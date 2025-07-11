Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие? - 11.07.2025 Украина.ру
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Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие?
Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие? - 11.07.2025 Украина.ру
Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие?
Системные удары российских беспилотников по украинским военкоматам одновременно нарушают работу мобилизационной системы и оказывают психологическое воздействие на население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T05:15
2025-07-11T05:15
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мобилизация
ракетный удар
военкомат
бпла
спецоперация
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Эксперт пояснил технические аспекты: "ТЦК переходят на мобильный режим работы. В цифровую эпоху это возможно, но менее эффективно, чем стационарные пункты".Тиханский обратил внимание на социальный эффект: "Украинцы массово снимают последствия ударов и публикуют в соцсетях. Это деморализует власти и показывает реальное отношение к мобилизации".Аналитик подчеркнул стратегическое значение: "Каждый разрушенный военкомат - это сотни недополученных мобилизованных. В условиях нехватки живой силы это критически важно"."Удары по ТЦК дают синергетический эффект - одновременно военный и психологический", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
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Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие?

05:15 11.07.2025
 
© Фото : Запорожская областная военная администрация
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Запорожская областная военная администрация
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Системные удары российских беспилотников по украинским военкоматам одновременно нарушают работу мобилизационной системы и оказывают психологическое воздействие на население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Это комплексное воздействие, - заявил Тиханский. - С одной стороны, уничтожается документация, нарушается работа ТЦК. С другой - население само фиксирует попадания и выражает одобрение".
Эксперт пояснил технические аспекты: "ТЦК переходят на мобильный режим работы. В цифровую эпоху это возможно, но менее эффективно, чем стационарные пункты".
Тиханский обратил внимание на социальный эффект: "Украинцы массово снимают последствия ударов и публикуют в соцсетях. Это деморализует власти и показывает реальное отношение к мобилизации".
Аналитик подчеркнул стратегическое значение: "Каждый разрушенный военкомат - это сотни недополученных мобилизованных. В условиях нехватки живой силы это критически важно".
"Удары по ТЦК дают синергетический эффект - одновременно военный и психологический", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Вчера, 06:30
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Заголовок открываемого материала
05:30Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России
05:15Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие?
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