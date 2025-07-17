"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ - 17.07.2025 Украина.ру
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"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ
"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ - 17.07.2025 Украина.ру
"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ
Активные действия российских войск в Сумской области заставляют Киев перебрасывать резервы с других направлений, что создает благоприятные условия для продвижения на основных фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-17T06:00
2025-07-17T06:00
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"Сейчас по всей линии соприкосновения идет в основном позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили", — констатировал Ермаков. Он объяснил, что это классический тактический прием для ослабления вражеской обороны на ключевых направлениях.Эксперт привел конкретный пример: "Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки боеспособных подразделений противника. В частности, 36-я бригада морской пехоты – старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии". По его словам, переброска таких подразделений с других участков фронта ослабляет оборону ВСУ в Донбассе.Ермаков отметил важность контроля над коммуникациями: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке – рокадной дороге. Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы". Он подчеркнул, что именно поэтому киевский режим вынужден бросать сюда свои ограниченные резервы."Другое дело, что Украина не может штамповать солдат. Она перебрасывает их с других участков. Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье", — пояснил военкор. Он напомнил, что аналогичная тактика применялась и во время взятия Авдеевки."Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду".
https://ukraina.ru/20250716/rossiyskie-voyska-osvobodili-novokhatskoe-v-dnr-i-sbili-ukrainskiy-istrebitel-1065328821.html
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"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ

06:00 17.07.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонкурс "Морской десант" в Приморском крае
Конкурс Морской десант в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Активные действия российских войск в Сумской области заставляют Киев перебрасывать резервы с других направлений, что создает благоприятные условия для продвижения на основных фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Сейчас по всей линии соприкосновения идет в основном позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили", — констатировал Ермаков. Он объяснил, что это классический тактический прием для ослабления вражеской обороны на ключевых направлениях.
Эксперт привел конкретный пример: "Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки боеспособных подразделений противника. В частности, 36-я бригада морской пехоты – старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии". По его словам, переброска таких подразделений с других участков фронта ослабляет оборону ВСУ в Донбассе.
Ермаков отметил важность контроля над коммуникациями: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке – рокадной дороге. Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы". Он подчеркнул, что именно поэтому киевский режим вынужден бросать сюда свои ограниченные резервы.
"Другое дело, что Украина не может штамповать солдат. Она перебрасывает их с других участков. Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье", — пояснил военкор. Он напомнил, что аналогичная тактика применялась и во время взятия Авдеевки.
"Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду".
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 12:20
Российские войска освободили Новохатское в ДНР и сбили украинский истребительМинобороны России 16 июля сообщило о продвижении российских войск на Донецком направлении. В ходе наступательных действий полностью освобождён населённый пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР)
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