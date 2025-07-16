https://ukraina.ru/20250716/timofey-ermakov-polnotsennoe-okruzhenie-krasnoarmeyska-nachnetsya-posle-zachistki-novotoretskogo-i-1065358532.html

Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки

Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки - 16.07.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки

После освобождения Маяка российские войска продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ, но для полноценного окружения Красноармейска необходимо зачистить несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-07-16T17:12

2025-07-16T17:12

2025-07-16T17:12

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Пока еще не закончены бои в Удачном на юго-западном охвате Красноармейска, отметил Ермаков. По его словам, этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как через него проходит важная линия снабжения украинских войск.Для формирования полноценного "кармана" необходимо продвинуться к трассе на Гришино, которая является ключевой дорогой снабжения. "О каком-то кармане можно говорить, когда мы зачистим Новоторецкое, Федоровку и продвинемся к Родинскому", — пояснил эксперт."Думаю, в планах стоит выход к поселку Новый Донбасс, чтобы замкнуть логистику сразу трех населенных пунктов: Родинское, Красноармейск и Димитров", — добавил военкор. По мнению Ермакова, это создаст условия для полного окружения группировки ВСУ.Журналист предположил, что активные бои за Родинское начнутся после перерезания логистики на севере. "Когда мы продвинемся к дороге Новый Донбасс – Родинское, можно будет рассуждать о начале формирования кармана", — уточнил собеседник издания.Также Ермаков отметил, что подобная тактика уже доказала свою эффективность и на других участках фронта, где ВС РФ успешно применяли методы оперативного окружения.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.

https://ukraina.ru/20250716/1065277743.html

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