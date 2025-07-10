Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться
Россия должна продолжать работать для укрепления своей безопасности и обороноспособности в ответ на планы НАТО увеличить военные расходы. Такое заявление 10 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко
Дипломат отметил, что Москве следует готовиться к худшему сценарию и не рассчитывать на то, что планы альянса не будут реализованы в полной мере.
"Надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность", — подчеркнул замглавы МИД после заседания внутрифракционной группы "Единая Россия" в Госдуме.
Накануне скандальные заявления генсека НАТО Марка Рютте о перспективе нападения России на альянс в сговоре с Китаем стали поводом для резких комментариев как в Пекине, так и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 9 июля резко осудила домыслы генсека военно-политического блока, которые он позволил себе в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times.
Подробнее о словах Рютте и мировой реакции на его заявления — в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля.
Вчера, 14:36"НАТО теряет рассудок": Захарова обвинила Рютте в паранойе и вмешательстве в дела России и КитаяОфициальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что Россия, якобы по согласованию с Китаем, может нанести удар по НАТО для отвлечения США в случае нападения КНР на Тайвань. Подобные слова являются проявлением русофобии и ксенофобии, подчеркнула дипломат
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на