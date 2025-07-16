"Вся шайка отлично зарабатывает на войне": эксперт раскрыл, как США наживаются на украинском конфликте
Заявления Трампа о желании прекратить конфликт на Украине расходятся с реальными действиями президента США и Америка продолжает наращивать военные поставки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Трампу как бизнесмену интересно зарабатывать деньги. И вся его шайка отлично зарабатывает на войне", — заявил эксперт.
Он пояснил, что американские оружейные компании получают миллиардные контракты за счёт европейских союзников, вынужденных увеличивать оборонные расходы.
Краснов привёл конкретные примеры: "Сейчас наклёвывается супер-сделка: американские оружейные магнаты положат в свои карманы миллиарды долларов, отжатые у Европы".
По его словам, администрация Трампа не станет препятствовать этому процессу, несмотря на риторику о мире.
Эксперт напомнил, что конфликт на Украине — это "хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США". "Как можно не видеть, что эта война — хорошо подготовленный на протяжении десятилетий проект США?", — риторически спросил Краснов, подчёркивая долгосрочность американских планов.
"Миллион раз говорил и ещё раз повторю: мы можем надеяться только на себя, на свою стойкость и силу", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
Вчера, 04:40"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и КитаемСоединённые Штаты вынуждены пересматривать объемы военной помощи Украине в пользу наращивания собственных запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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