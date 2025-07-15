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БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен
БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен - 15.07.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на частное домовладение. Об этом 15 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2025-07-15T14:38
2025-07-15T14:38
2025-07-15T14:38
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
беспилотники
бпла
военные преступления
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"В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - рассказал губернатор.По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. "В доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте", - отметил Гладков в своём телеграм-канале.Там же губернатор опубликовал фотографии последствий атаки БПЛА ВСУ на частное домовладение. Больше новостей дня представлено в обзоре Нарушая законы: Зеленский выбрал нового премьера. Итоги 14 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, беспилотники, бпла, военные преступления, кто, сво, мирные жители
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, беспилотники, БПЛА, Военные преступления, КТО, СВО, мирные жители
БПЛА ВСУ атаковал частный дом в Белгородском районе: мирный житель ранен
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на частное домовладение. Об этом 15 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - рассказал губернатор.
По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
"В доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте", - отметил Гладков в своём телеграм-канале.
Там же губернатор опубликовал фотографии последствий атаки БПЛА ВСУ на частное домовладение.
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