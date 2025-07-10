https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-za-chto-poluchil-medal-za-otvagu-1064875435.html
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" - 10.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".
2025-07-10T12:00
2025-07-10T12:00
2025-07-10T12:00
сво
вс рф
"баба-яга"
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.До этого боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги".
Украина.ру
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2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064874953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_837b743a60c92c55d494527bb8c081f9.jpg
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
2025-07-10T12:00
true
PT2M05S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, "баба-яга", в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, "Баба-Яга", В десятку, Видео
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".
2025-07-10T12:00
true
PT2M05S
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"
"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.