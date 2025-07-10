ПВО России за полтора часа уничтожила 25 БПЛА ВСУ над тремя областями - 10.07.2025 Украина.ру
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ПВО России за полтора часа уничтожила 25 БПЛА ВСУ над тремя областями
ПВО России за полтора часа уничтожила 25 БПЛА ВСУ над тремя областями - 10.07.2025 Украина.ру
ПВО России за полтора часа уничтожила 25 БПЛА ВСУ над тремя областями
Четверть сотни украинских беспилотников уничтожила противовоздушная оборона России днём 10 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-07-10T17:01
2025-07-10T17:01
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беспилотники
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"В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в министерстве.Там уточнили, что 14 БПЛА украинскитх БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, восемь – над территорией Белгородской области, а также ещё три – над территорией Московского региона.Ранее в новостях: Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, брянская область, белгородская область, вооруженные силы украины, пво, бпла, минобороны рф, беспилотники, московская область
Новости, Россия, Брянская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА, Минобороны РФ, беспилотники, Московская область

ПВО России за полтора часа уничтожила 25 БПЛА ВСУ над тремя областями

17:01 10.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Четверть сотни украинских беспилотников уничтожила противовоздушная оборона России днём 10 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ
"В период с 15.00 мск до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в министерстве.
Там уточнили, что 14 БПЛА украинскитх БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, восемь – над территорией Белгородской области, а также ещё три – над территорией Московского региона.
Ранее в новостях: Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
Больше новостей дня представлено в обзоре Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля
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