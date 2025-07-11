ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40 - 11.07.2025 Украина.ру
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ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40
ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40 - 11.07.2025 Украина.ру
ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40
Мирные жители российских регионов подвергаются атакам украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-11T18:41
2025-07-11T18:41
новости
россия
алешки
лнр
владимир сальдо
вячеслав гладков
сергей лавров
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
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Новости к этому часу:🟥 ВСУ нанесли авиаудар по Алешкам Херсонской области, под завалами разрушенной пятиэтажки находятся люди — об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо;🟥 В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом, в результате пострадал мирный житель — об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков;🟦 Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР, борт министра приземлился в городе Вонсан;🟦 Таганрогский авиазавод имени Бериева, на чью территорию рухнули обломки БПЛА сегодня утром, работает в штатном режиме — об этом сообщают "Новости Ростова" со ссылкой на представителя предприятия;🟦 В ЛНР до конца года планируют сдать более 150 тыс. кв. м жилья — об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник;🟦 ВСУ препятствуют работе оперативных служб на месте разрушения пятиэтажки в Алешках, атакуя их с дронов — об этом сообщает пресс-секретарь губернатора.Больше новостей дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
алешки
лнр
херсонская область
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новости, россия, алешки, лнр, владимир сальдо, вячеслав гладков, сергей лавров, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, военные преступления, сво, херсонская область, дроны, белгородская область, кто
Новости, Россия, Алешки, ЛНР, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, СВО, Херсонская область, дроны, Белгородская область, КТО

ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40

18:41 11.07.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Мирные жители российских регионов подвергаются атакам украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Новости к этому часу:
🟥 ВСУ нанесли авиаудар по Алешкам Херсонской области, под завалами разрушенной пятиэтажки находятся люди — об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо;
🟥 В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом, в результате пострадал мирный житель — об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков;
🟦 Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР, борт министра приземлился в городе Вонсан;
🟦 Таганрогский авиазавод имени Бериева, на чью территорию рухнули обломки БПЛА сегодня утром, работает в штатном режиме — об этом сообщают "Новости Ростова" со ссылкой на представителя предприятия;
🟦 В ЛНР до конца года планируют сдать более 150 тыс. кв. м жилья — об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник;
🟦 ВСУ препятствуют работе оперативных служб на месте разрушения пятиэтажки в Алешках, атакуя их с дронов — об этом сообщает пресс-секретарь губернатора.
Больше новостей дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля
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