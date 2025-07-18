ПВО за ночь сбила 73 украинских беспилотника над Россией - 18.07.2025 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила 73 украинских беспилотника над Россией
ПВО за ночь сбила 73 украинских беспилотника над Россией - 18.07.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 73 украинских беспилотника над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщило утром в пятницу Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-18T07:44
2025-07-18T07:46
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Их них 31 дрон перехвачен и уничтожен над территорией Брянской области, 17 над Орловской областью, 10 над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву.Также четыре БПЛА ликвидировано над Крымом, три– над акваторией Азовского моря, по два – над территорией Смоленской и Нижегородской областей, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также еще один над акваторией Черного моря.Ночью мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале писал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.Также губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил уничтожение дрона над регионом, он заверил, что никто не пострадал.Опасность атаки БПЛА ночью объявляли на территории Пензенской области, в Республике Татарстан, Кировской и Нижегородской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, нижегородская область, сергей собянин
Новости, Россия, Москва, Нижегородская область, Сергей Собянин

ПВО за ночь сбила 73 украинских беспилотника над Россией

07:44 18.07.2025 (обновлено: 07:46 18.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщило утром в пятницу Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру
Их них 31 дрон перехвачен и уничтожен над территорией Брянской области, 17 над Орловской областью, 10 над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву.
Также четыре БПЛА ликвидировано над Крымом, три– над акваторией Азовского моря, по два – над территорией Смоленской и Нижегородской областей, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также еще один над акваторией Черного моря.
Ночью мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале писал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заверил он.
Также губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил уничтожение дрона над регионом, он заверил, что никто не пострадал.
Опасность атаки БПЛА ночью объявляли на территории Пензенской области, в Республике Татарстан, Кировской и Нижегородской областях.
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