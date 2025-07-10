https://ukraina.ru/20250710/voyna-s-nato-i-evrosoyuzom-grushko-raskryl-k-chemu-rossii-stoit-gotovitsya--1064997464.html

Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться

Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться - 10.07.2025 Украина.ру

Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться

Россия должна продолжать работать для укрепления своей безопасности и обороноспособности в ответ на планы НАТО увеличить военные расходы. Такое заявление 10 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко

2025-07-10T09:28

2025-07-10T09:28

2025-07-10T09:28

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Дипломат отметил, что Москве следует готовиться к худшему сценарию и не рассчитывать на то, что планы альянса не будут реализованы в полной мере.Накануне скандальные заявления генсека НАТО Марка Рютте о перспективе нападения России на альянс в сговоре с Китаем стали поводом для резких комментариев как в Пекине, так и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 9 июля резко осудила домыслы генсека военно-политического блока, которые он позволил себе в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times.Подробнее о словах Рютте и мировой реакции на его заявления — в обзоре ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июля. Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/nato-teryaet-rassudok-zakharova-obvinila-ryutte-v-paranoye-i-vmeshatelstve-v-dela-rossii-i-kitaya-1064930983.html

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новости, россия, москва, китай, рютте, мария захарова, дональд трамп, нато, ес, украина-ес