Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" - 10.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-za-chto-poluchil-medal-za-otvagu-1064875435.html
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" - 10.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".
2025-07-10T12:00
2025-07-10T12:00
сво
вс рф
"баба-яга"
в десятку
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064874953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e1827eca42e1f7a3c4ce388f96cf104.jpg
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.До этого боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
2025-07-10T12:00
true
PT2M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064874953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_837b743a60c92c55d494527bb8c081f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, вс рф, "баба-яга", в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, "Баба-Яга", В десятку, Видео
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".
2025-07-10T12:00
true
PT2M05S

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"

12:00 10.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
До этого боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОВС РФ"Баба-Яга"В десяткуВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июля
13:00"Герани" уничтожили студию "5 канала" в Киеве
12:51Депортации, запреты и надежда на лучшее: что сейчас происходит между Москвой и Баку
12:30Главные новости к 12:30 10 июля
12:15ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - Минобороны
12:10Пять выстрелов: в Киеве ликвидирован высокопоставленный сотрудник СБУ
12:00Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" 2:05
11:24Массированные удары ВС РФ нацелены на психологический эффект: украинские эксперты просят не паниковать
11:15Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы
11:00Львов уходит под воду - видео
11:00Главные новости к 11:00
10:41Армия РФ уничтожила "Искандером" пункт временной дислокации ВСУ - видео
10:38ВС РФ ночью выпустили по Украине 18 ракет и около 200 "Гераней" - Зеленский
10:17На фоне украинского кризиса: стало известно о встрече Лаврова и Рубио в рамках АСЕАН
10:17Украинские военкомы в качестве наказания привязывают мобилизованных скотчем к деревьям
10:13США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июля
10:09"За погибшего мальчика из Курска": бойцы ВС РФ мстят за жертву атаки ВСУ
09:50ВСУ обстреляли Белгородскую область, погибла женщина - Гладков
09:28Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться
09:28Успехи ВС РФ на Краснолиманском направлении
Лента новостейМолния