"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников - 15.07.2025 Украина.ру
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"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников
"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников - 15.07.2025 Украина.ру
"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников
Одну из категорий иностранных наемников в рядах ВСУ составляют лица с криминальным прошлым, для которых война стала возможностью безнаказанно проявлять агрессию. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-07-15T05:30
2025-07-15T05:30
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Как отмечает эксперт, многие из таких наемников имели проблемы с законом в своих странах. По словам Алехина, украинская армия стала для них удобным пристанищем, где можно избежать ответственности."Это самые настоящие псы войны, которые ищут способ выплеснуть адреналин и агрессию", — характеризует таких бойцов автор статьи. Он подчеркивает, что им безразлично, под какими знаменами воевать."Если они попадали в населённые пункты, то их уделом становилось мародёрство и участие в кровавой вакханалии. Такая картина наблюдалась в Курской области и на Харьковском направлении", — добавил Алехин."При этом "легионеры" не отличаются высоким уровнем боеспособности", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Буковель под ударом: ВС РФ атаковали базы элитных наёмников ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250714/voenkor-timofey-ermakov-vdv-rossii-zachischayut-yunakovku-i-otbivayut-ataki-starykh-znakomykh-iz-pod-1065228800.html
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новости, курская область, украина, россия, геннадий алехин, иностранные наемники, харьковская область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, украинская армия, главные новости, аналитика, военнаяаналитика
Новости, Курская область, Украина, Россия, Геннадий Алехин, иностранные наемники, Харьковская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, украинская армия, Главные новости, Аналитика, ВоеннаяАналитика

"Псы войны" в Курской области: военный эксперт про "кровавые вакханалии" и мародерство наемников

05:30 15.07.2025
 
© Фото : Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Forward Observations Group
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Одну из категорий иностранных наемников в рядах ВСУ составляют лица с криминальным прошлым, для которых война стала возможностью безнаказанно проявлять агрессию. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Как отмечает эксперт, многие из таких наемников имели проблемы с законом в своих странах. По словам Алехина, украинская армия стала для них удобным пристанищем, где можно избежать ответственности.
"Это самые настоящие псы войны, которые ищут способ выплеснуть адреналин и агрессию", — характеризует таких бойцов автор статьи. Он подчеркивает, что им безразлично, под какими знаменами воевать.
"Если они попадали в населённые пункты, то их уделом становилось мародёрство и участие в кровавой вакханалии. Такая картина наблюдалась в Курской области и на Харьковском направлении", — добавил Алехин.
"При этом "легионеры" не отличаются высоким уровнем боеспособности", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Буковель под ударом: ВС РФ атаковали базы элитных наёмников ВСУ" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 17:55
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