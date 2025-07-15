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БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен

БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен - 15.07.2025 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на частное домовладение. Об этом 15 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2025-07-15T14:38

2025-07-15T14:38

2025-07-15T14:38

новости

белгородская область

вячеслав гладков

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"В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - рассказал губернатор.По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. "В доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте", - отметил Гладков в своём телеграм-канале.Там же губернатор опубликовал фотографии последствий атаки БПЛА ВСУ на частное домовладение. Больше новостей дня представлено в обзоре Нарушая законы: Зеленский выбрал нового премьера. Итоги 14 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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