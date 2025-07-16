"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте - 16.07.2025 Украина.ру
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"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте
"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте - 16.07.2025 Украина.ру
"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте
Заявления Трампа о желании прекратить конфликт на Украине расходятся с реальными действиями президента США и Америка продолжает наращивать военные поставки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-16T17:54
2025-07-16T17:54
новости
украина
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краснов
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торговля оружием
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"Трампу как бизнесмену интересно зарабатывать деньги. И вся его шайка отлично зарабатывает на войне", — заявил эксперт. Он пояснил, что американские оружейные компании получают миллиардные контракты за счёт европейских союзников, вынужденных увеличивать оборонные расходы.Краснов привёл конкретные примеры: "Сейчас наклёвывается супер-сделка: американские оружейные магнаты положат в свои карманы миллиарды долларов, отжатые у Европы". По его словам, администрация Трампа не станет препятствовать этому процессу, несмотря на риторику о мире.Эксперт напомнил, что конфликт на Украине — это "хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США". "Как можно не видеть, что эта война — хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США?", — риторически спросил Краснов, подчёркивая долгосрочность американских планов. "Миллион раз говорил и ещё раз повторю: мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
https://ukraina.ru/20250716/svoya-rubashka-blizhe-k-telu-ischenko-rasskazal-pochemu-tramp-vybiraet-mezhdu-ukrainoy-i-kitaem-1065284059.html
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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, краснов, украина.ру, доллар, оружие, торговля оружием, сво, дзен новости сво, спецоперация, поставки, главные новости, новости украины, новости россии
Новости, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Краснов, Украина.ру, доллар, оружие, торговля оружием, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, поставки, Главные новости, Новости Украины, новости России

"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте

17:54 16.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Заявления Трампа о желании прекратить конфликт на Украине расходятся с реальными действиями президента США и Америка продолжает наращивать военные поставки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Трампу как бизнесмену интересно зарабатывать деньги. И вся его шайка отлично зарабатывает на войне", — заявил эксперт.
Он пояснил, что американские оружейные компании получают миллиардные контракты за счёт европейских союзников, вынужденных увеличивать оборонные расходы.
Краснов привёл конкретные примеры: "Сейчас наклёвывается супер-сделка: американские оружейные магнаты положат в свои карманы миллиарды долларов, отжатые у Европы".
По его словам, администрация Трампа не станет препятствовать этому процессу, несмотря на риторику о мире.
Эксперт напомнил, что конфликт на Украине — это "хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США". "Как можно не видеть, что эта война — хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США?", — риторически спросил Краснов, подчёркивая долгосрочность американских планов.
"Миллион раз говорил и ещё раз повторю: мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Вчера, 04:40
"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и КитаемСоединённые Штаты вынуждены пересматривать объемы военной помощи Украине в пользу наращивания собственных запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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