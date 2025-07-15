"Борьба с русскими": Алехин объяснил, что делают на Украине западные наемники с ультраправыми взглядами - 15.07.2025 Украина.ру
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"Борьба с русскими": Алехин объяснил, что делают на Украине западные наемники с ультраправыми взглядами
"Борьба с русскими": Алехин объяснил, что делают на Украине западные наемники с ультраправыми взглядами - 15.07.2025 Украина.ру
"Борьба с русскими": Алехин объяснил, что делают на Украине западные наемники с ультраправыми взглядами
Среди иностранных наемников на Украине выделяются члены ультраправых организаций с ярко выраженной антироссийской позицией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-07-15T04:00
2025-07-15T04:00
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Как отмечает автор, немецкое издание ZEIT Online писало, что "несколько сотен членов ультраправых организаций уже выехали в зону конфликта". Алехин подчеркивает, что эти бойцы руководствуются прежде всего идеологическими мотивами."Помимо авантюризма и военного опыта, правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба с русскими", - цитирует эксперт данные портала. Он обращает внимание, что такие наемники часто открыто демонстрируют свои радикальные взгляды."Один из британцев, характеризующий других наёмников, рассказал, что встречал тех, кто открыто признавался в поддержке неонацистских взглядов", - приводит конкретный пример Алехин.Особую опасность, по словам автора, представляет их поведение в зоне боевых действий. "Такие "добровольцы", как правило, отличаются низким уровнем дисциплины", - резюмировал Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии и удары по ТЦК — в материале Кирилла Курбатова "Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250714/dmitriy-suslov-o-zayavleniyakh-trampa-ukraina-poluchila-pooschrenie-na-prodolzhenie-voyny-i-terrorizm-1065236597.html
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"Борьба с русскими": Алехин объяснил, что делают на Украине западные наемники с ультраправыми взглядами

04:00 15.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Среди иностранных наемников на Украине выделяются члены ультраправых организаций с ярко выраженной антироссийской позицией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Как отмечает автор, немецкое издание ZEIT Online писало, что "несколько сотен членов ультраправых организаций уже выехали в зону конфликта". Алехин подчеркивает, что эти бойцы руководствуются прежде всего идеологическими мотивами.
"Помимо авантюризма и военного опыта, правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба с русскими", - цитирует эксперт данные портала. Он обращает внимание, что такие наемники часто открыто демонстрируют свои радикальные взгляды.
"Один из британцев, характеризующий других наёмников, рассказал, что встречал тех, кто открыто признавался в поддержке неонацистских взглядов", - приводит конкретный пример Алехин.
Особую опасность, по словам автора, представляет их поведение в зоне боевых действий. "Такие "добровольцы", как правило, отличаются низким уровнем дисциплины", - резюмировал Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинской армии и удары по ТЦК — в материале Кирилла Курбатова "Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 21:04
Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФПроцесс российско-украинских переговоров в Стамбуле сейчас прервется и прервется надолго. У Зеленского не будет никаких стимулов идти навстречу России и вести с ней серьезный диалог о выполнении тех условий, которые мы сформулировали в меморандуме, переданном на последней встрече в Турции.
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