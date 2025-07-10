https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-za-chto-poluchil-medal-za-otvagu-1064875435.html

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" - 10.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу"

"Выскочил, дал осветительную, отработал из пулемета, он у меня заклинил. Начал отрабатывать из автомата, пока напарник пулемет приводил в чувство", - военнослужащий с позывным "Лейтенант" рассказал нам о том, как сбил "Бабу Ягу".

2025-07-10T12:00

2025-07-10T12:00

2025-07-10T12:00

сво

вс рф

"баба-яга"

в десятку

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064874953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e1827eca42e1f7a3c4ce388f96cf104.jpg

Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.До этого боец с позывным "Луч" рассказал, как получил государственную награду за сбитие "Бабы Яги".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, за что получил медаль "За отвагу" 2025-07-10T12:00 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, "баба-яга", в десятку, видео, видео