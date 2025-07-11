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Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие?

Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие? - 11.07.2025 Украина.ру

Удары по ТЦК: военная необходимость или психологическое воздействие?

Системные удары российских беспилотников по украинским военкоматам одновременно нарушают работу мобилизационной системы и оказывают психологическое воздействие на население. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2025-07-11T05:15

2025-07-11T05:15

2025-07-11T05:15

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спецоперация

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Эксперт пояснил технические аспекты: "ТЦК переходят на мобильный режим работы. В цифровую эпоху это возможно, но менее эффективно, чем стационарные пункты".Тиханский обратил внимание на социальный эффект: "Украинцы массово снимают последствия ударов и публикуют в соцсетях. Это деморализует власти и показывает реальное отношение к мобилизации".Аналитик подчеркнул стратегическое значение: "Каждый разрушенный военкомат - это сотни недополученных мобилизованных. В условиях нехватки живой силы это критически важно"."Удары по ТЦК дают синергетический эффект - одновременно военный и психологический", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250710/1064953737.html

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