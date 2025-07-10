Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
Больше всего из них (восемь) уничтожили над акваторией Черного моря, по два над Белгородской областью и Крымом, по одному над Пензенской и Курской областями, перечислили в ведомстве.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале подтвердил информацию о БПЛА. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.
"Просьба не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации", - призвал губернатор.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, предупреждал об опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность объявляли и на всей территории Курской области.
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