https://ukraina.ru/20250710/rossiyane-za-noch-sbili-14-ukrainskikh-bespilotnikov--minoborony-1064991863.html

Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны

Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны - 10.07.2025 Украина.ру

Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России

2025-07-10T07:49

2025-07-10T07:49

2025-07-10T07:49

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Больше всего из них (восемь) уничтожили над акваторией Черного моря, по два над Белгородской областью и Крымом, по одному над Пензенской и Курской областями, перечислили в ведомстве.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале подтвердил информацию о БПЛА. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, предупреждал об опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность объявляли и на всей территории Курской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, черное море