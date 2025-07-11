https://ukraina.ru/20250711/vsu-atakuyut-mirnykh-zhiteley-regionov-rossii-novosti-k-1840-1065100082.html

ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40

ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40 - 11.07.2025 Украина.ру

ВСУ атакуют мирных жителей регионов России. Новости к 18.40

Мирные жители российских регионов подвергаются атакам украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-11T18:41

2025-07-11T18:41

2025-07-11T18:41

новости

россия

алешки

лнр

владимир сальдо

вячеслав гладков

сергей лавров

вооруженные силы украины

всу

мирные жители

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Новости к этому часу:🟥 ВСУ нанесли авиаудар по Алешкам Херсонской области, под завалами разрушенной пятиэтажки находятся люди — об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо;🟥 В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом, в результате пострадал мирный житель — об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков;🟦 Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР, борт министра приземлился в городе Вонсан;🟦 Таганрогский авиазавод имени Бериева, на чью территорию рухнули обломки БПЛА сегодня утром, работает в штатном режиме — об этом сообщают "Новости Ростова" со ссылкой на представителя предприятия;🟦 В ЛНР до конца года планируют сдать более 150 тыс. кв. м жилья — об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник;🟦 ВСУ препятствуют работе оперативных служб на месте разрушения пятиэтажки в Алешках, атакуя их с дронов — об этом сообщает пресс-секретарь губернатора.Больше новостей дня представлено в обзоре Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

алешки

лнр

херсонская область

белгородская область

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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