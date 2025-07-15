"Борьба с русскими": Алехин объяснил, что делают на Украине западные наемники с ультраправыми взглядами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Среди иностранных наемников на Украине выделяются члены ультраправых организаций с ярко выраженной антироссийской позицией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Как отмечает автор, немецкое издание ZEIT Online писало, что "несколько сотен членов ультраправых организаций уже выехали в зону конфликта". Алехин подчеркивает, что эти бойцы руководствуются прежде всего идеологическими мотивами.
"Помимо авантюризма и военного опыта, правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба с русскими", - цитирует эксперт данные портала. Он обращает внимание, что такие наемники часто открыто демонстрируют свои радикальные взгляды.
"Один из британцев, характеризующий других наёмников, рассказал, что встречал тех, кто открыто признавался в поддержке неонацистских взглядов", - приводит конкретный пример Алехин.
Особую опасность, по словам автора, представляет их поведение в зоне боевых действий. "Такие "добровольцы", как правило, отличаются низким уровнем дисциплины", - резюмировал Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинской армии и удары по ТЦК — в материале Кирилла Курбатова "Павел Онищенко: Если Россия после ударов по ТЦК разнесет отделы МВД, через полгода у ВСУ закончатся люди" на сайте Украина.ру.
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