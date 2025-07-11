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Военная помощь США: что изменится при Трампе
Военная помощь США: что изменится при Трампе - 11.07.2025 Украина.ру
Военная помощь США: что изменится при Трампе
Решение США о возобновлении военных поставок Украине может привести к удорожанию и затягиванию конфликта, даже если речь идёт об "оборонительном" оружии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T04:00
2025-07-11T04:00
2025-07-11T04:00
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Эксперт раскритиковал концепцию "оборонительного" оружия: "Те же системы ПВО существенно осложняют действия нашей авиации и ракетных войск. Разделение на оборонительные и наступательные системы условно".Тиханский привёл конкретный пример: "Комплексы IRIS-T или Patriot увеличивают стоимость каждого нашего удара, заставляя использовать больше ракет для преодоления ПВО".Однако аналитик сомневается в возможностях Запада: "У США осталось лишь 25% необходимых ракет для Patriot. Их промышленность не готова к массовому производству"."Новые поставки продлят агонию Украины, но не изменят конечного результата", - резюмировал военный эксперт.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Военная помощь США: что изменится при Трампе
Решение США о возобновлении военных поставок Украине может привести к удорожанию и затягиванию конфликта, даже если речь идёт об "оборонительном" оружии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский