https://ukraina.ru/20250712/sbu-arestovala-13-letnyuyu-devochku-za-podzhog-voennoy-mashiny-v-odesse-1065112900.html

СБУ арестовала 13-летнюю девочку за поджог военной машины в Одессе

СБУ арестовала 13-летнюю девочку за поджог военной машины в Одессе - 12.07.2025 Украина.ру

СБУ арестовала 13-летнюю девочку за поджог военной машины в Одессе

В Одессе задержана 13-летняя девочка, которая, по мнению СБУ, вместе со своей мамой была завербована ФСБ и совершила несколько диверсий, в том числе поджог военной машины. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал "ПолитНавигатор"

2025-07-12T03:59

2025-07-12T03:59

2025-07-12T03:59

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"13-летняя жительница Одессы была завербована в одном из мессенджеров. Получив задачу поджечь автомобиль военнослужащей, который использовался на фронте, она предложила сотрудничество 58-летней матери. Вместо того, чтобы отказать дочери, женщина согласилась на преступление. Ночью родственники подожгли авто, оно сгорело дотла", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ."Пострадавшая" от поджога киевлянка Наталья Тарасова назвала случившееся "прямым попаданием внутреннего врага в боеспособность Украины"."Следователь сообщил мне, что тот, кто устроил поджог, задержан. А затем совершенно неожиданно для меня её привезли в тот момент, когда я беседовала с человеком возле своей машины. Я услышала сзади: "Наталья, знакомьтесь, это Даша — она сожгла ваш автомобиль. Я обернулась и увидела девочку. Она была совершенно спокойна", — цитирует слова киевлянки пресс-служба.СБУ уверяет, что на счету девочки несколько сожжённых "по заказу куратора из ФСБ" релейных шкафов, а в планах были поджоги бусов ТЦК. Дома у задержанных изъяли "компоненты для изготовления легковоспламеняющихся смесей", одежду со следами бензина и телефоны с перепиской с "куратором". Сейчас, как уверяют в "гестапо", ребёнок "находится в органах опеки" и "к ней могут применить принудительные меры воспитательного характера", тогда как пожилую мать увезли в СИЗО. Совокупность вменяемых женщине статей тянет на пожизненное заключение.Больше новостей прошедшего дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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