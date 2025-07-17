"Многонациональные силы" на Украине станут законной целью - МИД РФ - 17.07.2025 Украина.ру
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"Многонациональные силы" на Украине станут законной целью - МИД РФ
"Многонациональные силы" на Украине станут законной целью - МИД РФ - 17.07.2025 Украина.ру
"Многонациональные силы" на Украине станут законной целью - МИД РФ
Западная идея о вводе военнослужащих-интервентов на Украину будет означать предоставление российской армии законной цели. Об этом 17 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-07-17T16:05
2025-07-17T16:05
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Официальная Москва считает неприемлемой реализацию идеи "коалиции желающих" о введении на Украину "многонациональных сил". Реализация такого сценария, по словам Захаровой, предоставить российской армии законные цели. "Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - заявила Захарова.Она также отметила, что Украина под властью Владимира Зеленского "давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность".Инициатором создания "коалиции желающих" ввести войска на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля 2024 года. Позже он заговорил о возможности проведения наземной операции против ВС РФ, однако понимания со стороны партнёров, включая США и генерального секретаря НАТО, не получил.В декабре на встрече с Макроном и Владимиром Зеленским на тот момент избранный президент США Дональд Трамп выдвинул предложение разместить европейские войска для контроля за режимом прекращения огня на Украине.В 2025 году прошло несколько саммитов "коалиции желающих" в разных составах. Последний из них состоялся 10 июля, к нему впервые присоединились представители США. Макрон заявил, что Франция и Великобритания готовы ввести на Украину до 50 000 военных после окончания боевых действий, а коалиция намерена оказать помощь в осуществлении контроля над воздушным пространством и морем. Он также объявил об открытии штаб-квартиры "коалиции желающих" в Париже, через год она перебазируется в Лондон.Больше новостей дня представлено в обзоре Провокация с аммиаком, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, мария захарова, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, военная эскалация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, военная эскалация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, международные отношения, Международная политика

"Многонациональные силы" на Украине станут законной целью - МИД РФ

16:05 17.07.2025
 
© X / Andrii Sybiha"коалиция желающих": Стармер, Зеленский, Макрон, Туск, Мерц
коалиция желающих: Стармер, Зеленский, Макрон, Туск, Мерц - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© X / Andrii Sybiha
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Западная идея о вводе военнослужащих-интервентов на Украину будет означать предоставление российской армии законной цели. Об этом 17 июля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальная Москва считает неприемлемой реализацию идеи "коалиции желающих" о введении на Украину "многонациональных сил". Реализация такого сценария, по словам Захаровой, предоставить российской армии законные цели.
"Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - заявила Захарова.
Она также отметила, что Украина под властью Владимира Зеленского "давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность".
Инициатором создания "коалиции желающих" ввести войска на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля 2024 года. Позже он заговорил о возможности проведения наземной операции против ВС РФ, однако понимания со стороны партнёров, включая США и генерального секретаря НАТО, не получил.
В декабре на встрече с Макроном и Владимиром Зеленским на тот момент избранный президент США Дональд Трамп выдвинул предложение разместить европейские войска для контроля за режимом прекращения огня на Украине.
В 2025 году прошло несколько саммитов "коалиции желающих" в разных составах. Последний из них состоялся 10 июля, к нему впервые присоединились представители США. Макрон заявил, что Франция и Великобритания готовы ввести на Украину до 50 000 военных после окончания боевых действий, а коалиция намерена оказать помощь в осуществлении контроля над воздушным пространством и морем. Он также объявил об открытии штаб-квартиры "коалиции желающих" в Париже, через год она перебазируется в Лондон.
Больше новостей дня представлено в обзоре Провокация с аммиаком, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 июля
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