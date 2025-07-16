https://ukraina.ru/20250716/vsya-shayka-otlichno-zarabatyvaet-na-voyne-ekspert-raskryl-kak-ssha-nazhivayutsya-na-ukrainskom-konflikte-1065368820.html

"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте

"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте - 16.07.2025 Украина.ру

"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте

Заявления Трампа о желании прекратить конфликт на Украине расходятся с реальными действиями президента США и Америка продолжает наращивать военные поставки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-16T17:54

2025-07-16T17:54

2025-07-16T17:54

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"Трампу как бизнесмену интересно зарабатывать деньги. И вся его шайка отлично зарабатывает на войне", — заявил эксперт. Он пояснил, что американские оружейные компании получают миллиардные контракты за счёт европейских союзников, вынужденных увеличивать оборонные расходы.Краснов привёл конкретные примеры: "Сейчас наклёвывается супер-сделка: американские оружейные магнаты положат в свои карманы миллиарды долларов, отжатые у Европы". По его словам, администрация Трампа не станет препятствовать этому процессу, несмотря на риторику о мире.Эксперт напомнил, что конфликт на Украине — это "хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США". "Как можно не видеть, что эта война — хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США?", — риторически спросил Краснов, подчёркивая долгосрочность американских планов. "Миллион раз говорил и ещё раз повторю: мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.

https://ukraina.ru/20250716/svoya-rubashka-blizhe-k-telu-ischenko-rasskazal-pochemu-tramp-vybiraet-mezhdu-ukrainoy-i-kitaem-1065284059.html

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