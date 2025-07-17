Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль" - 17.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250717/kak-spastis-ot-dronov-kogda-edesh-na-goryaschem-kvadrotsikle-i-chto-esch-byvaet-na-fronte--boets-rul-1065417175.html
Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль"
Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль" - 17.07.2025 Украина.ру
Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль"
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации с позывным "Руль" о смертельной гонке с дронами, о боях на Покровском (Красноармейском) направлении и о прогнозах по фронту на лето
2025-07-17T08:37
2025-07-17T08:37
видео
россия
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065417052_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ba6a00c323c8c191f23130ab7c2fe3a.jpg
Как далеко продвинутся ВС России, по мнению "Руля", и в чём главное препятствие на нашем пути? Об этом и не только смотрите в нашем материале.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065417052_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f7c03872a1cc46159284343164a6062.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, александр чаленко, видео
Видео, Россия, Александр Чаленко

Как спастись от дронов, когда едешь на горящем квадроцикле, и что ещё бывает на фронте — боец "Руль"

08:37 17.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации с позывным "Руль" о смертельной гонке с дронами, о боях на Покровском (Красноармейском) направлении и о прогнозах по фронту на лето
Как далеко продвинутся ВС России, по мнению "Руля", и в чём главное препятствие на нашем пути?
Об этом и не только смотрите в нашем материале.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:47ВС РФ наносят удары по оккупированным Славянску и Краматорску, а также по целям в Харьковской области
03:36ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области
03:15Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА — губернатор
03:04Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково — Росавиация
02:53Сбито ещё три беспилотника ВСУ, летевших на Москву — Собянин
02:39Главные события 17 июля. Чем запомнился день
02:12На Украине приняли закон о компенсациях от Польши за депортацию и другие новости
01:46Военная сводка за 17 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:24ПВО Минобороны уничтожен украинский БПЛА, летевший на Москву — Собянин
01:10В Крыму, Херсонской и Запорожской областях объявлена ракетная опасность
00:55Опасность по БПЛА объявлена в Краснодарском крае и продолжает действовать в ряде других регионов
00:33Силы ПВО за два часа уничтожили 22 украинских БПЛА над тремя регионами России — Минобороны РФ
22:45Юная пропагандистка с бандеровского канала "Харків 1654" с кастрюлей вок рассказала небылицы об СССР
22:35Что ещё для уничтожения России придумали на Западе и чем опасно стремление Армении в ШОС — Шишкин
22:30Путин поручил разработать систему подготовки бойцов СВО к проектам АНО "Россия — страна возможностей"
22:26Опасность БПЛА объявлена в Смоленской области
22:19Власти Украины предписали УПЦ до 18 августа "доказать разрыв связей с РПЦ"
22:19Первые "Герани" уже летят к Днепропетровской и Харьковской областям
22:13Женщина пострадала после атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю
22:08США введут пошлины и вторичные санкции против России через 50 дней, но при условии — Белый дом
Лента новостейМолния