловят - очень удобно! - другие репликанты.В тоталитарном "государстве Украина" ты не можешь даже выйти за периметр. Будешь арестован или убит.И вот что пишет народ Украины:"Бомбите границу, Россия!"Они призывают разбомбить западную границу, как уже бомбят некоторые ТЦК на Украине. Чтобы сломать ужасный репрессивный аппарат своего же государства.Хорошее предложение. Очень хорошее.А там, глядишь, и репликантам вернется человеческий облик.О том, что означает для Украины капитуляция - в статье Ростислава Ищенко "О капитуляции Украины"

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Елена Мурзина

украина, львов, венгрия, владимир зеленский, анджей дуда, андрей садовый, ес, тцк, впк, эксклюзив