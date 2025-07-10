Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны - 10.07.2025 Украина.ру
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Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны
Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны - 10.07.2025 Украина.ру
Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
2025-07-10T07:49
2025-07-10T07:49
новости
курская область
россия
черное море
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Больше всего из них (восемь) уничтожили над акваторией Черного моря, по два над Белгородской областью и Крымом, по одному над Пензенской и Курской областями, перечислили в ведомстве.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале подтвердил информацию о БПЛА. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, предупреждал об опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность объявляли и на всей территории Курской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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452
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новости, курская область, россия, черное море
Новости, Курская область, Россия, Черное море

Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны

07:49 10.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России
Больше всего из них (восемь) уничтожили над акваторией Черного моря, по два над Белгородской областью и Крымом, по одному над Пензенской и Курской областями, перечислили в ведомстве.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале подтвердил информацию о БПЛА. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.

"Просьба не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия, чтобы не стать невольным помощником врага. Доверяйте только проверенной информации", - призвал губернатор.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, предупреждал об опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность объявляли и на всей территории Курской области.
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Заголовок открываемого материала
07:49Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны
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