https://ukraina.ru/20250715/psy-voyny-v-kurskoy-oblasti-voennyy-ekspert-pro-krovavye-vakkhanalii-i-maroderstvo-naemnikov-1065239180.html

"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников

"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников - 15.07.2025 Украина.ру

"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников

Одну из категорий иностранных наемников в рядах ВСУ составляют лица с криминальным прошлым, для которых война стала возможностью безнаказанно проявлять агрессию. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-07-15T05:30

2025-07-15T05:30

2025-07-15T05:30

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Как отмечает эксперт, многие из таких наемников имели проблемы с законом в своих странах. По словам Алехина, украинская армия стала для них удобным пристанищем, где можно избежать ответственности."Это самые настоящие псы войны, которые ищут способ выплеснуть адреналин и агрессию", — характеризует таких бойцов автор статьи. Он подчеркивает, что им безразлично, под какими знаменами воевать."Если они попадали в населённые пункты, то их уделом становилось мародёрство и участие в кровавой вакханалии. Такая картина наблюдалась в Курской области и на Харьковском направлении", — добавил Алехин."При этом "легионеры" не отличаются высоким уровнем боеспособности", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Буковель под ударом: ВС РФ атаковали базы элитных наёмников ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250714/voenkor-timofey-ermakov-vdv-rossii-zachischayut-yunakovku-i-otbivayut-ataki-starykh-znakomykh-iz-pod-1065228800.html

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