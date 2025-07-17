https://ukraina.ru/20250717/nashi-desantniki-zachischayut-yunakovku-voenkor-raskryl-taktiku-rossii-po-vytyagivaniyu-rezervov-vsu-1065365022.html

"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ

"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ - 17.07.2025 Украина.ру

"Наши десантники зачищают Юнаковку": военкор раскрыл тактику России по вытягиванию резервов ВСУ

Активные действия российских войск в Сумской области заставляют Киев перебрасывать резервы с других направлений, что создает благоприятные условия для продвижения на основных фронтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-07-17T06:00

2025-07-17T06:00

2025-07-17T06:00

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"Сейчас по всей линии соприкосновения идет в основном позиционная война. Но оперативную задачу по оттягиванию украинских резервов в Сумскую область мы выполнили", — констатировал Ермаков. Он объяснил, что это классический тактический прием для ослабления вражеской обороны на ключевых направлениях.Эксперт привел конкретный пример: "Наши десантники зачищают Юнаковку. Правда, там идут контратаки боеспособных подразделений противника. В частности, 36-я бригада морской пехоты – старые знакомые наших десантников из 106-й дивизии". По его словам, переброска таких подразделений с других участков фронта ослабляет оборону ВСУ в Донбассе.Ермаков отметил важность контроля над коммуникациями: "Сейчас линия фронта смещается к Хотеню и Писаревке – рокадной дороге. Если мы ее возьмем, у врага будут больше проблемы". Он подчеркнул, что именно поэтому киевский режим вынужден бросать сюда свои ограниченные резервы."Другое дело, что Украина не может штамповать солдат. Она перебрасывает их с других участков. Это дает нам возможность продвигаться у Северска, Купянска и даже на Запорожье", — пояснил военкор. Он напомнил, что аналогичная тактика применялась и во время взятия Авдеевки."Повторюсь, надо рассматривать всю линию фронта в целом, а не отдельные участки", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду".

https://ukraina.ru/20250716/rossiyskie-voyska-osvobodili-novokhatskoe-v-dnr-i-sbili-ukrainskiy-istrebitel-1065328821.html

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