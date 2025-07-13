https://ukraina.ru/20250713/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-chem-otlichalis-boevye-deystviya-pod-kharkovom-ot-kievskogo-napravleniya-1065083873.html

Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления

Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления - 13.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления

"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"

2025-07-13T10:00

2025-07-13T10:00

2025-07-13T10:33

сво

вс рф

спецоперация

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления в начале СВО Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления в начале СВО 2025-07-13T10:00 true PT1M42S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, спецоперация, в десятку, видео, видео