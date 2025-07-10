Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться - 10.07.2025 Украина.ру
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Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться
Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться - 10.07.2025 Украина.ру
Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться
Россия должна продолжать работать для укрепления своей безопасности и обороноспособности в ответ на планы НАТО увеличить военные расходы. Такое заявление 10 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко
2025-07-10T09:28
2025-07-10T09:28
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Дипломат отметил, что Москве следует готовиться к худшему сценарию и не рассчитывать на то, что планы альянса не будут реализованы в полной мере.Накануне скандальные заявления генсека НАТО Марка Рютте о перспективе нападения России на альянс в сговоре с Китаем стали поводом для резких комментариев как в Пекине, так и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 9 июля резко осудила домыслы генсека военно-политического блока, которые он позволил себе в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times.Подробнее о словах Рютте и мировой реакции на его заявления — в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля. Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, китай, рютте, мария захарова, дональд трамп, нато, ес, украина-ес
Новости, Россия, Москва, Китай, Рютте, Мария Захарова, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Украина-ЕС

Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться

09:28 10.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Россия должна продолжать работать для укрепления своей безопасности и обороноспособности в ответ на планы НАТО увеличить военные расходы. Такое заявление 10 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко
Дипломат отметил, что Москве следует готовиться к худшему сценарию и не рассчитывать на то, что планы альянса не будут реализованы в полной мере.
"Надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", — подчеркнул замглавы МИД после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.
Накануне скандальные заявления генсека НАТО Марка Рютте о перспективе нападения России на альянс в сговоре с Китаем стали поводом для резких комментариев как в Пекине, так и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 9 июля резко осудила домыслы генсека военно-политического блока, которые он позволил себе в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times.
Подробнее о словах Рютте и мировой реакции на его заявления — в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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