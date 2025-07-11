https://ukraina.ru/20250711/krizis-pvo-zapada-pochemu-u-ssha-zakanchivayutsya-rakety-1065048607.html

Кризис ПВО Запада: почему у США заканчиваются ракеты

Кризис ПВО Запада: почему у США заканчиваются ракеты - 11.07.2025 Украина.ру

Кризис ПВО Запада: почему у США заканчиваются ракеты

Глобальный кризис систем ПВО затронул даже США, которые после помощи Украине и Израилю столкнулись с острой нехваткой ракет для собственной обороны Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2025-07-11T04:30

2025-07-11T04:30

2025-07-11T04:30

запад

украина

сша

дональд трамп

украина.ру

пентагон

нато

польша

военнаяаналитика

спецоперация

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Эксперт прокомментировал заявления Трампа: "Его слова о десяти ракетах для Украины звучат как анекдот. Это один залп, а на одну цель нужно 2-3 ракеты. Вот масштаб кризиса".Тиханский привёл показательный пример: "Польша признаёт, что её запасов хватит всего на несколько дней интенсивных боёв. Это касается всей НАТО, не только ПВО".Однако аналитик прогнозирует изменения: "К 2029-2030 годам Запад восстановит производства. В Европе уже говорят о подготовке к большой войне, это стимулирует перевооружение"."Сейчас же Запад столкнулся с парадоксом - высокотехнологичные армии не готовы к длительному конфликту", - резюмировал военный эксперт.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html

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