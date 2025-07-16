Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки - 16.07.2025 Украина.ру
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Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки
Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки - 16.07.2025 Украина.ру
Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки
После освобождения Маяка российские войска продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ, но для полноценного окружения Красноармейска необходимо зачистить несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-07-16T17:12
2025-07-16T17:12
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Пока еще не закончены бои в Удачном на юго-западном охвате Красноармейска, отметил Ермаков. По его словам, этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как через него проходит важная линия снабжения украинских войск.Для формирования полноценного "кармана" необходимо продвинуться к трассе на Гришино, которая является ключевой дорогой снабжения. "О каком-то кармане можно говорить, когда мы зачистим Новоторецкое, Федоровку и продвинемся к Родинскому", — пояснил эксперт."Думаю, в планах стоит выход к поселку Новый Донбасс, чтобы замкнуть логистику сразу трех населенных пунктов: Родинское, Красноармейск и Димитров", — добавил военкор. По мнению Ермакова, это создаст условия для полного окружения группировки ВСУ.Журналист предположил, что активные бои за Родинское начнутся после перерезания логистики на севере. "Когда мы продвинемся к дороге Новый Донбасс – Родинское, можно будет рассуждать о начале формирования кармана", — уточнил собеседник издания.Также Ермаков отметил, что подобная тактика уже доказала свою эффективность и на других участках фронта, где ВС РФ успешно применяли методы оперативного окружения.Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
https://ukraina.ru/20250716/1065277743.html
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Тимофей Ермаков: Полноценное окружение Красноармейска начнется после зачистки Новоторецкого и Федоровки

17:12 16.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После освобождения Маяка российские войска продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ, но для полноценного окружения Красноармейска необходимо зачистить несколько ключевых населенных пунктов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Пока еще не закончены бои в Удачном на юго-западном охвате Красноармейска, отметил Ермаков. По его словам, этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как через него проходит важная линия снабжения украинских войск.
Для формирования полноценного "кармана" необходимо продвинуться к трассе на Гришино, которая является ключевой дорогой снабжения. "О каком-то кармане можно говорить, когда мы зачистим Новоторецкое, Федоровку и продвинемся к Родинскому", — пояснил эксперт.
"Думаю, в планах стоит выход к поселку Новый Донбасс, чтобы замкнуть логистику сразу трех населенных пунктов: Родинское, Красноармейск и Димитров", — добавил военкор. По мнению Ермакова, это создаст условия для полного окружения группировки ВСУ.
Журналист предположил, что активные бои за Родинское начнутся после перерезания логистики на севере. "Когда мы продвинемся к дороге Новый Донбасс – Родинское, можно будет рассуждать о начале формирования кармана", — уточнил собеседник издания.
Также Ермаков отметил, что подобная тактика уже доказала свою эффективность и на других участках фронта, где ВС РФ успешно применяли методы оперативного окружения.
Полный текст интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
Об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине — в статье Геннадия Алехина Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются.
Евгений Норин интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Вчера, 07:00
Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерьНаши возможности по влиянию на украинское общество серьезно ограничены. Поэтому нам остается ждать, пока на Украине все само собой упадет, поддерживая это регулярной работе на фронте и ударами по тылам, считает Евгений Норин
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