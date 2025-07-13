https://ukraina.ru/20250713/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-chem-otlichalis-boevye-deystviya-pod-kharkovom-ot-kievskogo-napravleniya-1065083873.html
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления - 13.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"
2025-07-13T10:00
2025-07-13T10:00
2025-07-13T10:33
сво
вс рф
спецоперация
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, зачем ВСУ пытались прорваться в Крынки в Херсонской области
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065083204_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac776fbc871f76eacb225a846600df8a.jpg
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления в начале СВО
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления в начале СВО
2025-07-13T10:00
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PT1M42S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, спецоперация, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, Спецоперация, В десятку, Видео
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"
2025-07-13T10:00
true
PT1M42S
Боец с позывным "Шик" рассказал, чем отличались боевые действия под Харьковом от Киевского направления
10:00 13.07.2025 (обновлено: 10:33 13.07.2025)
"Мы столкнулись с опытными военными с той стороны, там была движуха, мужская хорошая война", - рассказал про боестолкновения с украинской армией на Харьковском направлении военнослужащий с позывным "Шик"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.