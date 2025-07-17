https://ukraina.ru/20250717/kak-spastis-ot-dronov-kogda-edesh-na-goryaschem-kvadrotsikle-i-chto-esch-byvaet-na-fronte--boets-rul-1065417175.html

Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль"

Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль" - 17.07.2025 Украина.ру

Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль"

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации с позывным "Руль" о смертельной гонке с дронами, о боях на Покровском (Красноармейском) направлении и о прогнозах по фронту на лето

2025-07-17T08:37

2025-07-17T08:37

2025-07-17T08:37

видео

россия

александр чаленко

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Как далеко продвинутся ВС России, по мнению "Руля", и в чём главное препятствие на нашем пути? Об этом и не только смотрите в нашем материале.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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