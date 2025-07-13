Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления - 13.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления - 13.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"
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сво
вс рф
спецоперация
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления в начале СВО
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления в начале СВО
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сво, вс рф, спецоперация, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, Спецоперация, В десятку, Видео
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"
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Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления

10:00 13.07.2025 (обновлено: 10:33 13.07.2025)
 
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"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
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