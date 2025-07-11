Военная помощь США: что изменится при Трампе - 11.07.2025 Украина.ру
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Военная помощь США: что изменится при Трампе
Военная помощь США: что изменится при Трампе - 11.07.2025 Украина.ру
Военная помощь США: что изменится при Трампе
Решение США о возобновлении военных поставок Украине может привести к удорожанию и затягиванию конфликта, даже если речь идёт об "оборонительном" оружии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T04:00
2025-07-11T04:00
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Эксперт раскритиковал концепцию "оборонительного" оружия: "Те же системы ПВО существенно осложняют действия нашей авиации и ракетных войск. Разделение на оборонительные и наступательные системы условно".Тиханский привёл конкретный пример: "Комплексы IRIS-T или Patriot увеличивают стоимость каждого нашего удара, заставляя использовать больше ракет для преодоления ПВО".Однако аналитик сомневается в возможностях Запада: "У США осталось лишь 25% необходимых ракет для Patriot. Их промышленность не готова к массовому производству"."Новые поставки продлят агонию Украины, но не изменят конечного результата", - резюмировал военный эксперт.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, минск, дональд трамп, джо байден, украина.ру, военнаяаналитика, спецоперация, пво, сво, дзен новости сво, поставки, вооружения, оружие, новости россии, новости украины, главные новости
Новости, США, Украина, Минск, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, ВоеннаяАналитика, Спецоперация, ПВО, СВО, дзен новости СВО, поставки, вооружения, оружие, новости России, Новости Украины, Главные новости

Военная помощь США: что изменится при Трампе

04:00 11.07.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP / Matt Rourke
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Решение США о возобновлении военных поставок Украине может привести к удорожанию и затягиванию конфликта, даже если речь идёт об "оборонительном" оружии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Сейчас идут поставки, согласованные ещё при Байдене, - пояснил Тиханский. - Но если Трамп начнёт новые, это изменит динамику конфликта, хотя и не его итог".
Эксперт раскритиковал концепцию "оборонительного" оружия: "Те же системы ПВО существенно осложняют действия нашей авиации и ракетных войск. Разделение на оборонительные и наступательные системы условно".
Тиханский привёл конкретный пример: "Комплексы IRIS-T или Patriot увеличивают стоимость каждого нашего удара, заставляя использовать больше ракет для преодоления ПВО".
Однако аналитик сомневается в возможностях Запада: "У США осталось лишь 25% необходимых ракет для Patriot. Их промышленность не готова к массовому производству".
"Новые поставки продлят агонию Украины, но не изменят конечного результата", - резюмировал военный эксперт.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки на сайте Украина.ру.
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